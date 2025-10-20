Chuyển từ căn hộ lát sàn gỗ sang gạch men: Tôi nhận ra càng ở càng sướng, chất lượng cuộc sống nâng lên một cách rõ rệt

Bài viết dưới đây là chia sẻ của anh Trần Lượng (37 tuổi, Nam Ninh, Trung Quốc) trên nền tảng Toutiao

Sau gần 10 năm sống trong căn hộ lát sàn gỗ, tôi quyết định thay toàn bộ bằng gạch men. Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản đó là việc sửa sang lại cho mới không gian. Song sự thay đổi nhỏ ấy lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình nhiều đến vậy.

Từ sang trọng đến bất tiện

Những năm đầu mới chuyển vào căn hộ, tôi chọn lát sàn gỗ vì tin rằng vật liệu này tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng và “đáng tiền” hơn. Quả thật, khi mới hoàn thiện, căn nhà trông rất ấm áp, sạch sẽ và hiện đại. Ai đến cũng khen sàn gỗ đẹp, đi chân trần rất dễ chịu.

Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, tôi bắt đầu nhận ra những bất tiện. Sàn gỗ dễ trầy xước, nhất là ở khu vực đi lại nhiều như phòng khách, lối ra ban công hay gần cửa ra vào. Tôi chỉ cần kéo ghế hơi mạnh, mặt sàn đã in vết.

Vấn đề gây đau đầu khi dùng sàn gỗ là chuyện dính nước. Trước đây, mỗi khi con làm đổ sữa ra sàn. Tôi phải lau ngay kẻo nước thấm vào gỗ, để lâu còn lên mùi.

Gia đình tôi từng bị nước trong phòng tắm tràn ra sàn nhà. Do không được xử lý kịp thời, sàn gỗ bị cong phồng lên từng mảng, phát ra tiếng kêu lách tách khi bước qua. Tôi phải thuê thợ đến tháo ra xử lý, tốn không ít công sức và tiền bạc. Khi ấy tôi mới thấm thía rằng sàn gỗ tuy đẹp nhưng rất “mỏng manh”, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể khiến hỏng cả mảng lớn.

Quyết định thay đổi

Sau vài lần sửa chữa không hiệu quả, tôi bàn với vợ thay toàn bộ sàn gỗ bằng gạch men. Ban đầu, cả hai đều ngần ngại vì sợ gạch men trông lạnh, kém thẩm mỹ và đi lại trơn trượt. Nhưng khi được bạn bè gợi ý chọn loại gạch men giả gỗ, vừa bền vừa đẹp, tôi quyết định thử.

Quá trình thi công diễn ra nhanh hơn tôi tưởng. Sau khi hoàn thiện, căn nhà trông sáng và sạch hơn hẳn. Các đường vân gỗ trên nền gạch khiến tổng thể vẫn giữ được sự ấm áp, trong khi cảm giác vững chãi, chắc chắn lại rõ rệt hơn.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác nhẹ nhõm khi sàn nhà dính nước. Tôi không còn phải lo nước đổ ra phải lau ngay, không sợ con nhỏ nghịch nước làm hư sàn, không còn cảnh lau chùi khó khăn vì sàn gỗ dễ ngấm bẩn. Giờ đây, chỉ cần một cây lau nhà, mọi vết bẩn đều được xử lý nhanh gọn.

Vào mùa hè, sàn gạch giúp căn hộ mát mẻ hơn hẳn. Dù bên ngoài nắng gắt, tôi vẫn thấy trong nhà dễ chịu, không cần bật điều hòa liên tục như trước. Vợ tôi thích nhất là cảm giác sạch sẽ vì sàn gạch không hề ẩm mốc hay ám mùi.

Ảnh minh hoạ

Nhiều người lo gạch men khiến không gian lạnh. Thực tế, nếu gia chủ biết chọn màu và hoa văn phù hợp, căn nhà vẫn có thể rất ấm cúng. Tôi chọn tông màu nâu nhạt, vân gỗ nhẹ, kết hợp ánh sáng vàng ấm. Khi hoàng hôn chiếu vào, gạch phản sáng nhẹ, khiến căn hộ có cảm giác rộng rãi hơn.

Sau trải nghiệm này, tôi nhận ra việc chọn vật liệu xây dựng không chỉ là chuyện thẩm mỹ hay giá thành, mà còn là lựa chọn phong cách sống. Sàn gỗ mang lại cảm giác sang trọng, nhưng đòi hỏi sự chăm chút và môi trường khô ráo. Ngược lại, gạch men đại diện cho sự tiện dụng, sạch sẽ và an tâm lâu dài.

Tôi không phủ nhận vẻ đẹp của sàn gỗ. Song với nhịp sống bận rộn hiện nay, điều tôi cần là sự bền bỉ và dễ chịu. Một quyết định tưởng chừng nhỏ, đổi từ sàn gỗ sang gạch men lại giúp tôi nhận ra: Chất lượng cuộc sống không nằm ở vẻ ngoài đắt tiền, mà ở sự thoải mái và bình yên mỗi ngày được sống trong chính ngôi nhà của mình.