4.000 người xếp hàng dài ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia để được dẫn vào 'khu vườn bí mật'

Tối 18/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, gần 4000 khán giả Việt Nam đã được Secret Garden dẫn vào 'khu vườn bí mật' bằng âm nhạc với những tác phẩm kinh điển đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới trong lần đầu lưu diễn tại Việt Nam.

Đoàn người xếp hàng dài để chờ đón Secret Garden biểu diễn

Phép màu dành cho người hâm mộ Secret Garden

Hà Nội được nhóm nhạc huyền thoại Bắc Âu chọn là điểm mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu đánh dấu 30 năm sự nghiệp. "Secret Garden Live in Vietnam" là chương trình thứ 3 trong chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam khởi xướng với mục đích mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan toả những giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới. Toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện. Chính vì vậy, việc lần đầu tiên BTC mời được Secret Garden đến Việt Nam biểu diễn và quay MV quảng bá cho du lịch Việt Nam thực sự là "phép màu" với các fan của Secret Garden.

Những bản nhạc quen thuộc họ nghe hàng nghìn lần hàng chục năm qua cuối cùng đã được chính 2 thành viên chủ chốt Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) cùng 6 thành viên ban nhạc Secret Garden chơi trên sân khấu Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với chất lượng tuyệt hảo, không khác là mấy so với khi nghe băng đĩa. Hơn 20 nhạc phẩm bất hủ được lựa chọn khéo léo từ 13 album đã phát hành suốt 30 năm qua của nhóm, trong đó hầu hết là các bản hit quen thuộc lần lượt được gửi tới khán giả Thủ đô.

BTC “Secret Garden Live in Vietnam” không hề hứa suông khi nói đây là một trong những sân khấu đẹp nhất mà Secret Garden từng biểu diễn. Ngoài âm nhạc, phần visual art được chuẩn bị công phu cho từng tiết mục. Khán giả không chỉ được bước vào khu vườn đậm chất Bắc Âu mà còn được bước vào khu vườn Việt Nam với những hình ảnh của Việt Nam với đầm sen, khóm tre, đèn lồng, ruộng bậc thang, cánh đồng lúa chín vàng, non nước Ninh Bình... hiện ra thật đẹp trên nền những nhạc phẩm bất hủ của nhóm.

"Secret Garden Live in Vietnam" mở màn với "Windancer’’ cùng hiệu ứng đặc biệt hứa hẹn đưa khán giả vào một thế giới ma mị nơi con người hòa quyện với thiên nhiên phóng khoáng. Chắc chắn đêm nhạc không thể thiếu "Nocturne" - tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Secret Garden khi họ vô địch cuộc thi Eurovision châu Âu năm 1995 và bắt đầu hành trình chinh phục khán giả thế giới suốt 30 năm sau đó.

Phần hiệu ứng với hình ảnh cực quang đặc trưng của Bắc Âu xuất hiện trên hệ thống 7 màn hình led trên sân khấu tạo nên một màn biểu diễn hoàn hảo và cuốn hút. Ngay sau đó, khán giả tiếp tục được thưởng thức "Song From A Secret Garden" - ca khúc chủ đề album đầu tiên của nhóm phát hành năm 1996 và cũng là một trong những bản nhạc được nghe nhiều nhất.

Secret Garden dùng âm nhạc để đối thoại với khán giả, đôi khi giữa quãng nghỉ sau vài ba tác phẩm, Rolf Løvland và Fionnuala Sherry thay nhau giao lưu và chia sẻ những câu chuyện phía sau các sáng tác của họ. Âm nhạc của Secret Garden đúng nghĩa "chữa lành" bởi họ còn sáng tác cả những ca khúc như lời ru dành cho những con người trưởng thành cũng như những đứa trẻ luôn cần những giai điệu tưới mát cho tâm hồn để quên đi mọi lo âu bộn bề trong cuộc sống mà đi vào giấc ngủ với "Lullaby for Grown-ups" cùng giọng hát của nam ca sĩ Espen.

Khán giả nghe nhạc Secret Garden luôn có những hình dung khác nhau về thế giới âm nhạc mà họ mang tới và chương trình lần này đã hiện thực hoá những cảm nhận ấy bằng những hình ảnh vô cùng lãng mạn và ấn tượng kết hợp hiệu ứng ánh sáng tinh tế và vừa đủ được biến đổi theo giai điệu từng tác phẩm.

Những lần đầu của khán giả Việt

Secret Garden đã dành một bất ngờ cho khán giả Việt Nam, đó là lần đầu mang lên sân khấu biểu diễn tác phẩm "Tree of secrets’’. Fionnuala Sherry nói một trong những điều tuyệt nhất trong chuyến lưu diễn đầu tiên tại Việt Nam là họ nhận được sự ủng hộ và tình cảm nhiệt thành của khán giả. Chính vì vậy nhóm đã chơi bài "Thank you" với giọng hát của Espen cùng ca từ đầy ý nghĩa như lời cảm ơn tới khán giả Việt Nam

Những giai điệu du dương như xua đi mọi mệt nhọc giữa nhịp sống gấp gáp, chỉ âm nhạc và giá trị tinh thần xoa dịu con người của Secret Garden là bất biến. Có thể nhận thấy nhiều thông điệp trong những nhạc phẩm Secret Garden lựa chọn để gửi tới khán giả trong chuyến lưu diễn này. Đó là: sức mạnh, niềm hy vọng, giấc mơ và trên hết đó là thông điệp sống tích cực và lạc quan. Fionnuala Sherry cho rằng cuộc sống quá bận rộn khiến mọi người bị căng thẳng. Họ tập trung vào thiết bị điện tử, mạng xã hội quá mức mà không nghĩ tới bản thân. Vì vậy, Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn qua âm nhạc của nhóm và họ đã làm được điều đó không chỉ với đêm nhạc này mà suốt 3 thập kỷ qua.

Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) đã dùng âm nhạc để kết nối với khán giả Việt Nam.

Tại đêm nhạc "Secret Garden Live In Vietnam", Rolf Løvland lần đầu chia sẻ với khán giả câu chuyện riêng tư, đó là quãng thời gian Fionnuala Sherry phát hiện ung thư và nhóm phải huỷ tour diễn thế giới để cô chữa bệnh nhưng ơn Chúa mọi thứ vẫn ổn. Họ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu dành thời gian cho âm nhạc và bắt đầu chơi như mới bắt đầu. Đây cũng là lý do anh sáng tác bài "Fionnuala’s violin" cho cô và tác phẩm này được lựa chọn cho show diễn tại Việt Nam.

Điều tuyệt vời nhất luôn để dành đến cuối đáp lại tình cảm của khán giả với những tràng pháo tay không dứt, Secret Garden kết show với bản hit kinh điển "You raise me up" đã được hàng triệu khán giả trên thế giới thuộc nằm lòng. Đây cũng là ca khúc được cover nhiều nhất của Secret Garden với hơn 1000 bản thu âm bằng 50 ngôn ngữ khác nhau, nhiều lần giúp Josh Groban và nhóm Westlife đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Không ai bảo ai, hàng nghìn khán giả ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã bật flash điện thoại hoà theo giai điệu của bài hát

Đêm nhạc khép lại với 2 tiếng đầy ắp cảm xúc. Không cần tới phiên dịch, Secret Garden chơi liền mạch hơn 20 tác phẩm và giao lưu bằng tiếng Anh bởi âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất kết nối họ và khán giả Việt Nam dù chưa từng đặt chân tới mảnh đất hình chữ S trước đó. Có lẽ chỉ một từ duy nhất có thể mô tả chính xác về "Secret Garden Live In Vietnam" là "tuyệt vời"!