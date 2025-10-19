Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Á hậu SN 2003 tự xin đi thi Hoa hậu Trái Đất 2025: Sở hữu IELTS 7.0, đạt nhiều thành tích từ khi học cấp 3

19-10-2025 - 19:28 PM | Lifestyle

Á hậu này hội tụ đủ tố chất và có quá trình chuẩn bị nghiêm túc để bước vào cuộc thi diễn ra vào tháng 11 năm nay

Chiều ngày 18/10, buổi lễ Send-off của Trịnh Mỹ Anh – đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2025 đã diễn ra. Trên thảm đỏ, cô gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ trong bộ váy tinh tế của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ. Mỹ Anh xúc động lẫn hạnh phúc khi nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ đông đảo bạn bè lẫn giới truyền thông. 

Đặc biệt, Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh, Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương và Á hậu 2 Phan Trần Linh Đan xuất hiện từ sớm với Trịnh Mỹ Anh. Top 4 Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 luôn giữ mối quan hệ thân thiết kể từ cuộc thi cho đến nay. Hoa hậu Trâm Anh, Á hậu Thiên Hương và Á hậu Linh Đan dành nhiều lời cổ vũ cho Trịnh Mỹ Anh trước thềm đi thi Miss Earth 2025 tại Philippines. 

Bước vào phần chính của sự kiện, Trịnh Mỹ Anh khéo khoe sắc vóc quyến rũ cùng thiết kế của Joli Poli. Tại đây, Ông Phạm Duy Khánh - Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Người Mẫu Việt Nam - Đạo diễn - Nhà Sản Xuất - CEO Five 6 Entertainment đã trao Sash -  chứng nhận  - Vương Miện chính thức cho Trịnh Mỹ Anh - đại diện của Việt Nam tại Miss Earth 2025.

Mang trên mình sash và vương miện chính thức, Trịnh Mỹ Anh gửi lời tri ân đến khán giả, ê-kíp và những người đã đồng hành cùng mình thời gian qua, đồng thời tiết lộ quyết tâm chinh phục vương miện Miss Earth năm nay. 

Á hậu SN 2003 tự xin đi thi Hoa hậu Trái Đất 2025: Sở hữu IELTS 7.0, đạt nhiều thành tích từ khi học cấp 3- Ảnh 1.

Trịnh Mỹ Anh nhận quyết định đi thi Miss Earth 2025.

Sau phần chia sẻ, Trịnh Mỹ Anh trình diễn tiết mục Múa Giai điệu Việt Nam Mình. Trong trang phục của Lalin, người đẹp tỏa sáng với từng động tác uyển chuyển và đầy thần thái. 

Tại phần giao lưu với báo chí, Trịnh Mỹ Anh diện áo dài Linh San, tự tin trả lời trước các thắc mắc xoay quanh quá trình chuẩn bị của mình. Cô khẳng định kể từ giây phút đăng quang đến nay, bản thân đã không ngừng nỗ lực – từng ngày trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện mình để sẵn sàng cho hành trình Miss Earth 2025 sắp tới.

Á hậu SN 2003 tự xin đi thi Hoa hậu Trái Đất 2025: Sở hữu IELTS 7.0, đạt nhiều thành tích từ khi học cấp 3- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, ông Phạm Duy Khánh - Ủy Viên Ban Chấp Hành Hội Người Mẫu Việt Nam - Đạo diễn - Nhà Sản Xuất - CEO Five 6 Entertainment bất ngờ cho hay: “Trịnh Mỹ Anh là cô gái rất bản lĩnh và chủ động. Chính việc cô ấy tự xin đi thi đã làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện Việt Nam xứng đáng”.

Đến Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh mang theo khát vọng lan tỏa thông điệp Bảo vệ môi trường, mong muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh - sạch - bền vững cho hôm nay và mai sau.

Về dự án bảo vệ môi trường sẽ giới thiệu tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh bật mí đây là một dự án khá là mới, chưa được khai thác nhiều - chính là tập trung tái chế rác thải điện tử. “Tôi đã tìm hiểu về đề tài này và thấy là chủ đề rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dần phần dự án này để đem ra quốc tế. Tôi cũng mong chủ đề tái chế rác thải điện tử được mọi người khai thác nhiều hơn”, cô nói.

Kể từ khi trở thành Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 đến nay, Trịnh Mỹ Anh cũng góp sức trong các chiến dịch dọn dẹp, chung tay khôi phục vẻ đẹp thiên nhiên và chia sẻ thông điệp này với cộng đồng. Cô cho rằng những bước đi nhỏ, khi được thực hiện cùng nhau, có thể tạo ra một làn sóng thay đổi mạnh mẽ.

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Á hậu SN 2003 tự xin đi thi Hoa hậu Trái Đất 2025: Sở hữu IELTS 7.0, đạt nhiều thành tích từ khi học cấp 3- Ảnh 3.

Miss Earth  – Hoa hậu Trái Đất là một trong bốn đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và lan tỏa những giá trị nhân văn – vì môi trường.

Miss Earth 2025 dự kiến diễn ra tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5/11/2025. Một số đại diện Việt Nam từng đạt các thành tích cao. Trịnh Mỹ Anh được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành công đó.

