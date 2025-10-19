Ngoài cảnh đẹp, bạn bè quốc tế còn có những ấn tượng mạnh với ẩm thực của Việt Nam. Là người Nhật sinh sống tại Việt Nam, tài khoản YouTube PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam thường chia sẻ những trải nghiệm thưởng thức các món ăn Việt. Trong series về Hà Nội, anh cùng 2 người bạn Nhật Bản đã ghi lại khoảnh khắc thưởng thức món phở tại quán ông Vui có địa chỉ tại phố Hàng Giày.

Theo chủ kênh, anh đã được ăn phở ở nhiều địa chỉ khác nhau. Song đây là quán được anh đánh giá ngon nhất. Khi 3 bát phở bò được nhân viên phục vụ đưa ra, một vị khách Nhật phải thốt lên: “Bát phở to quá nhỉ”.

Ảnh chụp màn hình

Trong video, Youtuber Papaken đã hướng dẫn 2 người bạn của mình cách ăn phở. “Đầu tiên, cứ ăn như bình thường. Nếu muốn đổi vị có thể thêm giấm tỏi hoặc tương ớt”, chủ kênh nói.

Thưởng thức bát phở khi chưa thêm các loại gia vị, một vị khách trong đoàn nhận xét: “Phần nước súp cực kỳ ngon”. Tuy nhiên đến khi cho thêm 2 thìa giấm tỏi, người này phải thốt lên: “Hoàn toàn khác. Cực kỳ ngon”. Thậm chí, vị khách này còn khen “siêu nhỉ” cho sự sáng tạo của người Việt về loại gia vị này.

Ảnh chụp màn hình

Chủ kênh PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam chia sẻ tùy cách làm của từng quán mà khiến giấm hăng hay không không. Song anh khẳng định giấm tỏi của quán này “ngon lắm đấy, không bị hăng”.

Sau khi đã thưởng thức gần hết bát phở, những vị khách người Nhật này vẫn phải dành lời khen cho loại gia vị đặc biệt này khi kết hợp với phở. “Chỉ với gia vị thôi mà hương vị đã thay đổi rồi. Đúng là bất ngờ thật”, 1 người trong đoàn chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình

Còn chủ kênh PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam, anh cũng dành lời khen cho giấm tỏi của Việt Nam: “Siêu nhỉ. Điểm này rất tuyệt”.

Với hương vị hấp dẫn của phở cùng với sự kết hợp độc đáo với giấm tỏi, 3 vị khách này đã thưởng thức hết phần ăn của mình. “Ăn rột rột và hết sạch luôn”, du khách chia sẻ.

Ở dưới phần bình luận của video này, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi nhóm du khách Nhật dành lời khen cho loại gia vị Việt. Một tài khoản có tên DammMan chia sẻ: “Gia vị của Việt Nam đúng rất ma mị, chỉ cần thêm một chút thì đồ ăn đã nâng lên một tầm cao mới”. Nhiều người khi xem 3 vị khách này thưởng thức phở cũng phải thốt lên: “Trời ơi, bỗng dưng thèm phở quá”.

Theo đó, thói quen ăn phở bò với giấm được xem là cách thưởng thức truyền thống của người Hà Nội. Sự kết hợp này giúp cân bằng lại vị nước dùng ninh từ xương. Ngoài việc gia tăng hương vị, giấm tỏi còn có tác dụng giảm mỡ xấu có trong thịt bò, giúp tiêu hoá tốt hơn.

(Nguồn: PAPAKEN-family Cuộc sống ở Việt Nam)