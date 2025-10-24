Công an cảnh báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi có nội dung sau

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thời gian gần đây xuất hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm vào người hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ ngân hàng/bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin trao đổi qua các ứng dụng Zalo, Facebook, Telegram… yêu cầu cập nhật thông tin hoặc hỗ trợ tăng mức hưởng lương hưu, trợ cấp. Từ đây, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, số thẻ/tài khoản và các thông tin liên quan để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền….

Ảnh minh hoạ

Để phòng ngừa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân cần cảnh giác trước những cuộc gọi và tin nhắn có nội dung sau:

Một là, đối tượng tự xưng là cán bộ ngân hàng/bảo hiểm xã hội, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo về việc cần "cập nhật thông tin", hoặc "xác minh tài khoản" để tiếp tục nhận trợ cấp. Họ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, hoặc chuyển khoản một khoản phí để xử lý hồ sơ.

Hai là, các tin nhắn SMS hoặc email được gửi đến với nội dung thông báo về việc thay đổi chính sách hưu trí, yêu cầu người nhận nhấp vào đường link để cập nhật thông tin như: "THÔNG BÁO: Tài khoản của bạn cần cập nhật thông tin. Truy cập ngay: [link giả] để tiếp tục. Không thực hiện trong 24h sẽ bị khóa.", “Do sự cố tại BHXH đề nghị quý khách hàng đăng nhập vào tài khoản hưởng trợ cấp theo liên kết sau để thay đổi mật khẩu”… Đây thực chất là các liên kết độc hại nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập hoặc cài đặt phần mềm gián điệp.

Ba là, đối tượng gọi điện, nhắn tin hứa hẹn giúp tăng mức lương hưu, trợ cấp hoặc được hưởng các chế độ ưu đãi đặc biệt. Sau đó, chúng yêu cầu đóng các khoản phí dịch vụ, môi giới không có thật. Nếu chuyển tiền, người dân sẽ tiếp tục bị yêu cầu thanh toán các khoản phí không có thật. Đến khi nạn nhân không còn khả năng kinh tế để chi trả, các đối tượng lừa đảo sẽ chặn liên lạc, hủy kết bạn.

Bốn là, tạo tình huống khẩn cấp như "tài khoản bị đình chỉ", "phát hiện giao dịch bất thường" hoặc "sắp mất quyền lợi hưu trí" để gây hoảng loạn, buộc người cao tuổi phải hành động nhanh chóng mà không kịp suy nghĩ.

Để không trở thành “miếng mồi ngon” cho các đối tượng lừa đảo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội và người thân cần cảnh giác và thực hiện tốt các nội dung sau:

Thường xuyên cập nhật các thông báo, cảnh báo từ cơ quan Công an, ngân hàng và phương tiện truyền thông chính thống để biết các phương thức, thủ đoạn lừa đảo; biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân; biết cách phòng ngừa bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình; cách thức tố giác tội phạm…cách nhận biết và từ chối các cuộc gọi lừa đảo.

Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo để chủ động phòng ngừa. Các thành viên trong gia đình quan tâm, trợ giúp, hướng dẫn ông, bà, bố, mẹ lớn tuổi thực hiện các vấn đề liên quan đến công nghệ.

Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ trong tin nhắn, email hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác liên quan đến tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn.

Khi có nghi ngờ, liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng chế độ để xác minh hoặc gọi điện đến số 1900 9068 - Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hỗ trợ hoặc báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên ﻿