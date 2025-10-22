Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chỉ trong 7 ngày, người đàn ông chuyên bán hoá đơn chuyển khoản liên tục 2,5 tỷ đồng vào 1 tài khoản ngân hàng: Công an Gia Lai phải vào cuộc gấp

22-10-2025 - 14:08 PM | Sống

Sau khi chuyển tiền và phát hiện bị lừa, ông C đã nhiều lần đòi lại nhưng không thể được.

Mới đây (18/10), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 197, trú xã Tây Sơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chỉ trong 7 ngày, người đàn ông chuyên bán hoá đơn chuyển khoản liên tục 2,5 tỷ đồng vào 1 tài khoản ngân hàng: Công an Gia Lai phải vào cuộc gấp- Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo điều tra ban đầu, ngày 04/11/2024, ông L.V.C nhờ bà V.T.S tìm người giúp “chạy án” để không bị xử lý hình sự về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Bà S đã liên hệ Hạnh để nhờ “dàn xếp”, và nhận được sự đồng ý “giúp đỡ” ông C với giá 2,5 tỷ đồng.

Đồng ý với số tiền trên, từ ngày 6 – 12/11/2024, ông C đã chuyển đủ số tiền này cho Hạnh. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2024, ông C vẫn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Sau đó, ông C nhiều lần liên hệ đòi lại tiền, nhưng Hạnh liên tục khất hẹn và không trả. Từ đây, người đàn ông này làm đơn tố cáo Hạnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai đã dùng toàn bộ số tiền 2,5 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, lãi ngân hàng và tiêu xài. Cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở đối tượng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai

