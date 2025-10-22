Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày

22-10-2025

Những người thường xuyên uống cà phê và trà có thể thể yên tâm sử dụng loại đồ uống này mỗi ngày.

Uống đủ nước là việc làm cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Bởi cơ thể cần sự cân bằng chất lỏng để duy trì các chức năng. Tuy nhiên, lượng nước đó không chỉ đến từ nước lọc thông thường. Các loại đồ uống và thực phẩm khác cũng có thể đáp ứng một phần nhu cầu hàng ngày của bạn. 

Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc thay thế một phần nước lọc hàng ngày bằng trà và cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ. 

Trà, cà phê, nước lọc giúp bạn sống thọ

Mới đây, một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng của Anh cho thấy những người uống 7 - 8 cốc nước, cà phê và trà mỗi ngày có xu hướng sống lâu hơn.

Công trình này theo dõi 182.770 người trưởng thành trong thời gian trung bình 13,3 năm, sử dụng dữ liệu chế độ ăn uống trong 24 giờ để đo lượng cà phê, trà và nước mà họ tiêu thụ. 

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người uống 7-8 ly đồ uống mỗi ngày, bao gồm cà phê, trà và nước lọc có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 28% so với những người uống ít hơn 4 ly đồ uống mỗi ngày. 

Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Thomas M.Holland, bác sĩ, nhà khoa học và giảng viên tại Viện Rush, Trường Y Rush cho rằng kết quả này rất trực quan và thú vị. 

“Đáng chú ý, những người uống kết hợp cà phê và trà với tỷ lệ 2:3 đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn so với các cá nhân chỉ tiêu thụ 1 loại đồ uống”, vị này chia sẻ trên Medical News Today. 

Ông cho biết sự kết hợp này có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và một số bệnh nghiêm trọng, bao gồm cả các bệnh về tim mạch và tiêu hóa. Tiến sĩ lưu ý việc cân bằng các loại đồ uống là điều quan trọng. 

Trà và cà phê hỗ trợ sức khỏe lâu dài

Ngoài cung cấp nước, tiêu thụ cà phê còn liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, bệnh gan mãn tính, một số loại ung thư và nguy cơ tử vọng nói chúng 

Joan Salge Blake, Giáo sư dinh dưỡng tại ĐH Boston cho biết cà phê có nguồn gốc từ thực vật nên cũng chứa các chất phytochemical và chất chống oxy hóa lành mạnh, tương tự như các chất có trong trái cây và rau củ. Trà cũng chứa các chất phytochemical.

“Cà phê có một số flavonoid nhất định, còn trà có nhiều catechin hơn cà phê. Do đó, 2 loại này có thể kết hợp để tăng cường lợi ích của nhau”, Giáo sư Blake chia sẻ. 

Vị này gợi ý bạn có thể thêm sữa ít béo để tăng cường chất dinh dưỡng lành mạnh cho cà phê hoặc trà, đặc biệt với người không bổ sung đủ vitamin D, canxi và kali trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình.

Tin vui cho người uống vài cốc cà phê, trà mỗi ngày- Ảnh 2.

Bên cạnh những lợi ích kể trên cà phê giúp tăng sức bền cho người chơi thể thao, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo, tác dụng bảo vệ gan mạnh mẽ. 

Một đánh giá đã được đăng trên CNN cho thấy những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn 23% và nguy cơ mắc bệnh xơ gan thấp hơn 32% so với những người không uống cà phê.

Trong khi đó L-theanine trong trà giúp giảm lo âu và cải thiện tâm trạng. Một đánh giá của Nhật Bản cho thấy việc thường xuyên uống trà xanh có thể làm giảm 34% nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm. Uống trà thường xuyên cũng được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm cholesterol xấu. Trà thảo mộc như bạc hà hoặc gừng hỗ trợ tiêu hóa và giảm triệu chứng khó chịu ở dạ dày. Ngoài ra, catechin trong trà xanh giúp tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Đinh Anh

