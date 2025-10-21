Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền

21-10-2025 - 15:08 PM | Sống

Ứng dụng chứa mã độc này đang được giới thiệu tràn làn trên một số nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok...

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, gần đây, nhiều tài khoản trên Facebook, TikTok... đăng bài quảng cáo các ứng dụng có tên gọi như “Phần mềm quản lý gia đình”, “App định vị người thân”, “Ứng dụng đọc tin nhắn của chồng/vợ”, “Theo dõi người yêu”. Song song, những đối tượng này chia sẻ kèm theo hình ảnh, video minh họa hấp dẫn, hứa hẹn giúp người dùng định vị, giám sát, đọc trộm tin nhắn, cuộc gọi của người khác.

Công an cảnh báo người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền- Ảnh 1.

Công an cảnh báo người dân gỡ ngay ứng dụng sau trước khi bị mất sạch tiền- Ảnh 2.

Các ứng dụng chứa mã độc, chiếm quyền sử dụng thiết bị. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Thực tế, đây là các ứng dụng gián điệp hoặc phần mềm chứa mã độc. Khi cài đặt các ứng dụng này, người dùng có thể bị thu thập thông tin cá nhân, danh bạ, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng. Từ đây, đối tượng dễ dàng theo dõi vị trí, nghe lén, quay lén hoặc chiếm quyền điều khiển thiết bị của bạn. Khi sở hữu các dữ liệu, chúng sẽ sử dụng để tống tiền, lừa đảo hoặc phát tán thông tin nhạy cảm của nạn nhân.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hành vi sử dụng, phát tán hoặc kinh doanh phần mềm theo dõi, nghe lén, xâm nhập trái phép vào thiết bị của người khác là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự về các tội danh như “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 289 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vì vậy, công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:
- Tuyệt đối không tải hoặc cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng được quảng cáo có khả năng “đọc trộm tin nhắn”, “định vị người thân”, “theo dõi người khác”.
- Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ứng dụng, website hoặc đường link lạ nào.
- Thường xuyên cập nhật phần mềm bảo mật trên điện thoại, máy tính và chỉ cài đặt ứng dụng qua các kho chính thống như Google Play hoặc App Store.
- Khi phát hiện các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên ﻿

Sau cuộc gọi từ SĐT 0528.015.229, tài khoản Vietcombank của người phụ nữ 48 tuổi không thể truy cập: Gần 400 triệu đồng bị công an phong tỏa

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đeo cả trăm cây vàng trên người, vali của hồi môn cũng đựng kín, cô dâu mệt mỏi cho biết: “Đeo nhiều cũng nặng thật!”

Đeo cả trăm cây vàng trên người, vali của hồi môn cũng đựng kín, cô dâu mệt mỏi cho biết: “Đeo nhiều cũng nặng thật!” Nổi bật

"Chiến thần" Phạm Thoại lên sóng thừa nhận thất bại và rao bán xưởng livestream 1.000 m2

"Chiến thần" Phạm Thoại lên sóng thừa nhận thất bại và rao bán xưởng livestream 1.000 m2 Nổi bật

Chủ nhà ở Phú Thọ kinh hãi khi thấy rắn dài hơn 1m bò trong bếp, khoảnh khắc rơi xuống khiến ai nấy đứng tim

Chủ nhà ở Phú Thọ kinh hãi khi thấy rắn dài hơn 1m bò trong bếp, khoảnh khắc rơi xuống khiến ai nấy đứng tim

15:05 , 21/10/2025
Mỗi tháng, chồng gửi về quê 5 triệu, tôi cứ tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết số tiền đó được họ dùng đi du lịch

Mỗi tháng, chồng gửi về quê 5 triệu, tôi cứ tưởng bố mẹ chồng nghèo khó cho đến khi biết số tiền đó được họ dùng đi du lịch

14:40 , 21/10/2025
Đi họp lớp, người bạn là giám đốc xin đồ ăn thừa gói mang về, ngày hôm sau sự thật được tiết lộ khiến tất cả hổ thẹn

Đi họp lớp, người bạn là giám đốc xin đồ ăn thừa gói mang về, ngày hôm sau sự thật được tiết lộ khiến tất cả hổ thẹn

14:23 , 21/10/2025
Mua vàng rồi mất trắng 130 triệu chỉ trong một đêm

Mua vàng rồi mất trắng 130 triệu chỉ trong một đêm

14:16 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên