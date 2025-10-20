Sau cuộc gọi từ SĐT 0528.015.229, tài khoản Vietcombank của người phụ nữ 48 tuổi không thể truy cập: Gần 400 triệu đồng bị công an phong tỏa

Mới đây, Công an xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn vụ chiếm đoạt 400 triệu đồng. Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 19/10, chị P.T.D (48 tuổi, trú tại thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa) nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0528.015.229.

Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo chị thuộc diện được nhận tiền hỗ trợ và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục trên “Cổng dịch vụ công quốc gia”.

Theo hướng dẫn, đối tượng kết bạn với chị qua Zalo tên “Phạm Quốc Huy”. Từ đây, chúng tiếp tục hướng dẫn chị tải về hai ứng dụng có tên “dich-vu-cong-quoc-gia.com” và “UC” để “nhận hỗ trợ”. Sau khi làm theo và quét khuôn mặt xác thực, chị D phát hiện tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình bị đổi mật khẩu và không thể truy cập.

Nhờ trước đó đã được Công an xã Yên Hòa tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng, chị D bắt đầu nghi ngờ và nhanh chóng gọi điện đến đường dây nóng trực ban Công an xã để trình báo. Ngay sau đó, cán bộ trực ban đã liên hệ ngân hàng phong tỏa tài khoản, giúp chị D bảo toàn gần 400 triệu đồng trong tài khoản.

Công an làm việc với chị P.T.D. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Thông qua vụ việc này, công an xã Yên Hòa đưa ra một số khuyến cáo. Theo đó, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các đầu số lạ 052…. Công dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay quét khuôn mặt qua ứng dụng không chính thống. Khi nhận được cuộc gọi khả nghi, hãy báo ngay cho Công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ﻿