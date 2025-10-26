Chương trình có sự xuất hiện của Trấn Thành liên tục phải xin lỗi

Tối ngay 25/10, chương trình Running Man mùa 3 trở thành tâm điểm chú ý khi phải xin lỗi khán giả đến 2 lần chỉ trong vòng chưa đầy 24h.

Theo đó, vào khoảng 19h35 ngày 25/10, nhà sản xuất Running Man thông báo dời lịch phát sóng tập mới nhất từ 19h45 sang 22h30 cùng ngày.

“Vì một số sự cố không mong muốn, chúng tôi thành thật cáo lỗi cùng Quý khán giả vì chuyến tàu RM3 có thể sẽ tiến vào Đại Hải Trình chậm hơn so với dự kiến”, ê-kíp thông báo.

Đến 22h37, nhà sản xuất này tiếp tục phải đưa ra lời xin lỗi thứ 2 vì chương trình không thể lên sóng vào 22h30 như thông báo trước đó. Tập 4 của chương trình Running Man sẽ dời sang 20h30 ngày 26/10.

“Vì một số sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng tập 4 sẽ không thể lên sóng theo kế hoạch vào tối nay. Thay vào đó, tập 4 dự kiến sẽ được phát sóng vào lúc 20:30, Chủ Nhật ngày 26/10/2025.

Chúng tôi chân thành xin lỗi đến Quý khán giả - những người đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian 3 tập vừa qua. Toàn bộ Ekip đang nỗ lực hết mình để đảm bảo tập phát sóng này đạt chất lượng tốt nhất trước khi gửi đến mọi người”, chương trình thông báo.

Ảnh chụp màn hình

Dưới phần bình luận của những bài viết này, khán giả chia làm 2 luồng ý kiến. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi thông báo lùi lịch của chương trình quá muộn khiến khán giả chờ để xem nhưng lại phải tiếp tục đợi thêm. Số khác lại thông cảm cho nhà sản xuất và hy vọng tập mới nhất sẽ có nhiều tràng cười sảng khoái.

Theo đó Running Man Vietnam - Chạy ngay đi” chính thức quay trở lại với khán giả Việt vào đầu tháng 10 vừa qua, sau 4 năm vắng bóng. Chương trình do Công ty Forest Studio phối hợp kênh phát thanh và truyền hình quốc gia SBS (Hàn Quốc) sản xuất.

Năm nay dàn cast chính của chương trình đều là những nghệ sĩ có lượng lớn người hâm mộ, gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P.

Với chất lượng của chương trình cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng, Running Man năm nay đang có sức hút lớn. Theo thống kê của Socialite, ngay khi Running man mùa 3 lên sóng tập đầu tiên, chương trình ngay lập tức có mặt ở vị trí top 1 gameshow của tuần.