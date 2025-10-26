“Thần kinh doanh'” Nhật Bản Kazuo Inamori: Có 3 thứ người thất bại thích làm, muốn thành công “mỉm cười” cần loại bỏ càng sớm càng tốt

Lập kế hoạch nhưng không hành động

Luôn có những người lập nhiều kế hoạch từ việc lên danh sách bài học, lên lịch tập thể dục, lưu bài viết hữu ích nhưng lại chưa từng bắt tay vào thực hiện. Họ luôn “trong giai đoạn chuẩn bị”, dẫn đến các kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo luôn chỉ nằm trong máy tính hoặc trên giấy.

Đây là “nỗ lực ảo” mà Kazuo Inamori khuyên mọi người nên tránh vì sự trì hoãn càng lâu càng dễ dẫn đến việc một cá nhân giậm chân tại chỗ, thậm chí thất bại. Lập kế hoạch hoàn hảo không có nghĩa khả năng thành công càng cao. “Một kế hoạch được xây dựng tốt vẫn sẽ luôn gặp phải những vấn đề bất ngờ khi thực hiện. Điều quan trọng là thời điểm hành đồng, không ngại thử và sai”, tỷ phú Nhật Bản viết.

Ông cho rằng việc chỉ lên kế hoạch mà không thực hiện về cơ bản là do nỗi sợ thất bại, muốn né tránh thử thách. Khi công ty Kyocera của Kazuo Inamori phát triển loại gốm sứ đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã dành nửa năm để phát triển kế hoạch hoàn hảo nhưng lần sản xuất thử nghiệm đầu tiên đã thất bại.

Kazuo Inamori không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Ông chỉ cùng các kỹ thuật viên đến xưởng, miệt mài bên cạnh lò nung để ghi chép nhiệt độ, thời gian và tỷ lệ nguyên liệu thô của mỗi lần nung trong 3 tháng liên tiếp. Trong thời gian đó, họ đã tiến hành 20 thí nghiệm mỗi ngày và thất bại 19 lần nhưng cuối cùng lại giúp Kyocera tạo ra đột phá công nghệ và trở thành công ty hàng đầu về linh kiện điện tử gốm.“Bạn phải dám đối mặt với vấn đề, câu trả lời cho thành công mới xuất hiện”, Inamori nói.

Doanh nhân người Nhật đặt ra nguyên tắc 72 giờ: một khi bạn muốn làm điều gì đó, bạn phải bắt đầu hành động trong vòng 72 giờ, ngay cả khi đó chỉ là một bước đầu tiên nhỏ. Từ những bước đầu tiên, mỗi người mới sẵn sàng bước tiếp trên cả chặng đường dài phía trước để chạm đến mục tiêu.

Ghen tỵ và không công nhận thành công của người khác

Sự nhạy cảm quá mức với thành công của người khác có vẻ như là dấu hiệu của tính cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng thực tế nó là thứ Kazuo Inamori muốn tránh xa. Ông cho rằng lòng đố kỵ có thể khiến con người mắc kẹt, không tiến lên đạt được thành tựu cho chính mình.

Vị doanh nhân này luôn giữ nguyên tắc trong kinh doanh: “Chỉ bằng cách biến đối thủ cạnh tranh thành đối tác, chúng ta mới có thể mở rộng thị trường”. Với Inamori, khi bạn chân thành mong muốn người khác thành công, bạn không chỉ giành được lòng tin và sự hợp tác của họ mà quan trọng hơn là giải phóng được tâm lý của chính mình. Đó là bởi những người luôn thích so sánh sẽ dành phần lớn năng lượng vào sự thù địch, không có năng lượng để cải thiện bản thân.

Những cảm xúc đố kỵ, ghen ghét cũng đang âm thầm phá huỷ các mối quan hệ tiềm năng xung quanh. Như Kazuo Inamori từng nói: “Chỉ trích người khác không giúp bạn nâng cao bản thân, cũng như giẫm lên cái bóng người khác càng không làm bạn cao hơn được”.

Thường xuyên ngụy biện cho thất bại

Với tỷ phú người Nhật, câu nói “tôi đã cố gắng hết sức rồi” là “lời nói dối lớn nhất cản trở sự tiến bộ”. Trên thực tế, việc không chấp nhận thất bại có thể khiến nhiều người nghĩ ra lý do hợp lý để an ủi bản thân như đổ lỗi cho môi trường, vận rủi hay đối thủ quá mạnh. Những lời bào chữa này giống như thuốc giảm đau, tạm thời xoa dịu nỗi đau nhưng lại che giấu nguyên nhân thực sự của căn bệnh.

Khi Kazuo Inamori cứu Japan Airlines khỏi bờ vực phá sản, ông phát hiện ra nhiều nhân viên đổ lỗi vấn đề khủng hoảng của công ty là do "suy thoái của ngành". Thế nhưng họ lại không muốn thừa nhận dịch vụ của hãng cũng cần phải cải thiện. Vị doanh nhân yêu cầu ban lãnh đạo hãng bay xác định nguyên nhân gốc rễ của thất bại trong từng chuyến bay bị hoãn, huỷ. Từ đó, họ mới có thể cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng, sửa lỗ hổng trong quản lý và xoay chuyển tình thế thành công.

“Những người làm việc chăm chỉ nhất sẽ không bao giờ nói ‘dù sao tôi cũng cố hết sức rồi’ vì họ bận sửa lỗi và rút kinh nghiệm cho lần tiếp theo. Nếu bạn đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh về thất bại của mình, bạn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vai trò nạn nhân”, “thần kinh doanh” Nhật Bản cho biết.