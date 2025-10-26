Gió mùa Đông Bắc mạnh lại tràn xuống: Từ mai, nhiều khu vực có mưa vừa đến mưa rất to

Lúc 15h30 ngày 26/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin về tình trạng không khí lạnh tăng cường. Hiện nay (26/10), khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số khu vực vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ giảm nhẹ, thời tiết chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Dự báo trong 24–48 giờ tới

Từ đêm 26/10 đến ngày 27/10, không khí lạnh sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Riêng khu vực Hà Nội, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19–22°C.

Trên biển, tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 1,5–3,0 m. Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0 m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2,0–4,0 m, kết hợp với triều cường cao gây biển động.

Ảnh minh họa: Internet

Dự báo nhiệt độ cụ thể như sau:

Đêm 26/10 và ngày 27/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 23–25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Đêm 27/10 và ngày 28/10, nền nhiệt duy trì ở mức tương tự: thấp nhất 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 17°C; nhiệt độ trung bình khoảng 23–25°C, vùng núi có nơi dưới 22°C.

Cảnh báo mưa lớn, ảnh hưởng có thể đi kèm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây thiệt hại về nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Ngoài ra, mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và người dân đánh bắt hải sản. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng cũng có thể tác động đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 26/10/2025

TP. Hà Nội:

Thời tiết tại Hà Nội duy trì trạng thái khô ráo, ít mây, ngày nắng và đêm không mưa. Gió Đông Bắc thổi nhẹ ở cấp 2–3, mang theo không khí se lạnh vào buổi sáng sớm và đêm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19–21°C, cao nhất dao động trong khoảng 25–27°C.

Khu vực Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, song đến trưa và chiều mây giảm, trời hửng nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao. Nhiệt độ thấp nhất dao động 17–20°C, có nơi dưới 16°C; cao nhất từ 24–27°C, một số nơi có thể trên 27°C.

Khu vực Đông Bắc Bộ:

Toàn vùng có ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2–3, mang đến không khí mát mẻ, lạnh vào sáng sớm và ban đêm, đặc biệt vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–27°C, có nơi trên 27°C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế:

Trời nhiều mây, trong đó phía Bắc có mưa vài nơi, còn phía Nam xuất hiện mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20–23°C, cao nhất 24–27°C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25°C; cao nhất dao động từ 24–27°C ở phía Bắc và 28–31°C ở phía Nam.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ:

Trời nhiều mây, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, có nơi dưới 19°C; cao nhất 24–27°C.

Khu vực Nam Bộ:

Thời tiết có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26°C, cao nhất 29–32°C.

TP. Hồ Chí Minh:

Trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, một số nơi có mưa to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–26°C, cao nhất 30–32°C.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)