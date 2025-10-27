Nhìn vào bên trong 1 khu biệt thự dưỡng già cao cấp, nhiều người chỉ muốn nghỉ hưu luôn

Theo Interscape Design Associates, thiết kế Khu phức hợp chăm sóc sức khỏe cao cấp Taikang Community Shen Garden tọa lạc tại quận Tùng Giang, Thượng Hải, Trung Quốc, đang thu hút đông đảo sự chú ý. Nơi đây nằm gần Vườn Di tích Lịch sử Guangfulin.

Dự án sở hữu môi trường thương mại thuận tiện và nền văn hóa phong phú. Với mục tiêu thay đổi quan niệm về lối sống của người cao tuổi, giúp họ có một tuổi già thanh lịch, khu chăm sóc sức khỏe cao cấp Taikang Community mang hơi thở văn hóa và sức sống vào không gian, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn tuyệt vời theo phong cách Thượng Hải.

Điểm nhấn đầu tiên là kiến trúc tường trắng, ngói xám, mang phong cách yên tĩnh và thanh lịch của kiến trúc cổ điển vùng Nam Dương Tử. Là hình mẫu của ngành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhà thiết kế sử dụng màu gỗ tự nhiên nguyên bản và gam màu ấm áp làm chủ đạo, đồng thời kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật tươi sáng, mới mẻ, tạo nên một không gian sống động, tự nhiên và ấm cúng.

Nguồn cảm hứng cho thiết kế không gian bắt nguồn từ nền văn hóa độc đáo của Thượng Hải: “Hãy cùng sống lại những ký ức về Thượng Hải trong thế kỷ trước với những bài hát cổ theo phong cách địa phương, ca ngợi cuộc sống huy hoàng của những người lớn tuổi, bằng âm hưởng của thời đại mới”.

Điều người cao tuổi sợ nhất là một ngôi nhà trống trải. Vậy nên, khác với các viện dưỡng lão truyền thống trước đây, nhà thiết kế đã tích hợp nhu cầu xã hội, hoạt động văn hóa và giải trí, dinh dưỡng, ẩm thực, thể dục, giáo dục và các chức năng tương tự khách sạn sang trọng khác vào không gian với bố cục hợp lý và quy hoạch bài bản.

Điều này nhằm làm phong phú thêm thế giới tinh thần của họ. Mỗi chức năng đều được đầu tư, tách biệt sự tĩnh tại với sự năng động. Điều này sẽ tăng cường đáng kể sự tương tác, tạo nên một không gian trải nghiệm cho tất cả mọi người.

Bên cạnh nhiều chức năng đa dạng, nhà thiết kế còn mang đến vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy vào không gian, kết hợp không gian trong nhà với cảnh quan ngoài trời. Ánh nắng xuyên qua trần nhà trong suốt, phô bày vẻ đẹp giao mùa. Giữa những cánh bướm nghệ thuật bay lượn, sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối kể lại những câu chuyện về những năm tháng vàng son thanh lịch.

Chất liệu với kết cấu êm ái, gợi nhớ về thời xa xưa, tạo nên không gian ấm cúng, gần gũi và tràn đầy sức sống. Những sảnh hoa mở, cửa sổ mua sắm và quầy hàng thêm phần thú vị cho cuộc sống khi dạo bước.

Đối với việc chăm sóc về mặt cảm xúc và con người, thiết kế đã khám phá một cách sáng tạo cấu hình không rào cản, thân thiện với người cao tuổi và tinh tế, đồng thời xây dựng một không gian đa dạng và tích hợp trong hệ sinh thái nhà ở cao cấp đô thị mới, mang lại cảm giác thân thuộc và an tâm.

Màu sắc thân thiện với người cao tuổi có khả năng nhận biết cao và hữu ích trong việc hướng dẫn, trong khi gạch xám cổ điển và cửa sổ kính màu gợi lại ký ức về Thượng Hải xưa, gây ấn tượng với cư dân.

Việc lựa chọn kết cấu thực sự bắt đầu từ nhu cầu của cư dân cao tuổi. Xem xét chức năng vật lý, thói quen sinh hoạt và nền tảng văn hóa của họ, các góc đồ nội thất được xử lý bo tròn, ghế sofa có độ sâu phù hợp và được thiết kế có tay vịn để đáp ứng các yêu cầu an toàn và giúp người cao tuổi dễ dàng đứng dậy.

Nút gọi khẩn cấp và các cài đặt khác nổi bật ở khắp mọi nơi, làm nổi bật thiết kế an toàn và thân thiện với người cao tuổi để không gian sống của họ có thể trở nên thuận tiện, thoải mái và yên tâm hơn.

Theo Zhihu, đối với người cao tuổi vẫn còn khả năng tự chăm sóc, mức phí cơ bản gồm hai phần: “phí sử dụng nhà ở và sinh hoạt” cùng “phí ăn uống”. Trong đó, phí sử dụng nhà ở và sinh hoạt dao động từ hơn 10.000 đến hơn 30.000 NDT/người/tháng tùy loại phòng.

Về ẩm thực, khu dưỡng lão hiện có ba nhà hàng phục vụ các nhóm nhu cầu khác nhau với chi phí khác nhau. Ngoài ra, các dịch vụ khác như giặt là, cắt tóc... sẽ được tính riêng tùy nhu cầu. Đặc biệt, tất cả các hoạt động tập thể trong khu đều hoàn toàn miễn phí.

Đối với người không còn khả năng tự chăm sóc, cần ở trong khu y tế - điều dưỡng, phải đặt cọc một lần 200.000 NDT/người (khoảng 728 triệu đồng) sau đó tính phí theo tháng. Mức phí này bao gồm:

- Phí sử dụng nhà ở và sinh hoạt

- Phí ăn uống,

- Phí dịch vụ chăm sóc, cùng “phí dịch vụ đặc biệt” nếu người ở yêu cầu tăng tần suất hoặc thêm hạng mục chăm sóc riêng.

Cụ thể:

- Phí ăn uống: 1.800 NDT/người/tháng (khoảng 6,6 triệu đồng) đối với người cần chăm sóc. Người đi cùng nhưng không cần chăm sóc sẽ trả theo mức ăn thực tế.

- Phí chăm sóc: 5.600 - 13.600 NDT/người/tháng (tương đương khoảng 20,6 - 50,2 triệu đồng) tùy cấp độ chăm sóc.

Tóm lại, chi phí sinh hoạt tại khu dưỡng lão cao cấp này có thể dao động từ hơn 10.000 đến gần 50.000 NDT/tháng (36 - 184 triệu đồng) chưa kể dịch vụ mở rộng. Đây là một con số không hề nhỏ, nhưng đổi lại là môi trường sống hiện đại, tiện nghi và tràn ngập sự tôn trọng dành cho người lớn tuổi.

(Tổng hợp)