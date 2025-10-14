6 thói quen cứ tưởng là tiết kiệm, nhưng thực chất khiến bạn “mất tiền” mỗi ngày

Tiết kiệm là thói quen tốt nhưng không phải lúc nào cũng được áp dụng đúng. Đôi khi, cách “giữ tiền trong túi” của nhiều người khiến họ “lợi bất cập hại”.

Dưới đây là 7 thói quen tưởng giúp tiết kiệm nhưng lại khiến bạn chi tiêu nhiều hơn về lâu dài.

1. Cố dùng xe ô tô cũ giá rẻ

Nhiều người cho rằng mua xe mới là khoản đầu tư quá lớn, nên lựa chọn tiếp tục sử dụng xe cũ để tiết kiệm. Thực tế, điều này có thể khiến chi phí tăng cao hơn mong đợi. Xe cũ thường hao mòn nhanh, cần bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, và bảo hiểm cũng tốn hơn.

Theo dữ liệu của Kelley Blue Book (Mỹ), chi phí bảo trì trung bình của xe mới khoảng 1.186 USD/năm, trong khi xe cũ có thể lên tới 2.000 USD/năm. Nguyên tắc quản lý xe cơ bản là: nếu chi phí sửa chữa vượt quá 50% giá trị xe hoặc không còn hợp lý với tuổi thọ, nên cân nhắc thay mới để tiết kiệm về lâu dài.

2. “Săn” hàng giảm giá, giá rẻ

Nhiều người bị hấp dẫn bởi các chương trình giảm giá, nghĩ rằng mình đã “mua được hời”. Nhưng không ít trường hợp, giá sau khuyến mãi chỉ thấp hơn rất ít so với giá gốc, thậm chí là “giảm giá ảo”.

Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng chỉ ra rằng, những chương trình giảm giá liên tục khiến người mua chi tiêu bốc đồng, mua nhiều món không thực sự cần. Cuối cùng, số tiền chi ra còn vượt xa ngân sách ban đầu, trong khi lợi ích tiết kiệm lại không đáng kể.

“Tiền nào của nấy” càng đặc biệt đúng với thời trang. Quần áo giá rẻ thường dễ phai màu, biến dạng sau vài lần giặt, và nhanh hỏng. Khi phải thay mới liên tục, tổng chi phí có thể cao hơn việc mua một sản phẩm chất lượng tốt, bền hơn nhiều năm.

Xu hướng thời trang bền vững (sustainable fashion) ngày càng được khuyến khích, nhấn mạnh việc mua ít hơn nhưng chọn sản phẩm tốt hơn – vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường.

3. Không chịu đi khám sức khỏe thường xuyên

Bỏ qua khám sức khỏe định kỳ hoặc kiểm tra răng miệng là một sai lầm phổ biến. Việc phát hiện bệnh muộn có thể khiến chi phí điều trị tăng gấp nhiều lần so với chi phí phòng ngừa ban đầu.

Thăm khám định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề về tim mạch, tiêu hóa, hoặc răng lợi – những bệnh lý nếu để nặng sẽ rất tốn kém. Như nhiều chuyên gia y tế nhấn mạnh: “Phòng bệnh luôn rẻ hơn chữa bệnh.”

4. Gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm thường

Giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm thông thường nghe có vẻ an toàn, nhưng thực tế lãi suất tiết kiệm thấp hơn tốc độ lạm phát. Điều đó đồng nghĩa với việc giá trị đồng tiền của bạn giảm dần theo thời gian.

Để tiền “sinh lời”, bạn có thể xem xét gửi vào tài khoản lãi suất cao, đầu tư những mặt hàng giữ giá trị cao trong thời gian dài, hoặc các quỹ đầu tư an toàn phù hợp với mức độ rủi ro cá nhân. Đây là cách giúp đồng tiền làm việc cho bạn thay vì “ngủ yên” trong tài khoản.

5. Mua thêm hàng để được “miễn phí vận chuyển”

Chiêu “mua thêm để được miễn phí ship” là một trong những chiến thuật marketing phổ biến. Người mua dễ bị thuyết phục rằng mình đang tiết kiệm, trong khi số tiền bỏ ra thêm còn lớn hơn cả phí vận chuyển.

Thay vì mua gấp, hãy chờ khi thật sự cần hoặc mua chung nhiều món thiết yếu một lần. Việc trả phí vận chuyển nhỏ lẻ đôi khi còn rẻ hơn nhiều so với mua thêm hàng không cần thiết.

6. Mua thêm gói bảo hành mở rộng

Khi mua đồ điện tử hoặc gia dụng, người bán thường giới thiệu dịch vụ bảo hành mở rộng để “an tâm hơn”. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng đa số các gói bảo hành này không đáng tiền.

Phí bảo hành mở rộng thường cao, trong khi xác suất sản phẩm hỏng trong thời gian đó rất thấp. Trừ khi là thiết bị giá trị lớn, chi phí sửa chữa đắt hoặc có nguy cơ lỗi cao, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua khoản chi này. Thực tế, bảo hành mở rộng là sản phẩm mang lợi nhuận cao cho nhà bán lẻ hơn là lợi ích thật sự cho người tiêu dùng.

Những thói quen trên đều bắt nguồn từ mong muốn tiết kiệm, nhưng lại tạo ra chi phí ẩn khiến bạn tốn kém hơn về lâu dài. Tiết kiệm thông minh không chỉ là chi ít đi, mà là biết chi đúng lúc, đúng chỗ, giúp đồng tiền mang lại giá trị bền vững hơn.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)