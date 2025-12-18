Ai sử dụng điều hòa LG đời này kiểm tra ngay: Một chi tiết được làm bằng vàng nguyên chất khiến nhiều người lùng tìm

Câu chuyện được khơi lại khi YouTuber Ringring Unni, chủ một tiệm kim hoàn tại Seoul, đăng tải video vào ngày 11/12, ghi lại quá trình thẩm định sáu chữ cái trong logo “Whisen” được tháo ra từ một mẫu điều hòa LG sản xuất năm 2005.

Trong video, vị khách mang logo đến thẩm định cho biết chi tiết này từng được LG quảng cáo là làm bằng vàng khi sản phẩm ra mắt. Sau khi kiểm tra, Ringring Unni xác nhận các ký tự logo đều là vàng thật và đưa ra mức định giá 713.000 won (khoảng 12,7 triệu đồng).

Theo YouTuber này, tổng trọng lượng của sáu chữ cái chưa đến một “don” - đơn vị đo vàng truyền thống của Hàn Quốc, tương đương 3,75 gram. Dữ liệu từ Sàn giao dịch vàng tiêu chuẩn Hàn Quốc cho thấy, vào ngày 17/12, giá một don vàng được niêm yết ở mức 890.000 won (khoảng 15,8 triệu đồng).

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem, tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đến ngày 15/12, một khách hàng khác đã mang thêm logo “Whisen” đến tiệm kim hoàn này để thẩm định. Trong video tiếp theo, Ringring Unni cho biết giá trị của logo vàng lần này được định ở mức 748.000 won (khoảng 13,3 triệu đồng).

Phía LG Electronics xác nhận rằng vào năm 2005, hãng từng tung ra khoảng 10.000 chiếc điều hòa Whisen phiên bản đặc biệt có gắn logo vàng, nhằm kỷ niệm việc thương hiệu trở thành nhà sản xuất điều hòa bán chạy nhất thế giới thời điểm đó.

Sau khi thông tin lan truyền, cộng đồng mạng Hàn Quốc không khỏi xôn xao, nhiều người bắt đầu lục tìm những chiếc điều hòa cũ trong gia đình với hy vọng “đào được vàng”.

“Điều hòa nhà bà tôi dùng đã rất lâu rồi, chắc phải kiểm tra xem là Samsung hay LG mới được”, một người dùng viết trên nền tảng X.

Một bình luận khác hài hước cho rằng: “LG đã biến điều hòa thành khoản đầu tư vàng từ 20 năm trước mà chẳng ai hay biết”.

Nguồn: The Straits Times