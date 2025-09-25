Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu đêm nào cũng bật điều hòa khi ngủ: Nghe xong ai cũng giật mình!

25-09-2025 - 21:00 PM | Sống

Ngủ bật máy lạnh đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người. Không ít gia đình coi việc duy trì nhiệt độ mát mẻ suốt đêm là một phần không thể thiếu trong giấc ngủ hằng ngày.

Bác sĩ Valerie Cacho, chuyên gia về y học giấc ngủ, người sáng lập công ty giáo dục về giấc ngủ Sleephoria (Mỹ) cho biết: Giấc ngủ là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể và tinh thần sảng khoái, và nghiên cứu cho thấy ngủ ở nhiệt độ mát mẻ có thể hỗ trợ sức khỏe tốt hơn. Từ giấc ngủ chất lượng hơn đến cải thiện tâm trạng, sau đây là một số lợi ích của việc ngủ bật máy lạnh, theo Verywell Health.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu đêm nào cũng bật điều hòa khi ngủ: Nghe xong ai cũng giật mình!- Ảnh 1.

Chất lượng giấc ngủ có thể được cải thiện. Nghiên cứu cho thấy nhiều người ngủ ít hơn khi nhiệt độ tăng. Vì vậy, chắc chắn, ngủ trong phòng lạnh có thể giúp bạn ngủ nhiều hơn và ngon hơn. Nhiệt độ mát mẻ kích thích sản xuất hoóc môn ngủ melatonin, giúp mọi người dễ dàng chìm vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể.

Ngủ nhanh hơn. Nhiệt độ cơ thể tự nhiên giảm xuống khi chuẩn bị đi ngủ. Vì vậy, làm mát không khí có thể hỗ trợ quá trình này bằng cách báo hiệu nhanh hơn cho cơ thể rằng đã đến lúc ngủ. Điều này có thể giúp mọi người ngủ nhanh hơn, vì nghiên cứu cho thấy nhiệt độ ấm hơn có thể làm chậm thời gian đi vào giấc ngủ.

Đối phó với chứng đổ mồ hôi đêm. Đổ mồ hôi đêm và bốc hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đảm bảo nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ hơn có thể giúp mang lại giấc ngủ tốt hơn.

Có thể chống lão hóa. Ngoài tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, melatonin còn là một chất chống oxy hóa hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Vì ngủ ở nhiệt độ mát hơn có thể thúc đẩy sản xuất melatonin, nên các nỗ lực chống lão hóa tổng thể trong cơ thể có thể được tăng cường.

Tuy nhiên, ngủ phòng máy lạnh cũng có những nhược điểm nhất định. Theo bác sĩ, điều này có thể ảnh hưởng đến một số tình trạng sức khỏe: Nghiên cứu cho thấy đối với người bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), không khí lạnh có thể gây viêm phổi và cản trở tuần hoàn máu trong cơ thể.

Muốn ngủ ngon, hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn đóng vai trò quan trọng đối với trí nhớ, hệ miễn dịch và tinh thần. Thế nhưng, không ít người than phiền rằng dù đã đi ngủ đúng giờ, họ vẫn trằn trọc suốt đêm. Theo các chuyên gia sức khỏe, để cải thiện tình trạng này, điều cần thiết không chỉ là “ngủ đủ” mà còn là ngủ đúng cách.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu đêm nào cũng bật điều hòa khi ngủ: Nghe xong ai cũng giật mình!- Ảnh 2.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất chính là duy trì lịch ngủ – thức đều đặn. Việc đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày sẽ giúp đồng hồ sinh học của cơ thể ổn định, từ đó dễ dàng bước vào giấc ngủ sâu hơn.

Bên cạnh đó, hãy hạn chế ăn quá nhiều, dùng rượu hoặc caffeine vào buổi tối. Những chất kích thích này có thể khiến tim đập nhanh, hệ thần kinh hưng phấn, làm cơ thể khó thư giãn. Thay vào đó, một bữa nhẹ với thực phẩm dễ tiêu sẽ hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị tập thể dục vào buổi sáng hoặc ban ngày. Vận động đều đặn giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, giải phóng hormone hạnh phúc, nhờ vậy đêm đến bạn sẽ ngủ sâu hơn. Ngược lại, tập thể dục quá muộn vào ban đêm có thể khiến nhịp tim tăng cao, gây khó ngủ.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ, việc tránh ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính là thói quen cần rèn luyện. Ánh sáng xanh khiến não bộ “lầm tưởng” rằng vẫn đang ban ngày, ức chế hormone melatonin – vốn là chìa khóa giúp cơ thể cảm thấy buồn ngủ.

Cuối cùng, môi trường ngủ cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Một căn phòng tối, yên tĩnh, thoáng mát chính là “tổ ấm” lý tưởng cho giấc ngủ sâu. Bạn có thể sử dụng rèm chắn sáng, nút tai hoặc máy tạo tiếng êm dịu để cải thiện không gian nghỉ ngơi.

Bật quạt đúng cách mát như điều hòa: Điều chỉnh đơn giản, hiệu quả lại còn tiết kiệm điện

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
điều hòa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ở TP.HCM đã 8 năm KHÔNG THU quỹ phụ huynh mà vẫn hoạt động ổn: Vậy cớ gì các trường vẫn thu tiếp để kéo dài tranh cãi?

1 trường ở TP.HCM đã 8 năm KHÔNG THU quỹ phụ huynh mà vẫn hoạt động ổn: Vậy cớ gì các trường vẫn thu tiếp để kéo dài tranh cãi? Nổi bật

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch Nổi bật

Mua cam, chỉ mất 10 giây học mẹo này là biết cam ngọt hay cam sượng

Mua cam, chỉ mất 10 giây học mẹo này là biết cam ngọt hay cam sượng

20:59 , 25/09/2025
Nữ kế toán lương tháng hơn 11 triệu đồng nhưng xem livestream tặng hơn 110 triệu đồng/đêm: Cảnh sát điều tra phát hiện nguồn gốc khối tài sản 37 tỷ đồng

Nữ kế toán lương tháng hơn 11 triệu đồng nhưng xem livestream tặng hơn 110 triệu đồng/đêm: Cảnh sát điều tra phát hiện nguồn gốc khối tài sản 37 tỷ đồng

20:41 , 25/09/2025
Đặt 1 trong 6 cây phong thủy này trong phòng khách: 9/10 gia đình đều giàu có

Đặt 1 trong 6 cây phong thủy này trong phòng khách: 9/10 gia đình đều giàu có

20:31 , 25/09/2025
Trứng sẽ tươi ngon suốt nhiều tuần nếu được bảo quản ở chỗ này: Bạn đã biết chưa?

Trứng sẽ tươi ngon suốt nhiều tuần nếu được bảo quản ở chỗ này: Bạn đã biết chưa?

20:10 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên