Trong cấu trúc của một chiếc điều hòa không khí, cục nóng (hay dàn nóng) là bộ phận hoạt động với công suất lớn, chịu trách nhiệm trao đổi nhiệt và thải hơi nóng ra ngoài. Vì đặc điểm đó, phần lớn cục nóng được lắp đặt bên ngoài nhà: Treo trên tường, đặt ngoài ban công hoặc lắp ở mái hiên.

Cục nóng điều hòa để ngoài mưa có sao không?

Nhiều người lo lắng khi thấy cục nóng bị mưa tạt, nắng chiếu, thậm chí chịu thời tiết khắc nghiệt. Vậy cục nóng điều hòa để ngoài mưa có sao không? Việc để dàn nóng phơi mưa nắng liệu có ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu suất của điều hòa?

Cục nóng điều hòa có chịu được mưa không? Câu trả lời là có. Thiết kế của cục nóng điều hòa được làm theo tiêu chuẩn ngoài trời, nghĩa là nó có khả năng chống nước, chống tia UV và chịu được sự thay đổi của thời tiết. Vỏ ngoài thường làm bằng kim loại hoặc hợp kim chống gỉ, được sơn tĩnh điện để tránh ăn mòn. Các linh kiện điện bên trong cũng được bố trí ở vị trí hạn chế tối đa tiếp xúc với nước.

Cục nóng điều hòa để ngoài mưa có sao không? (Ảnh: Airpromaster)

Vì vậy, mưa thông thường không thể làm hỏng cục nóng, và hầu hết nhà sản xuất đều tính toán điều này khi thiết kế. Điều hòa vẫn vận hành bình thường dù dàn nóng bị mưa tạt trực tiếp.

Loại mưa nào cục nóng điều hòa không chịu được?

Cục nóng chịu được mưa nhưng không có nghĩa là hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi điều kiện thời tiết. Một số yếu tố sau vẫn có thể gây hại nếu kéo dài:

Mưa axit và hơi muối biển gây ăn mòn kim loại

Ở khu vực đô thị nhiều khói bụi hoặc các vùng ven biển có hơi muối mặn, các giọt mưa mang tính axit hoặc có nồng độ muối cao dễ dẫn đến:

- Oxy hóa vỏ kim loại.

- Gỉ sét chân.

- Ăn mòn cánh tản nhiệt, làm giảm hiệu suất làm lạnh.

- Giảm tuổi thọ block máy nén.

Nếu bạn sống ở những khu vực này, cục nóng phơi mưa càng dễ hỏng nhanh hơn bình thường.

Mưa lớn kéo dài

Tình trạng này có thể gây đọng nước, dẫn đến những nguy cơ như:

- Nước đọng dưới chân đế lâu ngày gây mục chân giá.

- Nước tràn vào quạt nếu bị ứ đọng.

- Nước theo đường dây dẫn chảy vào hộp điện nếu lắp không chuẩn.

Cục nóng luôn có khả năng chống nước, nhưng nó không được thiết kế để ngâm nước.

Cục nóng điều hòa có khả năng chống nước nhưng không được thiết kế để ngâm nước. (Ảnh: Stradaservices)

Sét và điện áp bất ổn khi trời mưa giông cũng có thể gây hại do cục nóng không chịu được điện áp tăng đột ngột. Ở vùng hay có sét, điện áp tăng có thể làm nổ tụ, cháy bo mạch, hỏng block.

Gió mạnh kèm mưa

Khi mưa to kèm gió lớn, bụi, lá cây hoặc dị vật bị thổi vào dàn nóng có thể:

- Làm kẹt cánh quạt.

- Làm cong cánh tản nhiệt.

- Gây tiếng ồn lớn khi vận hành.

- Gây cháy motor quạt nếu chạy quá tải.

Có nên làm mái che cho cục nóng điều hòa

Câu trả lời là có, nhưng phải che đúng cách. Những lợi ích của mái che gồm:

- Giảm tác động trực tiếp của mưa nắng.

- Hạn chế gỉ sét và tăng tuổi thọ máy.

- Tránh rác, lá cây thổi vào cánh quạt.

- Đỡ phần nào tiếng ồn vọng vào nhà.

Tuy nhiên, nhiều gia đình che quá kín, dẫn đến cục nóng không tản được nhiệt, dẫn đến giảm hiệu suất điều hòa, tốn điện, dễ quá tải và hỏng block.

Để tránh các tình trạng trên, bạn cần đảm bảo nguyên tắc khi làm mái che cho cục nóng điều hòa: Che 2/3 phía trên, không bịt kín hai bên; giữ khoảng cách thông thoáng ít nhất 30 cm ở mỗi phía; vật liệu nhẹ: tôn, mái nhựa, tấm polycarbonate. Không đặt cục nóng ở mái tôn hấp nhiệt.

Nên lắp cục nóng ở vị trí nào để hạn chế ảnh hưởng của mưa?

Chọn vị trí lắp đặt đúng là cách bảo vệ tự nhiên tốt nhất, không tốn thêm chi phí che chắn. Nên ưu tiên nơi cao ráo, không bị úng nước hoặc nước chảy tràn; chọn nơi thoáng mát, tránh nắng chiếu trực tiếp, có mái hiên hoặc tường che tự nhiên; tránh chỗ nước mưa hắt mạnh. Nếu bạn sống ở chung cư , ban công hoặc lô gia là vị trí lý tưởng nhất.

Nếu sau mưa lớn, bạn thấy những dấu hiệu sau, nên kiểm tra ngay:

- Tiếng ồn bất thường từ dàn nóng.

- Máy chạy yếu, lạnh kém.

- Cánh quạt quay chậm, bị kẹt.

- Nước chảy bất thường từ dàn nóng.

- Mùi khét hoặc có dấu hiệu chập điện.

Nên kiểm tra và vệ sinh định kỳ 6 tháng/lần để giúp dàn nóng bền hơn, dù có phải chịu mưa nắng thường xuyên.