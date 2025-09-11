Người đàn ông đến rút 180 triệu đồng tiền tiết kiệm và yêu cầu chuyển khoản đầu tư: Công an yêu cầu nhân viên Vietcombank dừng giao dịch gấp

Mới đây, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo, chiếm đoạt 180 triệu đồng, bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân.

Theo đó, vào khoảng 10h, ngày 9/9, Công an xã nhận được tin báo của anh Nguyễn Đức Tín, nhân viên của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Nhơn Trạch.

Giao dịch viên này cho biết anh phát hiện khách hàng Hồ Thanh Nh. (SN 1984, trú tại ấp Mỹ Khoan, xã Nhơn Trạch) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo, uy hiếp, đe dọa chuyển tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Anh Tín cho biết khách hàng này đến rút 180 triệu đồng tiền tiết kiệm tại Vietcombank - Chi nhánh Nhơn Trạch. Sau đó Hồ Thanh Nh. yêu cầu chuyển số tiền trên đến số tài khoản của một người lạ, không quen biết.

Nhận thấy khách hàng có biểu hiện run sợ, bất thường, anh Tín nghi ngờ anh Nh. bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch ngân hàng nên đã báo ngay cho Công an xã.

Cán bộ Công an xã làm việc với anh Hồ Thanh Nh. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nhơn Trạch đã hướng dẫn nhân viên Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Nhơn Trạch tạm dừng việc thực hiện giao dịch.

Được sự tư vấn và giải thích bằng những dẫn chứng thuyết phục từ phía cơ quan Công an, anh Nh. đã bình tĩnh trình bày lại sự việc.

Theo đó, từ 2 - 9/9/2025, một số điện thoại gọi cho anh Nh. tự xưng là Giám đốc của sàn giao dịch tiền ảo. Đối tượng hướng dẫn anh Nh. tạo tài khoản Telegram và tham gia vào các hội nhóm để cùng nhau đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với mục đích kiếm tiền.

Sau đó, đối tượng liên tục yêu cầu, thúc giục và hướng dẫn anh Nh. vay mượn tiền, và đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 180 triệu đồng vào các tài khoản của chúng.

Tuy nhiên, sau khi được anh Tín và cán bộ Công an xã Nhơn Trạch tuyên truyền, giải thích, tác động nhiều lần, anh Nh. mới biết mình vừa bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ để chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. May mắn anh không bị lừa mất số tiền trên.

Vụ việc đã thể hiện tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ ngân hàng và lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai﻿