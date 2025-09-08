Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không có đơn hàng, người đàn ông vẫn chuyển khoản 89 triệu đồng cho shipper: Công an vào cuộc điều tra ngay khi giao dịch thành công

08-09-2025 - 20:58 PM | Sống

Nhận được thông tin, cán bộ công an xã đã tiến hành điều tra, xác định danh tính.

Hôm nay (8/9), Công an xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai, đã kịp thời hỗ trợ một công dân nhận lại số 89 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 07/9/2025, nhân viên shipper Hoàng Văn Luận, (SN 1994, trú tại thôn Phú Cường, xã Cảm Nhân) bất ngờ nhận được khoản tiền 89 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Ngay sau khi phát hiện, anh Luận lập tức đến Công an xã Cảm Nhân để trình báo sự việc. Nhận được thông tin, cán bộ công an xã đã tiến hành điều tra, xác định danh tính người đã chuyển nhầm tiền. Đó là anh Hà Xuân Thành, trú tại thôn Làng Cại, xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã, sáng 08/9/2025, anh Luận đã chuyển lại toàn bộ số tiền trên cho anh Thành.

Không có đơn hàng, người đàn ông vẫn chuyển khoản 89 triệu đồng cho shipper: Công an vào cuộc điều tra ngay khi giao dịch thành công- Ảnh 1.

Công an xã Cảm Nhân chứng kiến anh Hoàng Văn Luận bàn giao 89 triệu đồng cho anh Hà Xuân Thành. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Lào Cai

Hành động trung thực, nghĩa cử cao đẹp của anh Luận đã thể hiện tinh thần "Người tốt, việc tốt" đáng trân trọng. Công an xã Cảm Nhân đã tuyên dương và đánh giá cao tấm gương của anh Hoàng Văn Luận, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua sự việc nêu trên, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản.

Trong trường hợp nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân cần làm theo các bước sau:

- Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Nếu đó là tiền chuyển nhầm thật thì sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo.

- Nếu là khoản tiền nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Còn đối với số tiền lớn thì chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh. Hoặc người dân cũng có thể liên hệ với cơ quan Công an để giải quyết.

- Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước.

- Khi nhận được điện thoại từ ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

- Không cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

Theo báo điện tử tỉnh Lào Cai

