Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải mê tín: Nếu con bạn có đặc điểm này, thì càng lớn càng thành đạt, cha mẹ được hưởng phúc theo

08-09-2025 - 07:28 AM | Sống

Những đặc điểm dưới đây báo hiệu một em bé có tương lai rực rỡ, và sớm gặt hái được thành công.

Trong xã hội hôm nay, thành công và hạnh phúc của một đứa trẻ phần lớn đến từ tính cách và thái độ sống mà chúng được rèn luyện từ nhỏ. Thực tế cho thấy, có những đứa trẻ càng lớn càng tỏa sáng, dễ dàng đạt được thành tựu trong học tập, công việc và cuộc sống. Khi con cái trưởng thành và thành đạt, cha mẹ không chỉ an lòng mà còn được tận hưởng sự chăm sóc, hiếu kính từ con. 

Những đứa trẻ đó thường có các đặc điểm sau: 

Tinh thần cầu tiến 

Một đứa trẻ cầu tiến thường không ngủ quên trên chiến thắng. Chúng luôn mong muốn bản thân làm tốt hơn, học được nhiều hơn, tiến xa hơn. Tinh thần này giống như một động lực bên trong, thôi thúc các em bước qua giới hạn của bản thân.

Trong học tập, đứa trẻ cầu tiến không sợ điểm kém mà quan trọng là sau mỗi lần thất bại, chúng rút ra được bài học. Trong công việc sau này, chúng không dễ bằng lòng với vị trí hiện tại mà luôn tìm cách vươn lên, từ đó cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn.

Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng khi thấy con có sự cầu tiến rõ rệt từ nhỏ, họ yên tâm phần nào về tương lai. Bởi đó chính là nền tảng quan trọng giúp con bước vào đời với sự tự tin và bản lĩnh.

Chủ động học hỏi

Không ít trẻ em thường học chỉ vì sự thúc ép của cha mẹ hoặc vì thành tích trước mắt. Nhưng một đứa trẻ thật sự có triển vọng thường mang đặc điểm khác biệt: tự giác và chủ động trong việc học hỏi.

Không phải mê tín: Nếu con bạn có đặc điểm này, thì càng lớn càng thành đạt, cha mẹ được hưởng phúc theo- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Chúng đặt câu hỏi, tìm tòi, khám phá, và không ngại thử nghiệm cái mới. Từ đó, tri thức và kỹ năng không ngừng được bồi đắp. Đây cũng là yếu tố khiến chúng vượt xa bạn bè đồng trang lứa.

Trong xã hội cạnh tranh ngày nay, người có khả năng học tập suốt đời luôn chiếm ưu thế. Một đứa trẻ chủ động học hỏi từ nhỏ, khi trưởng thành sẽ dễ dàng thích nghi với thay đổi, biết nắm bắt cơ hội mới, và sớm khẳng định vị trí trong sự nghiệp.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu 

Nhiều bậc cha mẹ từng than phiền rằng con mình dễ nản, bỏ cuộc giữa chừng. Đó chính là điểm khác biệt so với những đứa trẻ có tính kiên trì.

Kiên trì giúp trẻ không lùi bước trước khó khăn, dám đối diện với thất bại để tiến về phía trước. Tính cách này quyết định trực tiếp đến khả năng thành công sau này. Bởi trên con đường sự nghiệp, hiếm ai thành công chỉ sau một lần thử.

Đứa trẻ kiên trì giống như người leo núi: dù đường đi quanh co, hiểm trở, chúng vẫn vững bước, tin rằng đến cuối cùng sẽ chạm tới đỉnh cao. Và thực tế chứng minh, những người giữ được sự bền bỉ thường là những người gặt hái thành tựu lớn.

Không phải mê tín: Nếu con bạn có đặc điểm này, thì càng lớn càng thành đạt, cha mẹ được hưởng phúc theo- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Khi một đứa trẻ mang trong mình tinh thần cầu tiến, biết học hỏi và kiên trì, con đường thành công gần như rộng mở. Và khi con cái thành đạt, cha mẹ là người được hưởng phúc đầu tiên.

“Hưởng phúc” ở đây không chỉ là vật chất, mà còn là sự tự hào, là cảm giác an tâm khi thấy con đủ năng lực và bản lĩnh để tự lập giữa đời. Người con thành đạt cũng thường có điều kiện báo đáp công ơn cha mẹ, chăm lo cho họ một tuổi già đầy đủ, thanh thản.

Giáo viên 20 năm dạy học khẳng định: Trẻ ngày đầu đi học không khóc nhờ có 3 “bảo bối” này trong balo

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh”

"Ông trùm" sáng lập 2 bệnh viện tư nhân nghìn tỷ: Người đặt nền móng cho y tế tư nhân Việt Nam, bán 3 ha đất vì giấc mơ “y tế vị nhân sinh” Nổi bật

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu

1 chứng chỉ ngoại ngữ sắp “soán ngôi” IELTS ở Việt Nam? Nửa đầu 2025 đã hơn 10.000 thí sinh đăng ký, dẫn đầu toàn cầu Nổi bật

Người EQ thấp hay để 5 thứ này trên giường

Người EQ thấp hay để 5 thứ này trên giường

07:10 , 08/09/2025
Bàn tay - ‘bộ não thứ hai’ tiết lộ trí thông minh của trẻ: 2 tín hiệu từ bàn tay thể hiện IQ vượt trội, tương lai sáng!

Bàn tay - ‘bộ não thứ hai’ tiết lộ trí thông minh của trẻ: 2 tín hiệu từ bàn tay thể hiện IQ vượt trội, tương lai sáng!

05:30 , 08/09/2025
Nghỉ hưu được 5 năm, tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, tương lai con rất sáng!

Nghỉ hưu được 5 năm, tôi nhận ra: Trong nhà nếu có 4 thứ này, tương lai con rất sáng!

01:00 , 08/09/2025
Tìm ra bộ môn kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất với nam giới: Không phải chạy bộ hay cầu lông

Tìm ra bộ môn kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất với nam giới: Không phải chạy bộ hay cầu lông

23:56 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên