Trương Bá Chi sống thế nào mà bị 3 người quản lý quay lưng?

Trong khoảng thời gian gần đây, Trương Bá Chi đang lao đao vì tranh chấp hợp đồng với người quản lý cũ Dư Dục Hưng, thậm chí còn có nguồn tin cho biết người đẹp này từng mất kiểm soát cảm xúc, bật khóc trước tòa đầy bất lực trong cơn hoảng loạn. Tạm chưa bàn đến ai đúng, ai sai, netizen bàng hoàng phát hiện hóa ra đây không phải lần đầu tiên nàng ngọc nữ xứ Cảng "cơm không lành, canh không ngọt" với người quản lý.

Có nguồn tin cho biết, Trương Bá Chi bật khóc giữa tòa vì tranh chấp với người quản lý cũ (Ảnh: 163).

Trang 163 hé lộ, cho tới nay, Trương Bá Chi đã "cạch mặt" với 3 người quản lý. Trong đó, người quản lý đầu tiên của nàng ngọc nữ là Chu Vĩnh Long – "ông lớn" của showbiz xứ Cảng, từng "chắp cánh" cho hàng loạt tên tuổi lớn lúc bấy giờ. Ít ai biết, Chu Vĩnh Long là anh trai của Chu Vĩnh Đường – người tình đầu tiên của Trương Bá Chi sau khi bước chân vào showbiz. Nhờ vậy, nữ diễn viên Vua Hài Kịch được nâng đỡ hết sức tận tình, nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong giới phim ảnh.

Ban đầu, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và Chu Vĩnh Long mang lại lợi ích cho cả hai bên nhưng chỉ sau 2 năm, khi Trương Bá Chi ngày càng nổi tiếng, người đẹp này lại có cái nhìn khác đi.

Nữ diễn viên Hà Đông Sư Hống không hài lòng với tỉ lệ chia lợi nhuận, cho rằng mình bị thiệt về mặt kinh tế dù phải bận tối mắt tối mũi để đóng phim. Tranh chấp giữa họ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí phải đưa nhau ta tòa giải quyết. Không chỉ vậy, Trương Bá Chi từng công khai tuyên bố cô cảm thấy thất vọng khi hợp tác với người quản lý này.

Trương Bá Chi và Chu Vĩnh Long (Ảnh: 163).

Sau khi đường ai nấy đi với Chu Vĩnh Long, Trương Bá Chi bén duyên với người quản lý thứ 2 là bà Trần Lam - vợ ông trùm khét tiếng Hướng Hoa Cường. Bà Trần Lam không chỉ hỗ trợ nhiệt tình cho Trương Bá Chi trong công việc mà còn hết sức quan tâm đến cô, coi nàng ngọc nữ như con gái.

Thế nhưng, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và bà Trần Lam cũng tan vỡ vào năm 2015. Nàng "Tinh nữ lang" chia sẻ, bà Trần Lam đặt quá nhiều kỳ vọng và yêu cầu ngày càng cao hơn khiến cô thấy vô cùng áp lực.

Còn về phía bà Trần Lam, sau khi kết thúc hợp đồng quản lý, bà vứt hết tình xưa nghĩa cũ, bóc phốt Trương Bá Chi đến cháy mặt, tố cô thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao, thích nói dối và tuyên bố thẳng thừng: "Cả đời này vĩnh viễn không hợp tác". Sự quay lưng của người mẹ nuôi quyền lực khiến sự nghiệp của Trương Bá Chi phải lao đao, hình ảnh, danh tiếng đều xấu đi rất nhiều trong mắt công chúng.

Bà Trần Lam từng coi Trương Bá Chi như con gái, nay cũng trở mặt thành thù. (Ảnh: MXH)

Giờ đây, Trương Bá Chi đang đối mặt với vụ kiện tranh chấp hợp đồng với ông Dư Dục Hưng - người tự xưng là quản lý cũ của cô. Tại phiên tòa, Dư Dục Hưng tố nữ diễn viên Vua Hài Kịch là kẻ vô ơn, qua cầu rút ván, nợ tiền ông nhiều năm chưa trả và yêu cầu bồi thường số tiền trị giá gần 13 triệu HKD (44 tỷ đồng). Trong khi đó, phía Trương Bá Chi tuyên bố, tất cả những phát ngôn của Dư Dục Hưng đều là giả dối và người này không hề đưa ra được bằng chứng về việc cô vay nợ tiền bạc.

Không chỉ vậy, Trương Bá Chi còn lên án Dư Dục Hưng từng giả tạo con dấu, tự ý dùng danh nghĩa của cô để ký hợp đồng vào năm 2014. Nữ diễn viên nộp lên tòa một đoạn ghi âm, trong đó có giọng của Dư Dục Hưng: "Làm giả giấy tờ dễ như ăn rau xà lách vậy!".

Ngoài ra, vợ cũ Tạ Đình Phong còn vạch trần "quá khứ đen" từng ôm tiền trốn chạy khiến công ty phá sản, nợ nần không chịu trả của người quản lý cũ , nghi ngờ về danh dự, nhân phẩm của đối phương.

Trương Bá Chi và Dư Dục Hưng (Ảnh: ETtoday).

Mặc dù chưa rõ Trương Bá Chi và Dư Dục Hưng ai là người đúng, kẻ sai nhưng việc nàng ngọc nữ liên tục trở mặt thành thù với những người quản lý khiến dân tình vô cùng hoàn mang.

Theo trang 163, người đẹp Tâm Nguyện Của Sao dường như không giỏi giữ gìn các mối quan hệ, không có nhiều bạn bè trong showbiz. Tính sương sương, chắc hẳn chỉ có "vua hài" Châu Tinh Trì vẫn thân thiết với Trương Bá Chi suốt nhiều năm. Trong số những ngôi sao từng hợp tác, chỉ có Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân từng công khai khen ngợi Trương Bá Chi, còn đa số đều trong trạng thái "nước sông không phạm nước giếng" hoặc từng lên tiếng bóc phốt người đẹp này.

Có ý kiến cho rằng, việc sinh ra và lớn lên trong gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly hôn sớm lại có đời tư phức tạp, đều mê trò "đen đỏ" và nợ nần chồng chất đã khiến Trương Bá Chi luôn thu gọn bản thân, khó có thể đặt niềm tin hay phát triển quan hệ thân mật với người khác. Dĩ nhiên, cách sống và lựa chọn của chính bản thân Trương Bá Chi cũng là nguyên nhân đẩy cô đến tình trạng như ngày nay.

Trương Bá Chi không có nhiều bạn trong showbiz (Ảnh: Sina).

