Loại “thịt” lành mạnh nhất thế giới - bổ dưỡng hơn cả cá thu

Trái cây và rau củ thường được ca ngợi vì lợi ích dinh dưỡng, nhưng có một sản phẩm từ động vật lại được đánh giá là lành mạnh hơn nhiều loại rau xanh.

Trong bảng xếp hạng 100 thực phẩm lành mạnh nhất thế giới (đăng trên BBC), mỡ lợn đã giành vị trí thứ tám nhờ giá trị dinh dưỡng của mình. Với điểm dinh dưỡng 73/100, mỡ lợn đã vượt qua 92 loại thực phẩm khác, bao gồm đậu Hà Lan, bắp cải tím, cà chua, cá thu, xà lách, cam và khoai lang.

Theo BBC, mỡ lợn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin nhóm B và khoáng chất. Nó cũng chứa nhiều chất béo không bão hòa hơn và được xem là lành mạnh hơn mỡ cừu hoặc mỡ bò.

Mỡ lợn chứa chất béo không bão hòa đơn như axit oleic – cũng có trong dầu ô liu – vốn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, nó cũng có một lượng chất béo bão hòa, vốn không gây hại nếu tiêu thụ ở mức vừa phải.

Mỡ lợn giành vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng 100 thực phẩm lành mạnh nhất thế giới.

Tuy nhiên, để thực sự tận dụng được những lợi ích dinh dưỡng này, điều quan trọng là phải xem xét cách lợn được nuôi dưỡng. Theo báo Anh Surrey Live, mỡ lợn cung cấp các vitamin tan trong chất béo như vitamin D, đặc biệt nếu lợn được nuôi thả ngoài trời.

Hơn nữa, mỡ lợn từ những con lợn nuôi trên đồng cỏ thường lành mạnh hơn nhờ hàm lượng dưỡng chất vượt trội.

Vì vậy, đừng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi khi thưởng thức mỡ lợn. Tuy nhiên, cũng như mọi thứ khác, điều độ vẫn là chìa khóa.

Đáng chú ý là không có loại mỡ động vật hay thịt động vật nào khác lọt vào danh sách này.

Thay vào đó, khá nhiều loại cá được xếp hạng cao, trong đó cá Ocean Perch là loại cá lành mạnh nhất để ăn. Nó đứng thứ ba trong danh sách những thực phẩm bổ dưỡng nhất bạn có thể tiêu thụ, với điểm số 89/100.

Theo Facts.net, 100g cá này chỉ chứa 79 calo nhưng cung cấp khoảng 20g protein. Loài cá sống ở vùng nước sâu này còn được gọi là rockfish và có hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Nhưng lợi ích của nó không chỉ dừng lại ở đó.

Loại cá này còn nổi tiếng nhờ chứa:

- Vitamin B12 – rất quan trọng cho sức khỏe thần kinh và quá trình tạo hồng cầu

- Vitamin D – giúp hấp thụ canxi và duy trì sức khỏe xương

- Selenium – một chất chống oxy hóa mạnh

- Phosphorus – hỗ trợ xương chắc khỏe và quá trình chuyển hóa năng lượng