Đây là "kẻ thù số 1" của mùi tanh: Cho vào khi nấu cá, thịt mềm ngọt không tanh, hấp lên thơm lừng

Cá hấp là món ăn được nhiều gia đình ưa chuộng vì giữ được vị ngọt nguyên bản, ít dầu mỡ và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không ít người dù chọn cá tươi, hấp đúng thời gian nhưng món ăn vẫn phảng phất mùi tanh khó chịu. Thực tế, mùi tanh của cá không chỉ đến từ độ tươi mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách xử lý và những nguyên liệu đi kèm trong quá trình hấp.

Trong ẩm thực truyền thống, ông bà ta từ lâu đã biết tận dụng các loại gia vị, thảo mộc tự nhiên để khử tanh cá một cách tinh tế, giúp món hấp thơm hơn mà không làm mất vị ngọt. Dưới đây là những nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm nhưng đóng vai trò quyết định khi hấp cá.

1. Gừng

Gừng được xem là trợ thủ số một đối với món cá hấp. Với tinh dầu cay ấm, gừng giúp trung hòa mùi tanh rất hiệu quả, đồng thời làm dậy mùi thơm tự nhiên của thịt cá. Khi hấp, nên thái gừng thành lát mỏng hoặc sợi nhỏ, rải đều lên mình cá và nhét một ít vào bụng cá. Cách này giúp mùi tanh bị át đi ngay từ bên trong, đặc biệt hiệu quả với cá nước ngọt.

2. Hành lá, hành tím

Hành lá và hành tím có tính ấm, mùi thơm dịu, rất phù hợp cho các món cá hấp thanh đạm. Hành tím nên đập dập, còn hành lá cắt khúc dài, lót dưới đáy đĩa hoặc rải lên trên cá. Khi hấp, tinh dầu trong hành bốc hơi theo hơi nước, cuốn theo mùi tanh và giúp cá thơm hơn mà không át mùi.

3. Sả

Với những loại cá có mùi tanh rõ như cá trắm, cá chép, cá lóc, sả là nguyên liệu cực kỳ hữu ích. Sả đập dập, cắt khúc rồi đặt dưới cá hoặc trong bụng cá sẽ giúp khử mùi tanh mạnh, đồng thời tạo hương thơm dễ chịu, rất hợp với khẩu vị người Việt.

4. Rượu trắng

Rượu trắng có khả năng bay hơi nhanh, giúp kéo theo mùi tanh ra khỏi thịt cá. Trước khi hấp, chỉ cần xoa nhẹ cá với một chút rượu rồi rửa lại nhanh bằng nước sạch. Ngoài ra, có thể cho một thìa nhỏ rượu vào nước hấp để hơi rượu bốc lên khử mùi trong quá trình cá chín.

5. Thì là

Thì là không chỉ tạo mùi thơm mà còn làm dịu mùi tanh rất tốt. Khi cá gần chín, rắc thì là lên trên sẽ giúp món ăn thơm hơn, không bị nồng. Đây là nguyên liệu quen thuộc trong các món cá hấp, cá luộc theo phong cách miền Bắc.

6. Vỏ cam, vỏ quýt khô

Trong ẩm thực Á Đông, vỏ cam hoặc quýt khô thường được dùng để khử mùi tanh và tăng hương thơm. Khi hấp cá, chỉ cần cho một mảnh vỏ cam rửa sạch vào nồi hấp, mùi tinh dầu cam sẽ giúp át mùi tanh rất hiệu quả, đặc biệt với cá biển.

Lưu ý quan trọng khi hấp cá: Các nguyên liệu chỉ phát huy tác dụng khi cá được hấp đúng cách. Không nên để cá ngập nước, không hấp quá lâu vì cá chín quá sẽ bốc mùi tanh trở lại. Hấp vừa chín tới giúp thịt cá ngọt, thơm và ít mùi nhất.

Trước khi hấp: Một số nguyên liệu giúp cá sạch nhớt, giảm tanh ngay từ khâu sơ chế

Trước khi cho cá vào hấp, khâu làm sạch quyết định rất lớn đến mùi vị món ăn:

Muối hạt: chà nhẹ lên thân cá để loại bỏ nhớt và mùi tanh bề mặt.

Chanh hoặc giấm: dùng pha loãng, rửa nhanh giúp cá sạch mùi mà không bị chua.

Nước vo gạo: ngâm cá vài phút giúp khử tanh tự nhiên.

Gừng giã + rượu: xoa nhẹ với cá tanh nặng trước khi rửa lại.

