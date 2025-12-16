Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho tín dồ du lịch: Vé Vietjet giảm 100% trong 3 ngày vàng 17-19/12

16-12-2025 - 15:30 PM | Sống

Tin vui cho tín dồ du lịch: Vé Vietjet giảm 100% trong 3 ngày vàng 17-19/12

Không khí du lịch cuối năm càng thêm náo nhiệt khi Vietjet mở bán triệu vé giảm tới 100% trong 3 ngày vàng khuyến mãi hấp dẫn, mang đến cơ hội bay khắp trong và ngoài nước, cùng "biết ơn chính mình với hành trình trên mây" với chi phí siêu tiết kiệm, sẵn sàng chào năm mới 2026.

Theo đó, từ 00h00 ngày 17/12/2025 đến 23h00 ngày 19/12/2025 (UTC+7), hành khách đặt vé Eco và nhập mã BIGTHANKS tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air sẽ có cơ hội nhận ưu đãi giảm giá lên tới 100% (chưa bao gồm thuế, phí). Chương trình áp dụng cho toàn mạng bay nội địa và quốc tế của Vietjet với thời gian bay từ 05/01/2026 đến 31/12/2026 (*).

Ngoài ra, tại phiên livestream "Chuyện Bay Vietjet Kể – Once Upon a Flight" mùa Giáng sinh, diễn vào lúc 19h00 ngày 24/12/2025 tại fanpage Facebook và kênh TikTok chính thức của Vietjet, hành khách có cơ hội nhận e-voucher giảm giá vé bay đến 30% (**), tham gia các minigame sôi động với những phần quà độc quyền từ Vietjet và nhiều nhãn hàng lớn.

Tin vui cho tín dồ du lịch: Vé Vietjet giảm 100% trong 3 ngày vàng 17-19/12- Ảnh 1.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ được thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon, thực dưỡng, đặc sắc Việt Nam như phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá… và tinh hoa ẩm thực thế giới được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, chương trình khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy mang đến cơ hội quay số trúng thưởng, tích điểm đổi quà từ Vietjet và hơn 250 thương hiệu hàng đầu từ du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Biết ơn mình bằng hành trình trên mây - Vietjet thôi!

Tin vui cho tín dồ du lịch: Vé Vietjet giảm 100% trong 3 ngày vàng 17-19/12- Ảnh 2.

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.

(**) Điều kiện và Điều khoản

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ Giáo sư có profile cực đỉnh, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm trở thành nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử của Đại học Quốc gia TP. HCM

Nữ Giáo sư có profile cực đỉnh, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm trở thành nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử của Đại học Quốc gia TP. HCM Nổi bật

Có bằng thạc sĩ vẫn quyết chỉ làm shipper, người đàn ông tiết lộ: Mỗi tuần kiếm 12-13 triệu đồng!

Có bằng thạc sĩ vẫn quyết chỉ làm shipper, người đàn ông tiết lộ: Mỗi tuần kiếm 12-13 triệu đồng! Nổi bật

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng: Ai cũng dễ bị sập bẫy

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng: Ai cũng dễ bị sập bẫy

15:18 , 16/12/2025
Đừng treo khăn ở 3 vị trí “tưởng vô hại”: Phong thủy bảo hao tài, vi khuẩn bùng nổ, nhà ẩm và khó tụ lộc

Đừng treo khăn ở 3 vị trí “tưởng vô hại”: Phong thủy bảo hao tài, vi khuẩn bùng nổ, nhà ẩm và khó tụ lộc

14:53 , 16/12/2025
Bị lừa 9,6 triệu đồng, liên hệ “dịch vụ” hỗ trợ lấy lại nhưng tài khoản đột nhiên "bốc hơi" 7,7 tỷ đồng

Bị lừa 9,6 triệu đồng, liên hệ “dịch vụ” hỗ trợ lấy lại nhưng tài khoản đột nhiên "bốc hơi" 7,7 tỷ đồng

14:49 , 16/12/2025
Loại cá nhìn quá đỗi bình thường ở chợ Việt là kho dinh dưỡng, bổ ngang "tổ yến nhân sâm", tiếc rằng ít người biết

Loại cá nhìn quá đỗi bình thường ở chợ Việt là kho dinh dưỡng, bổ ngang "tổ yến nhân sâm", tiếc rằng ít người biết

14:45 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên