Loại cá nhìn quá đỗi bình thường ở chợ Việt là kho dinh dưỡng, bổ ngang "tổ yến nhân sâm", tiếc rằng ít người biết

Ở chợ Việt, có những loại cá ngày nào cũng thấy, giá mềm, nhìn không hào nhoáng nên dễ bị bỏ qua. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy lại là một kho dinh dưỡng đúng nghĩa. Một trong số đó chính là cá mòi, một loại cá quen mặt nhưng ít người biết giá trị thực sự của nó lại cao đến vậy.

Cá mòi thuộc nhóm cá nhỏ, sống theo đàn, được đánh bắt nhiều ở vùng biển Việt Nam. Nhờ kích thước nhỏ và vòng đời ngắn, cá mòi gần như không tích tụ kim loại nặng, an toàn hơn nhiều so với các loại cá lớn. Đây cũng là lý do các chuyên gia dinh dưỡng thường xếp cá mòi vào nhóm cá nên ăn thường xuyên.

Vì sao cá mòi được ví như kho dinh dưỡng

Điểm nổi bật nhất của cá mòi là hàm lượng omega 3 rất cao, thậm chí ngang hoặc hơn nhiều loại cá đắt tiền. Omega 3 giúp giảm viêm, tốt cho tim mạch, não bộ và đặc biệt có lợi cho người lớn tuổi. Không chỉ vậy, cá mòi còn giàu canxi tự nhiên, nhất là khi ăn cả xương mềm. Lượng canxi này dễ hấp thu, hỗ trợ xương chắc khỏe, rất phù hợp với phụ nữ, người trung niên và trẻ em đang lớn.

Ngoài ra, cá mòi chứa nhiều vitamin B12, vitamin D, protein chất lượng cao và selen. Đây đều là những dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ trí nhớ và duy trì năng lượng cho cơ thể. So với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ tổ yến hay nhân sâm, giá trị dinh dưỡng của cá mòi thực sự khiến nhiều người bất ngờ.

Cá mòi rẻ nhưng không hề kém chất

Một ưu điểm khác khiến cá mòi được giới nội trợ sành ăn đánh giá cao là thịt ngọt tự nhiên, béo vừa phải, ít tanh nếu biết cách sơ chế. Cá có thể kho, chiên, nấu canh chua hoặc làm mắm đều ngon. Đặc biệt, cá mòi kho cà chua hay kho tiêu là món cơm nhà quen thuộc nhưng càng ăn càng thấy “đáng tiền”.

Giá cá mòi thường khá mềm, dao động theo mùa nhưng nhìn chung rẻ hơn nhiều loại cá biển khác. Chính vì quá phổ biến nên cá mòi ít khi được nhắc đến như một thực phẩm bổ dưỡng, dù giá trị dinh dưỡng của nó không hề thua kém các loại cá nhập khẩu.

Mẹo chọn cá mòi tươi ngon khi đi chợ

Để mua được cá mòi ngon, bạn chỉ cần để ý vài điểm đơn giản. Cá tươi thường có mắt trong, không đục, thân cá cứng, vảy bám chắc và không có mùi lạ. Mang cá có màu đỏ tươi, không thâm sẫm. Nếu mua cá mòi đã làm sẵn hoặc ướp đá, nên chọn con còn nguyên thân, không nát bụng.

Nên ưu tiên mua cá mòi đúng mùa, thường rơi vào những tháng cá vào nhiều, giá rẻ nhưng chất lượng lại cao nhất. Cá mua về nên chế biến sớm trong ngày để giữ trọn độ ngọt và dinh dưỡng.

Cá bình dân nhưng lợi ích không hề bình dân

Giữa lúc nhiều người chạy theo thực phẩm đắt tiền để bồi bổ sức khỏe, cá mòi vẫn âm thầm nằm ở quầy hải sản quen thuộc, giá dễ chịu nhưng giá trị dinh dưỡng lại khiến ai hiểu rồi cũng phải mua đều tay. Đây chính là kiểu thực phẩm càng tìm hiểu càng thấy đáng đưa vào mâm cơm gia đình.

Nếu biết chọn đúng, ăn đúng cách, loại cá bán đầy chợ Việt này hoàn toàn xứng đáng được gọi là kho dinh dưỡng tự nhiên, bổ mà không cần tốn kém.