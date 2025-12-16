Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị lừa 9,6 triệu đồng, liên hệ “dịch vụ” hỗ trợ lấy lại nhưng tài khoản đột nhiên "bốc hơi" 7,7 tỷ đồng

16-12-2025 - 14:49 PM

Một số người Malaysia từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo tiếp tục đối mặt với một chiêu trò tinh vi hơn, khi các đối tượng giả danh “hãng luật chống lừa đảo” cam kết tỷ lệ thu hồi tiền cực cao nhưng thực chất lại tiếp tục trục lợi từ chính nỗi tuyệt vọng của nạn nhân.

Thông tin trên được ông Michael Chong, Trưởng ban Dịch vụ Công và Khiếu nại của Hiệp hội Hoa kiều Malaysia (MCA), công bố tại buổi họp báo ở Kuala Lumpur ngày 15/12.

Theo ông Chong, văn phòng của ông đã nhận được nhiều phản ánh liên quan đến các quảng cáo trực tuyến của những đơn vị tự xưng là hãng luật, tuyên bố có tỷ lệ thành công trên 90% trong việc giải quyết và thu hồi tiền từ các vụ lừa đảo. Ông nhấn mạnh đây là con số “phi thực tế và gây hiểu lầm nghiêm trọng”.

“Về bản chất, đây là những kẻ lừa đảo đang tiếp tục lừa chính các nạn nhân của lừa đảo,” ông Chong nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, MCA đã ghi nhận hai trường hợp điển hình. Trong một vụ xảy ra năm ngoái, một phụ nữ tìm cách lấy lại số tiền 1.500 ringgit (khoảng 9,6 triệu đồng) bị lừa trước đó đã tiếp tục bị chiếm đoạt tới 1,2 triệu ringgit (khoảng 7,7 tỷ đồng). Ở vụ việc gần đây hơn, một người đàn ông từng mất 390.000 ringgit (khoảng 2,5 triệu đồng) vì lừa đảo đã mất thêm 33.000 ringgit (khoảng 212 triệu đồng) sau khi liên hệ với một đơn vị mà ông tin là hãng luật.

“Dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ việc liên quan đến lừa đảo, tỷ lệ thành công thực tế của chúng tôi là 0%. Vậy làm sao có thể có chuyện ai đó tuyên bố tỷ lệ thành công 90% hay 95%?” ông Chong đặt câu hỏi.

Cũng có mặt tại buổi họp báo, luật sư kỳ cựu Muhammad Shafee Abdullah cho biết các quảng cáo này dường như được thiết kế có chủ đích để nhắm vào một số cộng đồng nhất định, đặc biệt là cộng đồng người Hoa.

Theo ông, trong quá trình hành nghề, khách hàng người Hoa thường quan tâm nhiều đến “tỷ lệ thành công” của một hãng luật, khiến những con số ấn tượng trở thành mồi nhử tâm lý rất hiệu quả.

“Họ kể cho bạn một câu chuyện nghe rất hấp dẫn, rồi sau đó vét sạch mọi thứ của bạn,” ông nói, đồng thời cho rằng cùng một nhóm lừa đảo có thể đang hoạt động dưới nhiều tên hãng luật khác nhau.

Luật sư Muhammad Shafee cũng đặt nghi vấn về tính hợp pháp của các tổ chức này, khi chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong cách họ tự giới thiệu. Dù quảng cáo là hãng luật “xuyên biên giới”, các nội dung quảng bá lại liên tục nhắc tới việc thanh toán bằng đồng ringgit.

“Nếu thực sự là một hãng luật xuyên biên giới, tại sao lại sử dụng ringgit? Ringgit không phải là đồng tiền được giao dịch rộng rãi. Điều này cho thấy họ đang nhắm thẳng vào nạn nhân là người Malaysia,” ông phân tích.

Ông cũng nhấn mạnh rằng hoạt động quảng cáo trong ngành pháp lý tại Malaysia chịu sự quản lý nghiêm ngặt theo Quy định về Quảng bá Nghề Luật năm 2001, trong đó nghiêm cấm mọi hình thức quảng cáo trái phép hoặc gây hiểu lầm.

“Những gì chúng tôi thấy không giống quảng cáo của các hãng luật chân chính. Chúng có nhiều dấu hiệu bất thường và không phù hợp với những gì pháp luật cho phép,” ông kết luận.

Nguồn: SCMP

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

tài khoản

