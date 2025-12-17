Có 5 thứ trong nhà "bị hỏng" trước hạn sử dụng! Xem để không đánh cược với sức khỏe gia đình bạn

Khi mua đồ, chúng ta luôn chú ý đến hạn sử dụng, cho rằng miễn là còn trong hạn sử dụng thì vẫn an toàn. Ít ai biết rằng nhiều thứ sau khi mở nắp, hạn sử dụng về cơ bản là "không còn hiệu lực". Bạn có thể vô tình sử dụng khi nó đã bị hỏng, gây nguy hiểm cho sức khỏe gia đình bạn!

Dầu ăn đã mở nắp lâu ngày

Nhiều người thường trữ những hộp dầu ăn lớn ở nhà, đôi khi dùng được hơn nửa năm. Mặc dù những loại dầu này có vẻ "bền", nhưng quá trình oxy hóa và ôi thiu thực chất bắt đầu ngay khi hộp được mở ra và dầu tiếp xúc với oxy!

Đừng nghĩ đây là sự phóng đại. Thí nghiệm liên quan đã lấy 1 lít dầu hạt hướng dương làm ví dụ. Nếu sử dụng một lần mỗi ngày và đổ ra 30ml, giá trị peroxide đạt mức đáng kinh ngạc là 18,08mg tương đương/kg sau 28 ngày.

Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quy định rằng, dầu ăn có hàm lượng peroxide vượt quá 19,7mg/kg không được phép tiêu thụ. Giá trị peroxide càng cao, chất lượng dầu càng kém và càng nhanh hỏng. Hơn nữa, chất này còn liên quan đến nhiều yếu tố như lão hóa, bệnh tim mạch và ung thư.

Mẹo sử dụng dầu tốt cho sức khỏe

- Nên chọn các hộp dầu ăn nhỏ để rút ngắn thời gian bảo quản sau khi mở nắp;

- Ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao cũng có thể đẩy nhanh quá trình oxy hóa dầu, vì vậy nên bảo quản dầu ở nơi mát mẻ, tối;

- Dầu ăn không dự kiến sử dụng trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp có thể được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ thấp.

2. Nước đóng chai sau 7 ngày mở nắp

Nhiều người tin rằng nước không hết hạn sử dụng, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng với nước đóng chai. Một số bao bì nước đóng chai thường ghi "sử dụng trong vòng 7 ngày sau khi mở".

Điều này là do khi nước đóng chai được mở ra, môi trường kín sẽ bị phá vỡ, vi khuẩn từ không khí và máy lọc nước có thể liên tục xâm nhập vào nước.

Các thí nghiệm trước đây đã ghi nhận số lượng khuẩn lạc trong nước đóng chai sau khi mở nắp. Kết quả cho thấy, đến ngày thứ 8, tổng số khuẩn lạc đã đạt 92, gần như vượt quá tiêu chuẩn vệ sinh nước uống quốc gia quy định tổng số khuẩn lạc không được vượt quá 100.

Hãy uống nước một cách thư thái, 3 điểm này rất quan trọng:

- Nên sử dụng nước đóng chai đã mở nắp trong vòng 7 ngày;

- Chú ý vệ sinh và khử trùng bình nước thường xuyên để giảm sự phát triển của vi khuẩn;

- Đối với những người uống tương đối ít nước mỗi ngày, nên mua trực tiếp các chai nước uống nhỏ.

3. Quên đậy nắp chai nước tương sau khi mở

Nấm mốc và giòi đều có thể xuất hiện trên cửa nhà bạn.

Nước tương, vốn rất mặn, cũng có thể bị hỏng và sinh giòi? Bạn cũng có thể thắc mắc: Môi trường nhiều muối không phải có tác dụng kháng khuẩn và bảo quản sao?

Trên thực tế, môi trường có hàm lượng muối cao không phải là "chất cách ly" đối với vi sinh vật. Một số vi khuẩn chịu được môi trường có hàm lượng muối cao, chẳng hạn như vi khuẩn Bacillus, vẫn có thể tồn tại trong điều kiện đó. Đặc biệt, một số gia đình cố tình mua nước tương ít muối hoặc pha loãng vì lý do sức khỏe, điều này càng làm giảm khả năng bảo quản của nó.

Các thí nghiệm liên quan đã chỉ ra rằng vi khuẩn Bacillus subtilis thường được tìm thấy trong nước tương bị hỏng.

Chưa kể đến việc một số người đôi khi quên đậy nắp chai nước tương sau khi sử dụng, điều này có thể thu hút một loại ruồi "đặc biệt thích" nước tương, đẻ trứng trong đó, khiến nước tương bị nhiễm bẩn và đầy giòi bọ...

Để bảo quản nước tương đúng cách, hãy chú ý đến 3 điểm sau:

Kiểm tra điều kiện bảo quản trên chai nước tương. Đối với một số loại nước tương cần phải mở nắp và bảo quản lạnh, nên cho vào tủ lạnh kịp thời.

Sau khi sử dụng nước tương, hãy nhớ đóng chặt nắp chai ngay lập tức và không để mở nắp ngoài trời trong thời gian dài.

Nước tương bị đục, có lớp màng và có mùi hăng nồng có thể đã bị hỏng và nên được vứt bỏ ngay lập tức.

4. Đồ uống đã mở nắp

Vi sinh vật có khả năng đang phát triển với tốc độ nhanh hơn bình thường.

Đôi khi, chúng ta không thể uống hết một chai nước đã mở trong một lần, vì vậy chúng ta để dành phần còn lại để uống từ từ. Nhưng nếu uống trực tiếp từ chai, chúng ta cần phải cẩn thận! Vi sinh vật từ miệng và không khí có thể âm thầm "xâm nhập" và gây ra sự bùng phát vi khuẩn.

Một thí nghiệm liên quan đã thu thập dữ liệu về sự ô nhiễm vi sinh vật trong 16 loại đồ uống, bao gồm nước ép trái cây và cà phê. Kết quả cho thấy, việc uống trực tiếp từ miệng làm tăng đáng kể mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong đồ uống.

Một số loại đồ uống thậm chí còn chứa vi khuẩn gây bệnh như Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Bacillus cereus, có thể gây ra nhiều hậu quả khác nhau như nôn mửa, ngộ độc thực phẩm và viêm ruột xuất huyết!

Ngay cả khi bạn không uống trực tiếp từ chai, cũng không nên để đồ uống đã mở nắp quá lâu. Viện Khoa học Y tế Quốc gia Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề này và phát hiện ra rằng vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng trong hầu hết các loại đồ uống chỉ trong vòng 3 ngày sau khi mở nắp!

Hầu hết các loại đồ uống đều trải qua quá trình phát triển vi sinh vật nhanh chóng trong vòng ba ngày sau khi mở nắp.

Hãy chú ý đến thời gian khi uống đồ uống:

- Đối với các loại đồ uống được uống trực tiếp từ miệng, nên uống hết trong vòng 1-2 giờ;

- Nếu bạn thực sự không thể ăn hết cùng một lúc, bạn có thể đóng kín và cho vào tủ lạnh, nhưng thời gian làm lạnh không được quá 12 tiếng;

- Vi sinh vật sinh sôi đặc biệt nhanh trong trà nguyên chất, cà phê, sữa và trà sữa mới pha, vì vậy cần phải uống hết càng sớm càng tốt sau khi uống trực tiếp.

5. Thuốc nhỏ mắt sau khi mở

Nếu bạn đã mở lọ thuốc nhỏ mắt mà chưa dùng hết, liệu bạn có nên cất giữ và dùng tiếp không? Nếu bạn đang nghĩ cất đi, hãy dừng lại ngay lập tức. Đã có những báo cáo về trường hợp thị lực của phụ nữ giảm xuống sau khi sử dụng thuốc nhỏ mắt hết hạn!

Điều này là do nếu thuốc nhỏ mắt được mở quá lâu, chúng sẽ dễ bị giảm hiệu quả và vi khuẩn có thể phát triển khi tiếp xúc với không khí hoặc da, làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Các chương trình trước đây cũng đã bao gồm các thí nghiệm nuôi cấy vi khuẩn từ các lọ thuốc nhỏ mắt đã mở, và kết quả luôn cho thấy một số lượng lớn khuẩn lạc.

Tuyệt đối không sử dụng thuốc nhỏ mắt đã dùng quá 4 tuần. Một số lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ không chứa chất kháng khuẩn, thậm chí chỉ có thể sử dụng trong 24 giờ. Bạn nên chú ý đến thời gian mở nắp thuốc nhỏ mắt; một khi đã mở nắp sau thời gian quy định thì không nên sử dụng.

(Ảnh: TT)

(Nguồn: TT, Sohu)