Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 5 món đồ tưởng hữu ích nhưng chỉ khiến thêm mệt mỏi, rỗng túi và sống thiếu thoải mái

Bài viết dưới đây là trải nghiệm cá nhân của Trần Lệ (45 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.

Ở tuổi 45, tôi mới thấm thía câu nói “mua đồ thì dễ, dùng mới khó”. Suốt nhiều năm, tôi tiêu không ít tiền để sắm những thiết bị gia dụng được quảng cáo là hiện đại, tiện lợi. Nhưng rồi, càng nhiều đồ trong nhà, tôi càng cảm thấy rối rắm, mệt mỏi và ví tiền thì cạn dần.

Trong số đó, có 5 món mà tôi hối tiếc nhất, vì chúng chẳng giúp cuộc sống dễ chịu hơn, trái lại chỉ khiến tôi thêm phiền não.

1. Máy rửa bát cỡ lớn

Tôi mua chiếc máy rửa bát nhập khẩu với kỳ vọng giải phóng đôi tay. Nhưng gia đình chỉ có ba người, mỗi bữa chẳng mấy bát đĩa. Muốn tiết kiệm điện nước, tôi phải chờ đủ số lượng mới bật máy. Kết quả là bát bẩn xếp chồng, bốc mùi khó chịu. Nhiều hôm vội vàng, tôi lại phải rửa bằng tay, nhanh gọn hơn nhiều.

2. Tủ lạnh siêu dung tích

Tôi từng nghĩ “tủ càng to càng tốt” nên đã mua chiếc tủ có dung tích tối đa. Ban đầu thấy rộng rãi, thoải mái cất trữ, nhưng rồi tôi phát hiện ra mình thường quên đồ để sâu bên trong. Không ít thực phẩm bị hỏng, phải bỏ đi trong tiếc nuối. Một tủ lạnh lớn hóa ra chỉ khiến gia đình lãng phí nhiều hơn.

3. Robot hút bụi kiêm lau nhà

Khi mới mua, tôi khoe với chồng rằng “từ nay chẳng phải quét nhà nữa”. Nhưng thực tế, robot chỉ hoạt động hiệu quả trên sàn trống trải. Nhà tôi nhiều bàn ghế, ngóc ngách, robot thường xuyên kẹt dưới gầm sofa hoặc lau chưa sạch. Cuối cùng, tôi vẫn phải cầm cây lau nhà dọn lại, vừa tốn tiền vừa tốn công.

4. Máy làm sữa hạt

Những ngày đầu, tôi rất hứng khởi, sáng nào cũng xay đậu nành, hạnh nhân. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi phát hiện việc rửa máy còn mất thời gian hơn cả nấu một nồi sữa bình thường. Thêm nữa, tiếng ồn lớn khiến tôi ngại bật máy vào sáng sớm. Sau vài tháng, nó bị đẩy vào góc bếp, phủ bụi.

5. Máy lọc không khí đời cao

Thấy nhiều người nói “muốn sống khỏe thì phải lọc không khí”, tôi cũng bỏ tiền mua một chiếc máy đắt đỏ. Nhưng căn hộ của tôi vốn thoáng, ít khói bụi. Sau vài tháng chạy máy, tôi chẳng cảm nhận sự khác biệt nào ngoài hóa đơn điện tăng vọt. Thứ từng được quảng cáo là “đầu tư cho sức khỏe” cuối cùng chỉ là sự lãng phí.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình từng đánh đồng “đắt tiền” với “cuộc sống chất lượng”. Nhưng thực tế, không phải thứ gì hiện đại cũng phù hợp. Nhiều thiết bị chỉ khiến căn nhà thêm chật chội, bản thân thêm lo dọn dẹp và túi tiền nhanh chóng vơi đi.

Đến tuổi 45, tôi mới hiểu: sự thoải mái không đến từ việc sở hữu bao nhiêu món đồ gia dụng, mà từ việc lựa chọn những thứ thực sự phù hợp với gia đình mình. Một căn bếp gọn gàng, ít đồ nhưng vừa đủ, có khi còn đáng giá hơn gấp nhiều lần so với cả “rừng” thiết bị phủ bụi.

Ảnh được tạo bởi AI

Bài viết là trải nghiệm và quan điểm cá nhân