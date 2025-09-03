Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
HerChoice
HerChoice
xem chi tiết

Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 5 món đồ tưởng hữu ích nhưng chỉ khiến thêm mệt mỏi, rỗng túi và sống thiếu thoải mái

03-09-2025 - 20:48 PM | Lifestyle

Nhìn lại những gì đã mua, tôi nhận ra rằng mình từng đánh đồng “đắt tiền” với “cuộc sống chất lượng”. Nhưng thực tế, không phải thứ gì hiện đại cũng phù hợp.

Bài viết dưới đây là trải nghiệm cá nhân của Trần Lệ (45 tuổi, Quảng Châu, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao. 

Ở tuổi 45, tôi mới thấm thía câu nói “mua đồ thì dễ, dùng mới khó”. Suốt nhiều năm, tôi tiêu không ít tiền để sắm những thiết bị gia dụng được quảng cáo là hiện đại, tiện lợi. Nhưng rồi, càng nhiều đồ trong nhà, tôi càng cảm thấy rối rắm, mệt mỏi và ví tiền thì cạn dần.

Trong số đó, có 5 món mà tôi hối tiếc nhất, vì chúng chẳng giúp cuộc sống dễ chịu hơn, trái lại chỉ khiến tôi thêm phiền não.

1. Máy rửa bát cỡ lớn

Tôi mua chiếc máy rửa bát nhập khẩu với kỳ vọng giải phóng đôi tay. Nhưng gia đình chỉ có ba người, mỗi bữa chẳng mấy bát đĩa. Muốn tiết kiệm điện nước, tôi phải chờ đủ số lượng mới bật máy. Kết quả là bát bẩn xếp chồng, bốc mùi khó chịu. Nhiều hôm vội vàng, tôi lại phải rửa bằng tay, nhanh gọn hơn nhiều.

Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 5 món đồ tưởng hữu ích nhưng chỉ khiến thêm mệt mỏi, rỗng túi và sống thiếu thoải mái- Ảnh 1.

2. Tủ lạnh siêu dung tích

Tôi từng nghĩ “tủ càng to càng tốt” nên đã mua chiếc tủ có dung tích tối đa. Ban đầu thấy rộng rãi, thoải mái cất trữ, nhưng rồi tôi phát hiện ra mình thường quên đồ để sâu bên trong. Không ít thực phẩm bị hỏng, phải bỏ đi trong tiếc nuối. Một tủ lạnh lớn hóa ra chỉ khiến gia đình lãng phí nhiều hơn.

Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 5 món đồ tưởng hữu ích nhưng chỉ khiến thêm mệt mỏi, rỗng túi và sống thiếu thoải mái- Ảnh 2.

3. Robot hút bụi kiêm lau nhà

Khi mới mua, tôi khoe với chồng rằng “từ nay chẳng phải quét nhà nữa”. Nhưng thực tế, robot chỉ hoạt động hiệu quả trên sàn trống trải. Nhà tôi nhiều bàn ghế, ngóc ngách, robot thường xuyên kẹt dưới gầm sofa hoặc lau chưa sạch. Cuối cùng, tôi vẫn phải cầm cây lau nhà dọn lại, vừa tốn tiền vừa tốn công.

Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 5 món đồ tưởng hữu ích nhưng chỉ khiến thêm mệt mỏi, rỗng túi và sống thiếu thoải mái- Ảnh 3.

4. Máy làm sữa hạt

Những ngày đầu, tôi rất hứng khởi, sáng nào cũng xay đậu nành, hạnh nhân. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi phát hiện việc rửa máy còn mất thời gian hơn cả nấu một nồi sữa bình thường. Thêm nữa, tiếng ồn lớn khiến tôi ngại bật máy vào sáng sớm. Sau vài tháng, nó bị đẩy vào góc bếp, phủ bụi.

Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 5 món đồ tưởng hữu ích nhưng chỉ khiến thêm mệt mỏi, rỗng túi và sống thiếu thoải mái- Ảnh 4.

5. Máy lọc không khí đời cao

Thấy nhiều người nói “muốn sống khỏe thì phải lọc không khí”, tôi cũng bỏ tiền mua một chiếc máy đắt đỏ. Nhưng căn hộ của tôi vốn thoáng, ít khói bụi. Sau vài tháng chạy máy, tôi chẳng cảm nhận sự khác biệt nào ngoài hóa đơn điện tăng vọt. Thứ từng được quảng cáo là “đầu tư cho sức khỏe” cuối cùng chỉ là sự lãng phí.

Đến năm 45 tuổi tôi mới nhận ra: 5 món đồ tưởng hữu ích nhưng chỉ khiến thêm mệt mỏi, rỗng túi và sống thiếu thoải mái- Ảnh 5.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình từng đánh đồng “đắt tiền” với “cuộc sống chất lượng”. Nhưng thực tế, không phải thứ gì hiện đại cũng phù hợp. Nhiều thiết bị chỉ khiến căn nhà thêm chật chội, bản thân thêm lo dọn dẹp và túi tiền nhanh chóng vơi đi.

Đến tuổi 45, tôi mới hiểu: sự thoải mái không đến từ việc sở hữu bao nhiêu món đồ gia dụng, mà từ việc lựa chọn những thứ thực sự phù hợp với gia đình mình. Một căn bếp gọn gàng, ít đồ nhưng vừa đủ, có khi còn đáng giá hơn gấp nhiều lần so với cả “rừng” thiết bị phủ bụi.

Ảnh được tạo bởi AI 

Bài viết là trải nghiệm và quan điểm cá nhân 

3 dấu hiệu nhận biết một người sắp đón loạt tin vui, tài lộc nở rộ

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ còn chưa đầy 12 ngày nữa để ghé qua điểm check-in hot nhất Đông Anh: Gần 4 triệu người đổ về, lấp đầy không gian triển lãm 260.000m2

Chỉ còn chưa đầy 12 ngày nữa để ghé qua điểm check-in hot nhất Đông Anh: Gần 4 triệu người đổ về, lấp đầy không gian triển lãm 260.000m2 Nổi bật

Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc"

Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc" Nổi bật

Lan Phương đi "đại trùng tu" nhan sắc sau hơn 1 tháng ly hôn chồng Tây

Lan Phương đi "đại trùng tu" nhan sắc sau hơn 1 tháng ly hôn chồng Tây

20:41 , 03/09/2025
Con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa xinh cỡ nào mà "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy phải vội xin kết thông gia?

Con gái Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa xinh cỡ nào mà "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy phải vội xin kết thông gia?

19:50 , 03/09/2025
Bức ảnh Mỹ Tâm đạt nửa triệu like, gây sốt vì một chi tiết

Bức ảnh Mỹ Tâm đạt nửa triệu like, gây sốt vì một chi tiết

19:35 , 03/09/2025
Muốn chơi “môn thể thao gợi cảm nhất thế giới” năm 2025: Có 3 điều nhất định phải biết

Muốn chơi “môn thể thao gợi cảm nhất thế giới” năm 2025: Có 3 điều nhất định phải biết

19:04 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên