Lần thứ 5, 1 thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu của Nhật Bản làm được điều này: Sự thanh lịch kiểu Pháp hòa cùng tinh tế của đất nước mặt trời mọc

30-08-2025 - 11:38 AM | Lifestyle

Mang tinh thần thanh lịch kiểu Pháp, BST capsule năm nay là sự kết hợp giữa nét hiện đại của COMPTOIR DES COTONNIERS và tính tối giản, tinh tế của UNIQLO

Mới đây, UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, vừa công bố ra mắt Bộ sưu tập (BST) UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Thu/Đông 2025. BST sẽ chính thức được mở bán từ Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2025 tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng trực tuyến. Đây là BST kết hợp lần thứ 5 giữa UNIQLO và COMPTOIR DES COTONNIERS, kể từ mùa Thu/Đông 2023. 

Lần thứ 5, 1 thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu của Nhật Bản làm được điều này: Sự thanh lịch kiểu Pháp hòa cùng tinh tế của đất nước mặt trời mọc- Ảnh 1.

Mang tinh thần thanh lịch kiểu Pháp, BST capsule năm nay là sự kết hợp giữa nét hiện đại của COMPTOIR DES COTONNIERS và tính tối giản, tinh tế của UNIQLO. Các thiết kế mùa này được sáng tạo trên chất liệu cao cấp, cùng bảng màu được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách thanh lịch vượt thời gian và tính ứng dụng hàng ngày.  

BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Thu/Đông 2025 gồm bảy thiết kế, tập trung vào phom dáng boxy và những trang phục có thể kết hợp theo set. 

Lần thứ 5, 1 thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu của Nhật Bản làm được điều này: Sự thanh lịch kiểu Pháp hòa cùng tinh tế của đất nước mặt trời mọc- Ảnh 2.

Bên cạnh đó là những trang phục chất liệu nhung mang trọn tinh thần thanh lịch, tinh tế kiểu Pháp, bao gồm quần vải nhung ống cong, chân váy mini vải nhung và áo khoác vải nhung dáng ngắn, tạo giao diện ấn tượng cho phong cách đời thường và có thể phối thành set nổi bật. 

Các sản phẩm len với chất liệu và thiết kế được tinh chọn, tạo nên phom dáng đơn giản mà tinh tế. Ngoài màu xanh navy và trắng ngà kinh điển, BST mang đến bảng màu đa dạng gồm đỏ, xanh rừng và nâu chocolate, hoàn thiện phong cách mùa Thu/Đông.

1 NTK trẻ mang huân chương, mảnh áo sờn của ông bà vào thời trang: Khi những thiết kế độc nhất vô nhị là lời tri ân và tiếp nối thế hệ đi trước

