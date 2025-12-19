Quá khứ của tiền đạo Đình Bắc (Bắc Còi)

Những thông tin liên quan đến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, quê Nghệ An) sau khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 33 tại Thái Lan đang lan truyền rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội. Ở trận Chung kết, Đình Bắc được cho là ngôi sao sáng của trận đấu khi nam tiền đạo quê Nghệ An là người sút thành công quả penalty, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Việt Nam.

Bàn thắng từ chấm phạt đền diễn ra ở thời điểm đội nhà đang chịu sức ép, và được xem là cú hích tinh thần quan trọng, góp phần xốc lại tâm lý thi đấu cho tập thể U22 Việt Nam hướng tới màn ngược dòng thành công.

Ảnh: PH

Trong suốt thời gian thi đấu, Đình Bắc thi đấu với phong thái nhiệt huyết, hoạt động rộng, tích cực pressing và tạo ra các tình huống nguy hiểm, dấu ấn riêng của một tiền đạo giàu khát khao.

Anh chàng gây ấn tượng mạnh với phong độ, thể lực xuyên suốt giải đấu.

Trên các nền tảng mạng xã hội, cái tên Nguyễn Đình Bắc bỗng trở thành “từ khóa nóng” được tìm kiếm và bàn luận sôi nổi. Bên cạnh tình huống ghi bàn từ phạt đền, quá khứ của anh cũng khiến nhiều người chú ý. Hot nhất chính là quá khứ của nam tiền đạo sinh năm 2004. Điều mà ít người biết, một Đình Bắc cao 1m80, thân hình to cao, khỏe mạnh và luôn tràn đầy nhiệt huyết trên sân đấu ở hiện tại thì 7 năm trước bị CLB SLNA thải loại vì "còi" quá.

Theo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, vào năm 2018, lúc này Đình Bắc 14 tuổi, khi chỉ cao 1,5 m và được bạn bè đặt cho biệt danh Bắc “còi”. Chiều cao "ba mét bẻ đôi" là nguyên nhân chính khiến anh bị loại khỏi tuyến trẻ đội bóng xứ Nghệ.

Đình Bắc năm 2022.

Đình Bắc thời điểm năm 2019.

Biệt danh Bắc Còi.

Hiện tại, trang fanpage Facebook cá nhân của Đình Bắc vẫn để biệt danh Bắc Còi.

Ước mơ cầu thủ chuyên nghiệp giang dở, Đình Bắc quay trở về tiếp tục với việc học văn hóa nhằm hướng tới cho mình một ngành nghề phù hợp hơn cho tương lai. Nhưng tình yêu với trái bóng tròn đã luôn thôi thúc Đình Bắc không bỏ cuộc. Anh quyết định quay ra Quảng Nam, tiếp tục theo đuổi đam mê của mình bằng sự khởi đầu từ đội trẻ của đội chủ sân Tam Kỳ vào năm 2020.

Đây là quyết định mang tính bước ngoặt trong con đường bóng chuyên nghiệp của Đình Bắc. Khi gia nhập đội trẻ Quảng Nam, đang ở độ tuổi phát triển, Thường xuyên sinh hoạt ở cấp độ đội tuyển, có chế độ dinh dưỡng ổn định và được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, Bắc “còi” ngày nào đã dậy thì thành công. Ở tuổi 21, anh chàng cao 1m80, thân hình săn chắc, vạm vỡ.

Không những thay đổi về thể hình mà cả thể lực và chuyên môn của Đình Bắc có sự tiến bộ, phát triển rất nhanh, được ví như "của hiếm" của bóng đá Việt Nam, và sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu trong tương lai.

Thể lực của Đình Bắc ở hiện tại.

Nhờ đó, kể từ năm 2022 Đình Bắc liên tiếp được tập trung ở nhiều đội tuyển như U19, U20, U22 hay U23 Việt Nam. Và bây giờ là chiến thắng để đời khi U22 Việt Nam lên ngôi vô địch SEA Games 33. Trong suốt trận đấu, Đình Bắc gây ấn tượng không chỉ bởi những bức chạy lực lưỡng đầy sức mạnh hay những pha đi bóng lắt léo, những pha va chạm "không ngán" đối thủ nào. Mà anh chàng còn gây chú ý bởi "cái đầu lạnh", tinh thần thép, luôn tập trung hết sức.

Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, Đình Bắc liên tục update các status mừng chiến thắng: "Bắc và anh em làm được rồi mọi người ơi!", "Việt Nam vô địch",....

Chia sẻ về cảm xúc khi giành ngôi vô địch SEA Games 33, Đình Bắc dõng dạc hô vang: "Em sướng lắm! Vô địch trên đất Thái không còn gì bằng. Bọn em vô địch đất Indonesia, giờ lại vô địch đất Thái Lan. Bọn em là nhà vua Đông Nam Á.

Bọn em thắng rồi, bọn em vô địch. Các thầy nói với bọn em là nếu không bây giờ thì bao giờ nữa, chúng em đã làm được, vô địch rồi, quá hạnh phúc".

