Cục trưởng Xuân Bắc nói gì về U22 Việt Nam mà cả MXH rần rần?

Chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 đã khiến cả cõi mạng vỡ òa trong tối qua. Từ ngoài đường đến mạng xã hội, không khí ăn mừng lan rộng với tốc độ chóng mặt, người người nhà nhà đồng loạt đi bão, chia sẻ trạng thái chúc mừng đội tuyển U 22 Việt Nam. Thế nhưng, giữa dòng cảm xúc dâng trào ấy, một màn ăn mừng lại khiến dân mạng bật cười.

Cụ thể, trưa 19/12, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: "Thông báo tin cực HOT. Việt Nam vô địch rồi anh em nhé". Bài đăng sau chiến thắng khoảng 2 giờ đồng hồ nhưng nhanh chóng thu hút hơn 12 nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận.

Màn ăn mừng chậm rãi của Cục trưởng Xuân Bắc khiến cõi mạng bật cười. Ảnh: FBNV

Điều khiến cư dân mạng thích thú không nằm ở nội dung thông báo, bởi tin Việt Nam vô địch đã được cả nước cập nhật từ tối hôm trước. Thứ gây chú ý chính là tốc độ ăn mừng chậm rãi đến mức lạc nhịp của Cục trưởng Xuân Bắc. Khi tối qua mạng xã hội còn ngập tràn hình ảnh đi bão, livestream ăn mừng, thì đến tận trưa hôm sau, Cục trưởng mới chính thức thông báo tin cực HOT.

Dưới phần bình luận, khán giả thi nhau rôm rả. Người thì hài hước cho rằng đường truyền internet nhà Cục trưởng chắc hơi yếu nên bắt sóng chậm hơn cả nước. Người khác lại đùa vui rằng đây đúng chất NSND Xuân Bắc, thông báo muộn nhưng vẫn khiến người ta phải bật cười. Một số bình luận còn khẳng định, màn ăn mừng này chẳng qua chỉ là một pha "troll" nhẹ nhàng quen thuộc của Cục trưởng, đúng với phong cách hài hước vốn có.

Nhiều người giả bộ bất ngờ trước "thông báo cực HOT" của Cục trưởng Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Tối 18/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trải qua một đêm không thể nào quên. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ với tỉ số 3-2, chính thức giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng lịch sử này không chỉ khép lại hành trình đầy cảm xúc của thầy trò HLV trưởng, mà còn thắp lên niềm tự hào mạnh mẽ trong lòng hàng triệu người Việt.

Chiến thắng của U22 Việt Nam nhanh chóng lan tỏa thành làn sóng cảm xúc trên khắp cả nước. Từ những cổ động viên có mặt trực tiếp trên khán đài tại Thái Lan, đến hàng chục nghìn người theo dõi qua màn hình tại quê nhà, tất cả cùng chung một nhịp đập. Cờ đỏ sao vàng rợp khắp các con phố, tiếng hò reo vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí ăn mừng sôi động.

Nhiều nghệ sĩ như Uyển Ân, Pháp Kiều, Anh Tú, Erik, Gemini Hùng Huỳnh,... cùng nhiều sao Việt đã "đi bão" để hoà vào niềm vui chung. Trên mạng xã hội các nghệ sĩ còn ngập tràn những lời chúc mừng, dòng trạng thái đầy tự hào trước chiến tích của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.