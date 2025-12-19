Nam NSND, giám đốc có học hàm Tiến sĩ: Tuổi 55 phong độ và hôn nhân khắc khẩu với vợ cũng là NSND

Sở hữu giọng hát “cả triệu người may ra mới có một”, là Tiến sĩ, NSND, Giám đốc Học viện

NSND Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh, Hà Nội, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố mất sớm, mẹ anh một mình tần tảo nuôi 4 người con khôn lớn.

Từ nhỏ, Quốc Hưng đã sớm bộc lộ năng khiếu và dành trọn đam mê cho nghệ thuật. Anh theo học chèo trong 3 năm, sau đó công tác tại Đoàn chèo Hà Nội và nhanh chóng trở nên quen thuộc với khán giả qua các vai chính, thường vào vai hoàng tử nhờ ngoại hình gầy gò, mảnh mai, diễn cặp cùng NSND Quốc Chiêm.

Bước ngoặt đến với Quốc Hưng khi anh tình cờ nghe thấy tiếng dạy thanh nhạc vang lên từ một căn phòng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Sự tò mò khiến anh gõ cửa, để rồi gặp nhạc sĩ Quý Dương - người thầy có ảnh hưởng mang tính quyết định trong sự nghiệp sau này.

NSND Quốc Hưng.

Khi nghe Quốc Hưng thể hiện Thì thầm với dòng sông của Thuận Yến và Thuyền và biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, NSND Quý Dương khuyên anh thi vào trường nhạc vì sở hữu chất giọng bass đặc biệt hiếm. Với bức thư tay giới thiệu của thầy, Quốc Hưng được đặc cách dự thi Nhạc viện Hà Nội vào ngày cuối cùng của kỳ tuyển sinh.

Vượt qua vòng chuyên môn, anh gặp khó ở phần ký xướng âm và ghi âm. Ấn tượng trước giọng bass hiếm “cả triệu người may ra mới có một”, thầy Vũ Hướng không muốn bỏ lỡ tài năng này. Do đó, nhờ sự hỗ trợ của Giáo sư Vũ Hướng – khi đó là Phó Giám đốc Nhạc viện, Quốc Hưng được “xin” vừa đủ điểm đỗ.

Trở thành sinh viên Khoa Thanh nhạc, Quốc Hưng được dìu dắt bởi NSND Trần Hiếu. Từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc, anh gắn bó hơn ba thập kỷ với giảng dạy, biểu diễn và nghiên cứu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tài năng của anh sớm được ghi nhận với Giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng – Nhạc kịch toàn quốc lần II (2000) và Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng (2004).

Sở hữu giọng bass hiếm với quãng rộng, Quốc Hưng có thể xử lý linh hoạt các tác phẩm viết cho nam trung và nam cao. Anh từng nhận được lời mời làm việc từ Nhà hát Opera Hanover (Đức) nhưng lựa chọn ở lại Việt Nam để giảng dạy và cống hiến.

Nam NSND đương chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo đuổi âm nhạc chính thống, anh kết hợp kỹ thuật thanh nhạc cổ điển châu Âu với tinh thần nhạc cách mạng, ghi dấu ấn qua nhiều vở opera kinh điển như Đám cưới Figaro, Cây sáo thần, Viên đạn thần, cùng các ca khúc chính ca hào sảng. Năm 2013, anh phát hành album Những bản tình ca đỏ.

Năm 2017, Quốc Hưng bảo vệ luận án Tiến sĩ, giữ cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc; năm 2019 được phong tặng danh hiệu NSND. Năm 2021, anh ra mắt sách Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam, phát triển từ luận án Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của NSND Nguyễn Trung Kiên.

Năm 2023, anh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, và đến năm 2025 đảm nhận vị trí Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn đào tạo nhiều học trò thành danh như NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân.

Hôn nhân “khắc khẩu” nhưng bền chặt với vợ là NSND

NSND Quốc Hưng lập gia đình ở tuổi 33 với vợ là NSND đàn tỳ bà Thu Quyên. Tổ ấm của hai nghệ sĩ có “trái ngọt” là hai con gái Bảo Trâm và Bảo Anh, đều được nhận xét xinh đẹp, có năng khiếu nghệ thuật.

Trong đó, Bảo Trâm hiện theo học ngành truyền thông tại Hàn Quốc và từng trực tiếp thiết kế bìa album cho bố. Con gái út Bảo Anh bộc lộ khả năng ca hát từ sớm, song nam nghệ sĩ không khuyến khích các con tham gia gameshow hay xuất hiện trên truyền hình khi còn nhỏ.

NSND Quốc Hưng và vợ - NSND Thu Quyên.

Chia sẻ với Vietnamnet, NSND Quốc Hưng cho biết anh lựa chọn cách để con phát triển tự nhiên, không tạo áp lực học hành sớm trong âm nhạc.

"Tôi có những người đồng nghiệp khi bé hát hay kinh khủng, nhưng lớn lên giọng vẫn thế, "nheo nhéo" như trẻ con. Vì vậy với con trẻ, theo tôi nếu các cháu thích hát, hát hay, hãy để cho các cháu hát tự nhiên, muốn hát kiểu gì thì hát. Đừng dạy đừng học gì cả", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nói về hôn nhân, NSND Quốc Hưng cho biết vợ anh không phải là người ghen tuông. Tuy nhiên, do tính cách khắc khẩu, hai vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra những xung đột nhất định.

Chia sẻ trên tờ Dân Việt, nam nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ: “Thú thật, do vợ chồng khắc khẩu nên thỉnh thoảng tôi và vợ cũng có những xung đột này kia nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để con biết”.

Dẫu vậy, trong suốt chặng đường nghệ thuật, NSND Quốc Hưng luôn nhận được sự ủng hộ bền bỉ từ bạn đời. Cùng là nghệ sĩ, NSND Thu Quyên sẵn sàng lùi về phía sau, âm thầm đồng hành và sẻ chia để chồng toàn tâm theo đuổi sự nghiệp, thực hiện những hoài bão nghệ thuật đã chọn.

Bên cạnh công việc, hai nghệ sĩ vẫn dành thời gian du lịch cùng nhau và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.