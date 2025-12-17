Mỹ nhân tóc bạc là nữ đại tá, NSND đình đám, lấy chồng đẹp trai bậc nhất màn ảnh, 30 năm son sắc

Nữ NSND là mỹ nhân màn ảnh một thời, tuổi 56 gây ấn tượng với mái tóc bạc

NSND Thu Quế, sinh năm 1969 tại Hà Nội. Chị là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt Nam với hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật và quân ngũ. Thu Quế hiện mang quân hàm Đại tá.

NSND Thu Quế thời trẻ

Thu Quế bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật từ rất sớm. Năm 1984, khi mới khoảng 14 tuổi rưỡi, chị được tuyển vào Đoàn nghệ thuật Quân khu 2, bắt đầu con đường diễn xuất trong môi trường quân đội với kỷ luật thép và rèn luyện nghiêm ngặt.

Ngay từ những năm đầu bước chân vào nghề, Thu Quế đã thể hiện năng khiếu bẩm sinh. Năm 1985, chị được chọn diễn kịch cùng các nghệ sĩ lớn tại biên giới phía Bắc. Ở tuổi 16, nữ nghệ sĩ đã đóng phim truyện nhựa đầu tiên Truyện cổ tích dành cho tuổi 17.

Thu Quế được đánh giá là mỹ nhân có “gương mặt mộc” và vẻ đẹp nền nã, thùy mị, phù hợp với nhiều vai diễn truyền thống, đặc biệt là những nhân vật nội tâm, sâu sắc. Chị đã tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình và kịch nói được khán giả yêu mến như Cô gái mang tên dòng sông, Vị tướng tình báo và 2 bà vợ, Dòng sông phẳng lặng, Hoa đất Mường, Những giấc mơ dài, Nhà có ba chị em, Thành phố tôi yêu, Bản tình ca trong đêm… góp phần tạo nên dấu ấn không thể phai mờ trong lòng khán giả.

Thu Quế hiện đang mang hàm đại tá

Qua nhiều năm làm nghề và đóng góp cho nghệ thuật nước nhà, Thu Quế đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2016, đây là một trong những danh hiệu cao quý nhất dành cho nghệ sĩ Việt Nam.

Thu Quế tự nhận mình là một nghệ sĩ “cổ lỗ sĩ”, thích sống giản dị, không chạy theo thị hiếu nhất thời, mà dành trọn tâm huyết cho từng vai diễn, từng vở kịch. Chính sự nghiêm túc, chân thành đó đã giúp Thu Quế luôn giữ được phong độ diễn xuất và được khán giả tin yêu qua nhiều thế hệ.

Ở tuổi trung niên, hình ảnh “mỹ nhân tóc bạc” của Thu Quế lại càng khiến công chúng yêu mến. Không chạy theo việc níu kéo tuổi xuân, chị lựa chọn sự tự nhiên, điềm đạm, để mái tóc bạc như một dấu ấn của thời gian và trải nghiệm. Trên sân khấu hay ngoài đời, Thu Quế toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ phúc hậu và bình thản.

Nghệ sĩ Thu Quế gây ấn tượng với mái tóc bạc nhưng vẫn rất xinh đẹp

Hôn nhân viên mãn bên nam thần màn ảnh

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSND Thu Quế còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt suốt 30 năm. Chị kết hôn với NSƯT Phạm Cường, người từng được biết đến là “nam thần màn ảnh” trong giai đoạn thập niên 1990 - đầu 2000 nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất ấn tượng.

Ở tuổi 60, nghệ sĩ Phạm Cường vẫn đẹp trai, phong trần và uy nghiêm đến mức nhiều khán giả phải trầm trồ. Cư dân mạng còn nhận xét, mỗi lần xuất hiện, nam nghệ sĩ đều như vừa bước ra từ tạp chí, thần thái hoàn hảo.

Tổ ấm của hai nghệ sĩ Thu Quế và Phạm Cường

Thu Quế và Phạm Cường gặp nhau khi cùng hoạt động nghệ thuật trong môi trường quân đội, từ đồng nghiệp trở thành tri kỷ, rồi bạn đời. Cuộc hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu và tôn trọng.

Cùng chung nghề diễn, họ hiểu rõ những áp lực, đặc thù công việc cũng như những hy sinh thầm lặng phía sau ánh đèn sân khấu. Chính sự đồng cảm đó giúp hai người luôn biết cách chia sẻ, nâng đỡ nhau trong những giai đoạn bận rộn hay khó khăn.

Điều đặc biệt ở cặp đôi này là sự kín tiếng. Suốt nhiều năm, họ hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư trước công chúng, tránh xa thị phi của giới giải trí. Với Thu Quế, gia đình là chốn bình yên, nơi chị được là chính mình sau những giờ làm việc nghiêm túc, kỷ luật. Còn với Phạm Cường, người vợ tài năng, bản lĩnh luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Cặp đôi được ngưỡng mộ vì hôn nhân sắc son 30 năm

Sau hơn ba thập kỷ chung sống, Thu Quế và Phạm Cường có hai con, một gái và một trai. Hôn nhân của họ không phô trương bằng những lời có cánh hay hình ảnh hào nhoáng, nhưng son sắc, êm ấm. Cả hai cùng nhau nuôi dạy con cái, xây dựng một gia đình nề nếp, giản dị nhưng tràn đầy yêu thương.

Trong mắt đồng nghiệp và khán giả, Thu Quế là hình mẫu phụ nữ viên mãn: thành công trong sự nghiệp, vững vàng trong gia đình. Chị dung hòa được hai vai trò tưởng chừng khó cân bằng giữa một nghệ sĩ nổi tiếng và một người vợ, người mẹ chu toàn. Sự bền bỉ ấy không đến từ may mắn, mà từ lựa chọn sống chậm, sống sâu và đặt giá trị gia đình lên hàng đầu.

Tuệ Anh