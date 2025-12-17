Tuổi 44 của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Vừa qua, chuỗi siêu đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc - Justin Cohen trở thành tâm điểm của sự chú ý trên MXH. Không ít người bày tỏ sự trầm trồ trước độ đầu tư khủng của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong ngày trọng đại của mình. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc, câu chuyện tình yêu cũng như cách mà Tiên Nguyễn và Justin Cohen đến với nhau cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Bởi trước khi công khai lấy chồng, netizen từng đặt ra nhiều thắc mắc tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ chọn con rể thế nào. Vì với những ai đã theo dõi Tiên Nguyễn từ lâu đều biết cô là con gái “cưng”, “ngoại lệ” được tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dành nhiều tình cảm, sự yêu thương, chăm sóc.

Vợ chồng Tiên Nguyễn và gia đình 2 bên trong đám cưới tại Đà Nẵng vừa qua

Song khi nhìn Justin, cộng đồng mạng phải gật gù nể phục bởi anh chàng này hẳn sở hữu rất nhiều điều đặc biệt mới có thể vượt qua “vòng chấm chọn” của gia đình thượng lưu. Ở tuổi 44, chồng Tiên Nguyễn gây dựng được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của riêng mình, làm doanh nhân, có tài chính ổn định. Nói cách khác, cuộc sống của anh chàng này cũng cực viên mãn và càng “oách” hơn khi trở thành con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, làm chồng Tiên Nguyễn - người kém anh 16 tuổi.

Theo đó, trong một đoạn clip được chia sẻ tại đám cưới của cặp đôi, nhiều người bất ngờ khi được biết về hành trình từ nhỏ đến lớn của chồng Tiên Nguyễn. Anh sinh ra tại Vancouver (Canada), trong gia đình ba anh em. Từ nhỏ, Justin được nhận xét là hiền lành, nhút nhát nhưng rất ngọt ngào, ham tìm hiểu thế giới xung quanh.

Cũng chính bởi vậy mà khi 15 tuổi, Justin đã bắt đầu tự kiếm tiền, vừa học vừa làm thêm công việc nướng bánh. Hiếu Nguyễn - em trai của Tiên Nguyễn tiết lộ: “ Justin tiết kiệm từng đồng để mua vớ, đồ lót, ga giường, mô hình và trang phục của… Ninja Rùa Tuổi Teen!” . Ngoài ra, thời điểm này, Justin còn thỉnh thoảng tham gia đóng phim.

Vốn đã học giỏi và có tính tự lập từ sớm, Justin ngày càng có thêm những cột mốc ấn tượng trong đời. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc tại BCIT, giành học bổng toàn phần tại Vancouver Film School và từng giảng dạy truyền thông kỹ thuật số. Những năm tháng này đặt nền móng cho sự nghiệp của Justin trong lĩnh vực sáng tạo, công nghệ. Cứ như vậy, chồng Tiên Nguyễn tích lũy kinh nghiệm và cả tiền bạc, sớm mua được bất động sản đầu tiên của mình.

Từ chàng trai tốt nghiệp loại xuất sắc, Justin nhanh chóng xây dựng "đế chế" của mình, có nhiều thành tựu sự nghiệp

Hiện tại, sau nhiều năm phát triển, Justin Cohen được biết đến là doanh nhân, đang hoạt động trong ngành quảng cáo - truyền thông, tham gia phát triển các dự án sáng tạo và xây dựng thương hiệu cho nhiều doanh nghiệp. Anh sở hữu một "đế chế" của mình với công ty kỹ thuật số, giành nhiều giải thưởng sáng tạo và làm chủ một vài "hộp đêm". Song, dù đã trở thành thành viên trong gia tộc nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, Justin Cohen vẫn giữ phong cách sống kín tiếng và ít chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Justin Cohen hoạt động năng nổ trong lĩnh vực của mình, cũng là doanh nhân có tiếng

Về chuyện tình của anh và ái nữ tỷ phú, được biết, cả hai đã quen biết nhau từ năm 2020. Justin cũng từng phải đối diện với thử thách quan trọng nhất là "bài kiểm tra của bố vợ". Anh từng thừa nhận bản thân rất lo lắng khi gặp tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là phép thử cho tình cảm, mà còn là sự đánh giá về bản lĩnh, sự nghiêm túc và cam kết lâu dài.

Sau đó 3 năm, Justin lại một lần nữa đối mặt với tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhưng lần này, anh tự tin ngỏ ý muốn kết hôn, chăm sóc Tiên Nguyễn suốt đời. Sự chấp thuận từ gia đình Tiên Nguyễn được xem như dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình xây dựng cuộc sống chung của cặp đôi.

Trong ngày cầu hôn tại Pháp, anh đã bày tỏ với Tiên Nguyễn: "Đã 4 năm, 4 tháng, 7 ngày kể từ 365 ngày chúng ta ở bên nhau. Anh đã hứa với gia đình em, và bây giờ anh muốn nói với em một điều rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chăm sóc em dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh sẽ mã là Bubbi của em. Em biết đấy, anh đã nói chuyện với bố của em và ông đã chúc phúc cho chúng ta".

Trải qua một hành trình dài, có thể nói chồng Tiên Nguyễn đang “có tất cả” ở tuổi 44. Một sự nghiệp đáng mơ ước, một người vợ xinh đẹp, giỏi giang là ái nữ nhà tỷ phú và một chuyện tình yêu ngọt ngào, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.