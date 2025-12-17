Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ!

17-12-2025 - 12:35 PM | Lifestyle

Dù nhỏ nhắn nhưng căn phòng trọ này chính là chốn đi về mà nhiều người ước ao.

Trên MXH Baidu (Trung Quốc), một căn phòng trọ ở Hong Kong (Trung Quốc) trở nên viral và khiến nhiều người tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù diện tích chỉ vỏn vẹn 5m² nhưng không hề bừa bộn như tưởng tượng. Ngược lại, không gian được phân chia khá rõ ràng để người sống trong đó vẫn thấy thoái mái, tiện nghi và đáp ứng được các nhu cầu sinh hoạt.

Vừa bước vào phòng là khu vực để đồ như một góc sảnh nhỏ, không gian ở giữa đóng vai trò là phòng khách, còn sâu bên trong là khu ngủ nghỉ. Cuối giường đặt thêm một chiếc bàn làm việc kiêm góc đọc sách, đủ cho các hoạt động sinh hoạt cơ bản hằng ngày.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 1.

Điểm cộng lớn của căn phòng là có cửa sổ bên hông. Chỉ cần kéo rèm, ánh sáng tự nhiên tràn vào khiến không gian sáng sủa hơn. Nhờ vậy, cảm giác chật chội cũng giảm đi đáng kể, không gian nhỏ nhưng không hề ngột ngạt.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 2.

Để tận dụng triệt để diện tích, chủ nhà lắp thêm nhiều kệ treo tường và sử dụng một chiếc xe đẩy nhỏ đa năng. Khi cần, xe đẩy có thể làm bàn phụ, khi không dùng lại trở thành nơi cất đồ linh hoạt, dễ di chuyển. Cách sắp xếp này giúp không gian luôn gọn gàng mà vẫn tiện dụng.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 3.

Nhiều người thắc mắc rằng sống trong căn phòng nhỏ như vậy thì ăn uống, sinh hoạt ra sao? Câu trả lời nằm ở khu vực giữa giường ngủ và nhà vệ sinh. Tại đây, một chiếc máy giặt được "đóng khung" gọn gàng dưới hệ tủ treo. Phía trên vừa đủ chỗ đặt đèn bàn, điện thoại, đồ cá nhân, thậm chí có thể tận dụng làm bàn ăn nhanh. Một không gian mà nhiều công năng, đúng tinh thần nhà nhỏ ở đô thị lớn.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 4.

Phía trên máy giặt còn được lắp thêm thanh treo để móc những món đồ hay mặc. Quần áo giặt xong có thể lấy ra treo ngay, tiết kiệm thời gian và công sức. Việc đặt máy giặt sát nhà vệ sinh cũng là một tính toán hợp lý khi có thể dùng chung hệ thống thoát nước. Tắm xong, bỏ đồ vào giặt, sấy khô rồi treo lên, mọi thao tác diễn ra liền mạch và thuận tiện.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 5.

Dù diện tích hạn chế, phòng trọ vẫn có nhà vệ sinh riêng - điều khá xa xỉ với nhà thuê nhỏ ở Hong Kong. Sàn được nâng cốt và xử lý độ dốc để tránh đọng nước, xung quanh sử dụng kính mờ nhằm đảm bảo riêng tư mà không khiến không gian bị tối.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 6.

Ngay cạnh đó là khu bếp mở. Vì không có nhiều diện tích lưu trữ, tường bếp được tận dụng tối đa với hệ kệ treo, nơi gia vị, nồi niêu, bát đũa đều được sắp xếp gọn gàng.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 7.

Khu ngủ nghỉ được bố trí đơn giản với một chiếc giường đơn. Khoảng trống dưới giường không bị bỏ phí mà được tận dụng để đặt các hộp nhựa trong suốt, phân loại đồ đạc rõ ràng. Nhờ vậy, căn phòng luôn gọn gàng dù chứa không ít vật dụng sinh hoạt.

Tường trắng trơn được biến thành điểm cộng khi chủ nhà lắp thêm máy chiếu. Buổi tối, chỉ cần kéo rèm, nằm trên giường là có thể xem phim và thư giãn.

Thánh thần ơi: Nhà Hong Kong chỉ 5m² vẫn tận dụng được từng kẽ hở, muốn bái gia chủ làm sư phụ! - Ảnh 8.

Nguồn: Baidu

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

