Hà Tăng lại tạo trend áo dài Tết: Local brand đồng loạt ra mắt các thiết kế, tôn trọn khí chất phụ nữ tuổi 35+

Nhiều năm trở lại đây, khi trào lưu mặc áo dài ngày Tết trở thành nét văn hóa mỗi độ Tết đến Xuân về, chị em lại thấp thỏm mong ngóng hình ảnh Hà Tăng trong bộ áo dài thướt tha, là đã có thể đoán ngay đâu sẽ là thiết kế hot trend của Tết Nguyên Đán sắp tới.

Cụ thể, trong sự kiện đám cưới Tiên Nguyễn gần đây, Hà Tăng xuất hiện với một mẫu áo dài dáng suông thanh lịch, ghi điểm nhờ phần khuy cài tinh tế tạo điểm nhấn vừa đủ, không phô trương. Thiết kế được may bằng chất liệu gấm cao cấp, phủ hoa văn chìm nhẹ nhàng, mang đến cảm giác sang trọng, nền nã nhưng vẫn rất hiện đại, cao sang.

Mẫu áo dài mà Hà Tăng lựa chọn là thiết kế của thương hiệu Huy Võ Atelier. Thiết kế này được may bằng vải lụa 100% tơ tằm, có giá hơn 10 triệu/set cho dòng vải lụa truyền thống được dệt riêng theo tiêu chuẩn cao cấp tại Huy Võ.

Và đây cũng chính là công thức khiến các local brand nhanh chóng "bắt sóng" và biến tấu thành những phiên bản theo style Hà Tăng cho mùa Tết Nguyên Đán sắp tới.

Thiết kế của Ching's closet ghi điểm bởi nét hoài niệm nhẹ nhàng, Phần tà áo dài chấm gót tạo hiệu ứng thướt tha mềm mại và tôn dáng người mặc. Một thiết kế dịu dàng mong manh, giúp nàng ngoài 30 khéo hack dáng, hack tuổi khi diện.

Thiết kế của BỐNG Deisgn House sử dụng chất liệu gấm sang trọng với những hoa văn chìm sắc nét, vừa tạo hiệu ứng sang chảnh kiêu kỳ, mà vẫn chấm phá nét hoài niệm xưa cũ.

Nhẹ nhàng nền nã là thiết kế của Lotus Soul. Chi tiết khuy cài cách điệu trở thành điểm nhấn tinh tế giúp mẫu áo trở nên ngọt ngào, mong manh hơn.

Sắc đỏ nổi bật của MYAN gây ấn tượng mạnh đối với các nàng ngay từ lần đầu ngắm nhìn. Cùng với chi tiết khuy cài cách tân, thiết kế còn điểm xuyết đường viền cổ mảnh mai nhưng sắc nét để tô điểm thêm nét duyên dáng, sang chảnh cho các nàng khi diện.

Mẫu áo của Pavone Fashion mang đậm khí chất hào môn từ kiểu dáng đến màu sắc và chất liệu. Thương hiệu chọn những sắc độ đậm sắc để tạo nên vẻ ngoài yêu kiều và cao sang cho mẫu áo dài Tết Bính Ngọ sắp tới.

Sang chảnh, cá tính mà vẫn phảng phất nét hoài niệm, đó chính là mẫu áo dài của Solin.

Mainchi lại mang đến những mẫu áo dài hai tà thướt tha mềm mại. Chất liệu gấm lấp lánh càng tăng thêm nét kiêu sa cho thiết kế. Không cần biết kỳ chi tiết cách điệu nào, mẫu áo điểm xuyết khu cài xinh xắn cùng chất vải hơi bóng nhẹ đã tạo nên nét đẹp rất riêng trong Tết này.

Những gam màu nhẹ nhàng được HERA Design lựa chọn để kết hợp cùng quần lụa sắc nét, tạo nên một mẫu áo vừa dịu dàng vừa sắc sảo cho các nàng. Nếu mê style hào môn của Hà Tăng thì đây sẽ là gợi ý không thể tuyệt hơn cho các nàng diện Tết này.



