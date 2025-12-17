Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình ảnh mới nhất của NSND Công Lý

17-12-2025 - 20:02 PM | Lifestyle

Bức ảnh mới nhất của NSND Công Lý thu hút hơn 160 nghìn lượt thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ trên Facebook.

Mới đây, một bức ảnh do NSND Công Lý đăng tải trên fanpage Gia Đình Công Lý đã lập tức gây sốt MXH. Theo đó, chỉ sau vài giờ đăng tải bức ảnh đã thu hút hơn 160 nghìn lượt thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ trên Facebook.

Hình ảnh quy tụ đủ "bộ sậu" quyền lực Táo Quân đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với lượng tương tác khủng. Thực chất, đây là một khoảnh khắc đẹp được lưu giữ từ năm 2019, nhưng khi nhìn lại hình ảnh NSND Công Lý phong độ bên cạnh các đồng nghiệp tri kỷ, hút hàng trăm nghìn lượt tương tác "thả tim".

Bức ảnh gây bão MXH bởi dàn nghệ sĩ nức tiếng của Táo Quân

Hình ảnh ghi lại cảnh 6 nghệ sĩ gạo cội gồm Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng ngồi cạnh nhau, trên tay cầm cúp lưu niệm đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra đây là bức ảnh được chụp vào năm 2019 - thời điểm trước khi NSND Công Lý gặp biến cố về sức khỏe. Khi ấy, "Cô Đẩu" vẫn giữ được thần thái tinh anh, khỏe khoắn, ngồi vững chãi giữa những người bạn diễn thân thiết.

Ở hiện tại, NSND Công Lý cũng đã hồi phục sức khỏe hơn rất nhiều. Hình ảnh mới nhất của nam nghệ sĩ cười rất tươi cùng bà xã Ngọc Hà.

Hình ảnh mới nhất của NSND Công Lý

Nam nghệ sĩ đang hồi phục tốt sau thời gian điều trị

Hiện sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã luôn dõi theo, động viên và dành tình cảm cho nghệ sĩ trong suốt thời gian qua.

Hành trình hồi phục có thể còn dài, nhưng với sự kiên định của gia đình, sự chăm sóc tận tụy của Ngọc Hà và vòng tay ấm áp từ công chúng, NSND Công Lý đang từng ngày tiến gần hơn tới trạng thái khỏe mạnh nhất.

Theo Khả Văn

Phụ nữ số

