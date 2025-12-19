Việt Hương đang ở đâu, tình hình thế nào?

Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ, nghệ sĩ Việt Hương hiện tại đang chọn cách sống trầm lắng hơn, song vẫn không tránh khỏi việc liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Gần nhất, Việt Hương phải đích thân lên tiếng phủ nhận tin đồn thất thiệt về việc qua đời lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Việt Hương livestream ghi lại hậu trường tập kịch mới ở sân khấu. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ liên tục có bài đăng liên quan đến công việc, mong chờ sự ra mắt của vai diễn mới.

Nhìn chung, Việt Hương ở hiện tại không "mất hút" như nhiều người đồn đoán mà vẫn thoải mái lộ diện, cập nhật cong việc. Dù liên tục vướng vào những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, nữ danh hài vẫn giữ thái độ thẳng thắn, thoải mái và bỏ mặc những ồn ào bủa vây.

Cách đây 1 ngày, nghệ sĩ Việt Hương livestream tập kịch chuẩn bị cho dự án mới (Ảnh: FBNV)

Trang cá nhân của nghệ sĩ Việt Hương vẫn đều đặn có những hình ảnh liên quan đến công việc, cuộc sống (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Khác với vẻ rạng rỡ, hoạt ngôn trên sân khấu, ít ai biết tuổi thơ của cô lại gắn liền với nhiều khó khăn. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại sớm chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay, Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát ở nhà hàng, quán ăn, thậm chí nhận cả những công việc lao động chân tay để kiếm tiền.

Năm 2002, Việt Hương thành lập nhóm hài riêng, và chỉ một năm sau, tên tuổi của cô bùng nổ nhờ liên tiếp gặt hái thành công tại Gala Cười giai đoạn 2003 – 2005. Lối diễn duyên dáng, thông minh, gần gũi giúp cô trở thành một trong những danh hài được yêu thích nhất cả nước, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu lẫn truyền hình. Không dừng lại ở đó, Việt Hương còn lấn sân sang điện ảnh, làm MC, giám khảo và nhà sản xuất chương trình.

Nghệ sĩ Việt Hương xây dựng sự nghiệp nhiều năm, có chỗ đứng nhất định trong showbiz (Ảnh: FBNV)

Việt Hương vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa có tổ ấm hạnh phúc bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Ngoài nghệ thuật, cô còn "mát tay" kinh doanh, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng cùng hệ thống tiệm bánh ngọt sang trọng tại TP.HCM, nắm trong tay khối tài sản lớn khiến khán giả ngưỡng mộ. Căn nhà nghệ sĩ Việt Hương đang sinh sống được dự đoán giá trị lên đến gần 300 tỷ đồng.

Từ năm 2021, Việt Hương và chồng là nhạc sĩ Hoài Phương đã quyết định về Việt Nam sinh sống hẳn sau nhiều năm ở Mỹ. Bên cạnh việc kinh doanh, Việt Hương vẫn hoạt động nghệ thuật có chọn lọc, tham gia các dự án sân khấu, phim ảnh hoặc livestream giao lưu cùng khán.

Việt Hương từng lên tiếng trước thông tin là đại gia bất động sản, có nhiều đất: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Căn biệt thự lên đến hàng trăm tỷ của nghệ sĩ Việt Hương và chồng (Ảnh: FBNV)

Cả hai cùng nhau tận hưởng cuộc sống bình yên, sang chảnh (Ảnh: FBNV)

Dù có cuộc sống giàu có nhưng Việt Hương vẫn không ngừng làm việc, cô nói: "Công việc chính là đam mê của tôi. Tôi làm việc hầu như không có ngày nghỉ. Mọi người hỏi tôi thích chơi nhất là gì? Chơi với tôi đó chính là công việc. Tôi không có máu mê cờ bạc, không tụ tập, không chơi với bạn trong giới giải trí, chỉ chơi với người ở giới kinh doanh. Chồng tôi không hút thuốc, uống rượu, mà chỉ đam mê chơi thể thao, tập thể dục. Hai vợ chồng cùng hỗ trợ nhau làm việc, những quyết định lớn cả hai cùng bàn bạc.

Tôi hầu như không có ngày nghỉ. Vấn đề là mình có đam mê làm chuyện đó không. Diễn 1 vở kịch phải tập miệt mài cả tháng. Tôi tập ngày đêm, lăn lê bò lết mà không ngại. Trong thời gian tôi đi quay, ở nhà các bạn chạy trước âm thanh, ánh sáng, thế người diễn. Đến khi tôi về tập liên tục 1 tuần. Khi làm việc với tôi, các bạn phải làm việc với cường độ cao".