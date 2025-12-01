Tuổi xế chiều không vợ con của nam NSƯT từ chối nhận tiền chu cấp hàng tháng của Việt Hương

Trong chương trình The Khang Show , nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ về tình cảm thầy – trò với NSƯT Minh Nhí. Cô kể nhiều lần đề nghị chu cấp tiền hằng tháng để thầy bớt vất vả nhưng bị từ chối: "Nhiều khi tôi bảo thầy ơi ở nhà đi, một tháng em cho thầy từng đây tiền thầy sống, nhưng ông thầy tôi không thích cái đó. Thầy Minh thích đi dạy, thích làm sân khấu".



Câu chuyện, được chính Việt Hương kể lại trong chương trình đã gây chú ý và khiến người xem suy ngẫm về lòng tự trọng nghề nghiệp của người nghệ sĩ. Vậy NSƯT Minh Nhí là người thế nào? Cuộc sống ra sao?

Minh Nhí là thầy của Việt Hương.

NSƯT Minh Nhí tên thật là Trương Hùng Minh sinh ngày 20 tháng 1 năm 1964 tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ông lớn lên trong một gia đình đông con và sớm bộc lộ năng khiếu văn học, nghệ thuật từ thời phổ thông.

Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông, ông theo học lớp đào tạo đạo diễn tại Trường Nghệ thuật Sân khấu (tiền thân của các cơ sở đào tạo sân khấu tại TP.HCM), sau này gắn bó lâu dài với nghề diễn, đạo diễn và dạy nghề.

Sự nghiệp của Minh Nhí nổi bật qua hoạt động ở nhiều sân khấu TP.HCM như IDECAF, 5B, Phú Nhuận… và các chương trình hài kịch, truyền hình. Ông từng đạt những giải thưởng chuyên môn và được đồng nghiệp, khán giả đánh giá cao về năng lực biểu diễn.

Bên cạnh diễn xuất, ông dành phần lớn thời gian cho công việc đào tạo — mở lớp, nhận học trò, và sau này là thành lập Sân khấu Nghệ thuật mang tên mình để tạo sân tập và cơ hội biểu diễn cho lớp trẻ. Năm 2023, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cũng là dấu mốc khẳng định đóng góp bền bỉ cho sân khấu.

Minh Nhí đam mê nghệ thuật và không muốn phụ thuộc vào người khác.

Về đời tư, NSƯT Minh Nhí ở tuổi 61 vẫn độc thân và không có con ruột. Trước đây, ông từng kết hôn khi lưu diễn ở Mỹ nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Thay vì xây dựng gia đình theo kiểu truyền thống, Minh Nhí dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu, dạy học và đào tạo diễn viên trẻ. Ông nhận con nuôi Võ Minh Khải, người mà ông theo sát từ khi cậu 15 tuổi, coi là "gia đình nghề" và là nguồn động lực tinh thần quan trọng.

Nhờ chăm chỉ diễn xuất, quản lý sân khấu và giảng dạy, Minh Nhí có cuộc sống ổn định về tài chính. Ông sở hữu căn nhà 2 mặt tiền, diện tích khoảng 400 m² tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, khang trang, hiện đại và có nhiều tiện nghi, đủ để sống thoải mái mà không phụ thuộc vào người khác.

Chính vì có cuộc sống tự lập, ổn định và đầy đủ, khi học trò Việt Hương nhiều lần đề nghị chu cấp tiền hàng tháng để ông "ở nhà đỡ vất vả", Minh Nhí từ chối. Việc này thể hiện lối sống tự trọng, muốn sống bằng nghề nghiệp, đam mê và thành quả lao động của chính mình, hơn là dựa vào sự giúp đỡ vật chất.