Một trong những lý do khiến Việt Hương được gọi là "đại gia ngầm của showbiz" nằm ở việc cô không chỉ dựa vào cát-xê nghệ thuật.

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM, lớn lên trong hoàn cảnh không mấy dư dả. Bố là nghệ sĩ xiếc, mẹ buôn bán nhỏ, tuổi thơ của cô gắn với sân khấu nhưng hành trình đến với nghề không hề bằng phẳng. Từng có giai đoạn Việt Hương phải đi hát ở quán ăn, diễn tỉnh, làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Sau đó, cô thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu hành trình chuyên nghiệp với hài kịch.

Từ đầu những năm 2000, Việt Hương trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu lớn và chương trình truyền hình, đặc biệt là Gala Cười, nơi cô khẳng định phong cách biểu diễn duyên dáng, tiết tấu nhanh và giàu cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở hài, Việt Hương còn mở rộng sang phim điện ảnh, phim truyền hình, gameshow và được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, đảm nhiệm nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến giám khảo.

Việt Hương làm thêm nghề gì mà giàu sụ?- Ảnh 1.

Việt Hương sở hữu biệt thự 300 tỷ.

Việt Hương làm thêm nghề gì mà giàu sụ?- Ảnh 2.

Và nhiều xế sang.

Song song hoạt động nghệ thuật, Việt Hương gây chú ý bởi khối tài sản "khủng" được báo chí liên tục nhắc đến. Cô và chồng – nhạc sĩ Hoài Phương – hiện sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.500m² tại TP. Thủ Đức. Cấu trúc ba tầng, phòng giải trí, hồ bơi, hầm để xe và thiết kế hướng sông khiến căn nhà trở thành tâm điểm truyền thông.

Theo Ngôi sao đưa tin, căn biệt thự của Việt Hương có giả khoảng 300 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng nghệ sĩ được cho là có thêm một số bất động sản khác trong và ngoài nước, từng sống thời gian dài tại Mỹ trước khi về Việt Nam hoạt động.

Một trong những lý do khiến Việt Hương được gọi là "đại gia ngầm của showbiz" nằm ở việc cô không chỉ dựa vào cát-xê nghệ thuật. Ít người biết rằng, nữ nghệ sĩ có tư duy kinh doanh rất rõ rệt. Cô từng kinh doanh nhà hàng, mở tiệm bánh, có thương hiệu mỹ phẩm riêng và quản lý nhiều cửa hàng nhỏ. Việt Hương còn đầu tư bất động sản, mua bán nhà đất.

"Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng", Việt Hương nói trong một livestream. Hiện tại, dù sở hữu khối tài sản đáng nể, Việt Hương vẫn duy trì lối sống chăm chỉ, liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và dự án phim ảnh.

Theo Li La

Thanh niên Việt

