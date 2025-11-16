Tình trạng mới nhất tiệm bánh Sugar Town của nghệ sĩ Việt Hương

Nhắc đến thế giới bánh ngọt tại TP.HCM, Sugar Town là một trong những cái tên không còn xa lạ. Được biết đến là chuỗi tiệm bánh cao cấp gắn liền với nghệ sĩ Việt Hương, thương hiệu này từng gây chú ý bởi sự đầu tư chỉn chu từ hình ảnh, không gian đến hương vị. Với nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng hiện đại, Sugar Town nhanh chóng trở thành điểm hẹn của giới trẻ, các tín đồ mê bánh và những người tò mò muốn trải nghiệm thương hiệu "đình đám" này. Cũng bởi sức hút lớn, cái tên Sugar Town nhiều lần trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội, từ góc nhìn khen ngợi cho đến những câu chuyện gây tranh luận.

Chính vì vậy, tình trạng hoạt động thực tế của Sugar Town luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Thương hiệu bánh Sugar Town của Việt Hương

Theo thông tin cập nhật trên fanpage chính thức, hiện Sugar Town đang vận hành 8 chi nhánh tại TP.HCM. Con số này cho thấy thương hiệu vẫn duy trì hệ thống ổn định dù vận hành rất nhiều chi nhánh.

Ghi nhận thực tế tại chi nhánh 127 Đồng Đen, không khí mua bán diễn ra khá ổn định. Lượng khách ra vào đều đặn, không đến mức xếp hàng dài hay chen chúc vào giờ cao điểm nhưng cũng không rơi vào cảnh vắng vẻ. Từng nhóm khách ghé mua, dùng thử hoặc đóng hộp mang đi cho thấy cửa hàng vẫn nằm trong lựa chọn quen thuộc của nhiều người. Không gian được duy trì sạch sẽ, quầy bánh luôn có hàng mới được đưa lên, tạo cảm giác sản phẩm luôn tươi và phong phú.

Khung cảnh tại tiệm bánh của Việt Hương

Khách ra vào ổn định

Bánh mới được đưa lên liên tục

Một điểm cộng đáng chú ý là thái độ phục vụ của nhân viên. Theo quan sát, đội ngũ tại đây khá niềm nở, trò chuyện nhẹ nhàng và chủ động tư vấn hương vị phù hợp tuỳ nhu cầu khách. Dù đây từng là yếu tố gây tranh cãi về Sugar Town, nhưng không thể phủ nhận rằng, có nhiều nhận xét, ý kiến của khách hàng dành lời khen cho điều này.

Theo ghi nhận, nhân viên tại tiệm khá dễ thương

Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, Sugar Town còn phát triển trên các kênh giao hàng trực tuyến. Lượng đơn qua app được ghi nhận ở mức ổn định, chứng tỏ nhu cầu tiêu dùng của khách vẫn duy trì, nhất là nhóm khách hàng bận rộn, không tiện đến tận nơi hoặc muốn gửi tặng nhanh chóng.

Lượng đơn của Sugar trên ứng dụng giao hàng (Ảnh chụp màn hình)

Song song với hoạt động kinh doanh thực tế, sự hiện diện của Sugar Town trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, vẫn rất mạnh mẽ. Không chỉ xuất hiện qua video trải nghiệm món mới, nhiều clip review, đánh giá, tranh luận xoay quanh chất lượng, giá cả, phong cách phục vụ… cũng khiến thương hiệu liên tục được nhắc đến. Điều này cho thấy sức nóng của Sugar Town không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ độ phổ biến và độ phủ truyền thông tự nhiên.

Sugar Town xuất hiện nhiều trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy Sugar Town vẫn đang vận hành theo hướng ổn định, không quá phô trương nhưng đủ để giữ vị thế trong thị trường bánh ngọt đầy cạnh tranh ở TP.HCM. Sau nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận, thương hiệu dường như đang tập trung vào trải nghiệm tại cửa hàng và nhu cầu thực của khách, thay vì chạy theo xu hướng viral.