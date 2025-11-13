"Độ" penthouse thành “biệt thự cổ quái” 740 m² trên nóc chung cư 26 tầng, người đàn ông bị cơ quan chức năng ra quyết định cưỡng chế: “Phải dỡ bỏ trong 15 ngày”

Năm 2013, một căn biệt thự kỳ dị nằm chót vót trên nóc tòa chung cư cao tầng ở Bắc Kinh đã khiến dư luận Trung Quốc xôn xao suốt nhiều tháng. Công trình này được phát hiện nằm trên tầng 26 của khu dân cư cao cấp tại quận Hải Điến.

Theo Beijing Morning Post, chủ nhân ngôi nhà này là danh y, doanh nhân Trương Tất Thanh, người sở hữu chuỗi phòng khám Đông y và trung tâm dạy châm cứu nổi tiếng. Trên tầng 26 của một khu chung cư cao cấp, ông ta đã mở rộng và độ trái phép căn hộ áp mái của mình thành một công trình hai tầng rộng hơn 740 m².

Căn biệt thự cổ quái này mô phỏng hình dáng một dãy núi đá nhân tạo, đan xen những lối đi, giàn hoa và bụi cây rải rác. Bên trong là phòng karaoke xa hoa, nơi chủ nhân của nó thường tổ chức tiệc tùng đến khuya.

Theo Beijing Morning Post, công trình này được xây dựng từ năm 2007, mất 6 năm để hoàn thiện, tiêu tốn hơn 24,48 triệu NDT (hơn 90 tỷ đồng) và hoàn toàn không có giấy phép xây dựng. Chủ nhân của nó phớt lờ phản đối của cư dân xung quanh, ngang nhiên mở rộng công trình. Tiếng khoan đục, tiếng búa gõ, cộng với tình trạng thấm dột và nứt tường khiến nhiều hộ phải rời đi.

Thậm chí, Trương Tất Thanh từng tỏ thái độ thách thức trước lời phàn nàn của cư dân, khoe rằng mình có “quan hệ” nên chẳng sợ ai. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần tìm cách kiểm tra nhưng đều bị ngăn cản. Đội quản lý trật tự đô thị tiểu khu Tử Trúc Viện cho biết họ không thể đo đạc diện tích phần vi phạm vì chủ nhà không cho vào cửa.

“Nếu không xác định được diện tích, chúng tôi không thể ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ,” một cán bộ nói.

Chỉ đến khi tin tức về căn “biệt thự trên không” được lan truyền trên mạng và gây bão dư luận thì giới chức thành phố Bắc Kinh mới chú ý đến căn nhà được xây dựng không phép này.

Ngày 12/ 8/2013, Phòng Quản lý Đô thị quận Hải Điến đã dán thông báo yêu cầu Trương Tất Thanh trong vòng 15 ngày phải phá bỏ hoặc chứng minh tính hợp pháp của công trình. Nếu không, chính quyền sẽ cưỡng chế tháo dỡ.

Cùng ngày, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã liên hệ người này để phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. Lần này, Trương Tất Thanh không còn giữ được giọng điệu kiêu ngạo như những lần trước. Ông ta thừa nhận việc xây dựng “biệt thự trên không” là vô lý: “Giờ tôi nhận ra đây là một sai lầm lớn”.

Dưới sức ép của dư luận, người này cuối cùng đã phải tiến hành tháo dỡ toàn bộ ngọn núi nhân tạo của mình.

Ánh Lê