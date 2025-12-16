Đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 đang nóng lên từng ngày khi loạt dự án lớn lần lượt công bố, đặc biệt là sự góp mặt của Trường Giang sau nhiều năm vắng bóng điện ảnh. Việc nam nghệ sĩ tái xuất đúng mùa phim Tết, đồng thời “chạm trán” trực diện với Trấn Thành – người nhiều năm liền thống lĩnh phòng vé dịp đầu năm – khiến cuộc cạnh tranh năm nay trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Sau 5 năm gần như rút khỏi thị trường phim Việt, Trường Giang trở lại với dự án “Nhà ba tôi một phòng”, đảm nhiệm cùng lúc 3 vai trò: diễn viên chính, đạo diễn và nhà sản xuất. Đây được xem là bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của nam danh hài, khi anh không chỉ xuất hiện với tư cách một diễn viên hài quen thuộc mà còn trực tiếp đứng sau toàn bộ quá trình sáng tạo tác phẩm.

“Nhà ba tôi một phòng” thuộc thể loại gia đình – hài – drama, dự kiến ra rạp từ mùng 1 Tết Bính Ngọ. Phim khai thác câu chuyện gia đình dung dị, xoay quanh mối quan hệ giữa người cha và cô con gái trong bối cảnh đời sống miền Trung. Điểm đáng chú ý của bộ phim là việc đưa nghề làm mắm – một nghề truyền thống đặc trưng của miền Trung nắng gió – lên màn ảnh rộng, hứa hẹn tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Trường Giang và Trấn Thành – cặp bài trùng từng “làm mưa làm gió” trên các gameshow và sân khấu hài – đối đầu trực tiếp trong một mùa phim Tết.

Trước đó, Trấn Thành đã công bố dự án phim Tết “Thỏ ơi!”, đồng thời tung first look poster và first look trailer, hé lộ những hình ảnh đầu tiên của tác phẩm dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026. “Thỏ ơi!” nhanh chóng gây tranh luận khi quy tụ dàn diễn viên phần lớn là ca sĩ, rapper, MC và streamer như LyLy, Pháo, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Gil Lê, Cris Phan…

Việc Trấn Thành lựa chọn những gương mặt không xuất thân từ diễn xuất khiến khán giả vừa tò mò, vừa đặt dấu hỏi về khả năng thể hiện trong bối cảnh bộ phim mang màu sắc tâm lý nặng, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Tuy nhiên, với kinh nghiệm kể chuyện điện ảnh, khả năng nắm bắt thị hiếu và tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, Trấn Thành vẫn được xem là “đối thủ nặng ký” trong bất kỳ mùa phim Tết nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 đã có 4 cái tên chính thức góp mặt, gồm: “Thỏ ơi!” của đạo diễn Trấn Thành, “Nhà ba tôi một phòng” của đạo diễn Trường Giang, “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn và “Mùi phở” của đạo diễn Minh Beta. Sự xuất hiện đồng thời của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất có tên tuổi khiến cục diện mùa phim Tết năm nay được đánh giá là khó đoán.

Không chỉ là cuộc cạnh tranh về doanh thu phòng vé, các phim Tết 2026 còn là màn so kè về tư duy làm phim và cách tiếp cận khán giả. Chính sự đa dạng này được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một mùa phim Tết sôi động, nhiều lựa chọn và giàu bản sắc hơn.

