Nam ca sĩ có nhà từ Việt Nam đến Mỹ: 41 tuổi chưa vợ, muốn cưới 1 người như "tình cũ" của Trấn Thành

Sở hữu nhà từ Việt Nam đến Mỹ, cuộc sống sang chảnh

Ca sĩ Dương Triệu Vũ sinh năm 1984, tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh. Anh là em ruột của NSƯT Hoài Linh. Trong 6 anh chị em nhà Hoài Linh, chỉ có Dương Triệu Vũ là chưa lập gia đình.

Dương Triệu Vũ theo gia đình sang Mỹ năm 9 tuổi. Ngay từ bé, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và chính thức trở thành ca sĩ vào năm 2004 cho một trung tâm ca nhạc hải ngoại. Năm 2010, anh mới trở về Việt Nam hoạt động.

Dương Triệu Vũ từng ra mắt các album Thiên đàng đánh mất (2007), Em ở đâu (2009), Mãi mãi bên em (2010), Siêu nhân (2011)... Anh đoạt giải "Ca sĩ được công chúng yêu thích" của Mai Vàng năm 2011.

Dù không phải là cái tên quá đình đám nhưng cát xê của Dương Triệu Vũ thuộc hàng cao trong nghề. Báo Vietnamnet viết, anh có thể kiếm 50 – 100 triệu/show trong nước. Con số này có thể gấp 2 hoặc 3 lần khi đi lưu diễn ngoài nước. Dương Triệu Vũ cũng xuất hiện ngày một nhiều trên truyền thông, truyền hình. Gần đây anh liên tục đóng quảng cáo, ngồi ghế nóng gameshow.

Dương Triệu Vũ lúc nhỏ (chính giữa hàng sau) cùng bố mẹ và anh chị.

6 anh chị em nhà Hoài Linh - Dương Triệu Vũ.

Trong giới, Dương Triệu Vũ thuộc tuýp nghệ sĩ không chạy theo cuộc đua hào nhoáng. Song anh cũng tự tiết kiệm tiền đi hát để mua nhà, mua xe cho mình. Em trai Hoài Linh sở hữu tài sản nhiều người ngưỡng mộ, từ Việt Nam đến Mỹ.

Báo Lao Động viết, nam ca sĩ đang sở hữu căn hộ cao cấp tại TPHCM với giá gần 8 tỉ đồng. Căn hộ này đã gắn bó với khoảng chục năm qua với nhiều kỉ niệm ý nghĩa.Căn hộ của nam ca sĩ rộng 168 m2 với 2 phòng ngủ lớn, 1 phòng thay đồ. Không gian bên trong căn hộ có màu trắng làm màu chủ đạo.

Ngoài căn hộ này, anh còn là chủ sở hữu một căn nhà bên Mỹ - nơi anh và gia đình đoàn tụ mỗi lần sang Mỹ. Em ruột Hoài Linh cũng thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Thỉnh thoảng khán giả lại “phát hiện” Dương Triệu Vũ diện những món trang sức, phụ kiện nạm kim cương vô cùng xa xỉ.

Tờ Vietnamnet viết, Dương Triệu Vũ sử bằng toàn siêu xe như Audi Q7, Limousine hay chiếc BMW màu trắng đắt tiền. Anh hiếm khi chạy đua theo hào nhoáng, trừ chiếc đồng hồ hiệu làm từ vàng trắng 18 carat với phần mặt và dây đeo gắn kim cương có giá trị khoảng 180.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) đã đeo nhiều năm nay và chiếc nhẫn kim cương 32 carat trong một số sự kiện đặc biệt.

Không gian sống của nam ca sĩ tại TPHCM.

Sở hữu những món trang sức, phụ kiện nạm kim cương vô cùng xa xỉ như đồng hồ và nhẫn.

41 tuổi không định lấy vợ, sinh con

Về chuyện tình cảm riêng tư, Dương Triệu Vũ rất kín tiếng. Tuy nhiên, nam ca sĩ từng thừa nhận bị thu hút bởi hot girl Mai Hồ - người được biết đến là người yêu cũ của Trấn Thành.

Trong một lần hợp tác chung ở một dự án ca nhạc, Dương Triệu Vũ đã không ngần ngại bày tỏ rằng, anh bị thu hút bởi Mai Hồ. Báo Thanh Niên trích lời Dương Triệu Vũ từng chia sẻ: “Lần đầu tiên gặp Mai Hồ, tôi đã bị một sức hút mãnh liệt với vẻ đẹp mong manh của cô gái này. Nếu có ai hỏi tôi rằng đâu là người phụ nữ tôi muốn cưới làm vợ nhất? Chắc chắn không ai khác đó chính là cô ấy!".

Gần nhất, trong bài trả lời phỏng vấn báo Dân Trí, nam ca sĩ tiết lộ, anh đang yêu và đang hạnh phúc trong tình yêu. Anh nói: “Lúc nào tôi cũng có tình yêu và đang hạnh phúc trong tình yêu”. Thời điểm chia sẻ thông tin này, Dương Triệu Vũ cho biết, anh và người yêu đã bên nhau được 6 năm, yêu nhau bình yên, không quá sôi nổi nhưng bền bỉ.

“Lúc trước tôi từng tuyên bố mình đã "yêu đủ cho 1 kiếp" bởi trải qua nhiều đau khổ, tôi tưởng mình không yêu đương thêm nữa. Tuy nhiên, trong lần yêu này, tôi thấy mình có đủ sự chín chắn, biết nhường nhịn và bao dung hơn.

Mọi người thường hỏi tôi có dự định kết hôn hoặc sinh con không, nhân đây tôi cũng xin trả lời, tôi không kết hôn và cũng chưa nghĩ đến chuyện sinh con. Tôi thấy có con như anh Đàm Vĩnh Hưng thì vui nhưng chăm sóc cực lắm”. nam ca sĩ chia sẻ.

Cuộc sống sang chảnh.

Đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Ở tuổi 41, nam ca sĩ tận hưởng cuộc sống sang chảnh, duy trì đam mê nghệ thuật. Trên trang cá nhân, em trai Hoài Linh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi show cũng như cuộc sống giàu có, du lịch khắp nơi trên thế giới. Nam ca sĩ cũng sở hữu ngoại hình trẻ trung, năng lượng so với tuổi thực.