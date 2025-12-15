Thất nghiệp ở tuổi 40, người phụ nữ tạo dựng được “đế chế” riêng, hợp tác với loạt thương hiệu lớn và NTK hàng đầu

Thất nghiệp ở tuổi 40 là kịch bản khiến nhiều người lo sợ. Ở độ tuổi mà phần lớn đã ổn định sự nghiệp, gánh trên vai gia đình và trách nhiệm tài chính, việc mất việc đồng nghĩa với áp lực chồng chất. Với nhiều người, lựa chọn an toàn là chấp nhận làm những công việc giản đơn hơn, lương thấp hơn để duy trì thu nhập. Nhưng với Thanh Dân, đó lại là thời điểm chị quyết định bắt đầu lại, theo một cách hoàn toàn khác: tự thành lập công ty truyền thông của riêng mình.

Rẽ hướng, chấp nhận học lại từ đầu

Khoảng mười năm trước, thị trường truyền thông Việt Nam trải qua giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ. Là phóng viên – biên tập viên từng đứng sau những trang bìa nổi bật, những bài phỏng vấn độc quyền với nghệ sĩ hàng đầu, Thanh Dân hiểu rõ: nếu chỉ tiếp tục cầm bút theo cách cũ, con đường nghề nghiệp sẽ ngày càng hẹp lại. Trong khi nhiều đồng nghiệp chọn bám trụ với báo chí truyền thống, chị sớm nhận ra truyền thông đang “biến hình” và muốn tiếp tục đứng trong trung tâm của những câu chuyện lớn, chị buộc phải thay đổi.

Xếp lại những cuốn tạp chí đầy màu sắc, Thanh Dân bước sang lĩnh vực truyền thông – PR – quảng cáo. Chị tham gia giai đoạn đầu của hai startup đáng chú ý trong ngành: Zee Agency và M.O.I Cosmetics. Đây không phải là một cú rẽ ngang nhẹ nhàng. Khi bước vào môi trường mới, chị chấp nhận học lại gần như từ đầu, từ tư duy chiến lược đến cách vận hành chiến dịch.

Để có được trải nghiệm thực tế, Thanh Dân chấp nhận giảm thu nhập xuống còn khoảng 50–60% so với thời làm báo. Ngay cả vị trí tại agency truyền thông – nơi trước đó chị từng nhiều lần từ chối – cũng được chị cân nhắc như một “bước lùi cần thiết”. Với chị, đó là cái giá phải trả để hiểu sâu hơn về thị trường, thay vì an toàn trong một vai trò quen thuộc.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Thanh Dân vẫn trăn trở. Dù đã chuyển sang lĩnh vực mới, chị vẫn là người làm thuê, không toàn quyền quyết định con đường của mình. Và rồi, ở tuổi 40, chị đưa ra quyết định mà nhiều người cho là liều lĩnh: nghỉ việc trong trạng thái gần như vô định. Chị chính thức thất nghiệp – ở độ tuổi mà cơ hội tìm việc trong ngành truyền thông không còn nhiều.

Khởi nghiệp ở tuổi 40, lấy uy tín làm vốn

Không chọn cách chờ đợi, Thanh Dân quyết định thành lập công ty riêng mang tên Nàng Thơm Communications. Vốn liếng lớn nhất của chị không phải tiền bạc, mà là hơn 15 năm kinh nghiệm làm nghề với tư cách phóng viên – biên tập viên tại các tạp chí phong cách sống hàng đầu như Thế Giới Văn Hóa, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Tiếp Thị & Gia Đình. Cùng với đó là kinh nghiệm tham gia nhiều chiến dịch truyền thông lớn, từ sự kiện H&M mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam đến lễ ra mắt đình đám của M.O.I Cosmetics.

Dù nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và đồng nghiệp, Thanh Dân hiểu rằng một công ty non trẻ không dễ giành được niềm tin của các thương hiệu. Chị lao vào học tập như một sinh viên thực thụ: đọc gần như tất cả sách về beauty và thời trang trên thị trường, tham gia các khóa học trực tuyến, cập nhật kiến thức liên tục. Với chị, sách vở và internet trở thành “lớp học thứ hai” của cuộc đời.

Từng bước, Nàng Thơm Communications bắt đầu tạo được dấu ấn riêng. Công ty nhận được sự tin tưởng của nhiều nhà thiết kế hàng đầu như Đỗ Long, Adrian Anh Tuấn, Đỗ Mạnh Cường, Chung Thanh Phong, cũng như chuỗi dự án thời trang Fashion Voyage của đạo diễn Long Kan. Sau đó là sự hợp tác với các thương hiệu lớn như Honda, An Phước, Pierre Cardin, Cao Jewelry, The Whoo, OHui…

Điểm khác biệt của Nàng Thơm không chỉ nằm ở kỹ năng PR, mà ở cách Thanh Dân đồng hành cùng đối tác ngay từ khâu lên ý tưởng. Chị không đơn thuần “gửi thông tin”, mà cùng thương hiệu xây dựng câu chuyện, tìm ra góc tiếp cận giàu cảm xúc và phù hợp với bối cảnh truyền thông hiện đại. Đồng thời, chị cũng là người sớm chú trọng đến trải nghiệm khách mời, đặc biệt là nghệ sĩ, để mỗi sự kiện có thể lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Portfolio sống và triết lý làm nghề

Nhìn lại hành trình của mình, Thanh Dân nhận ra chị hiếm khi phải chủ động đi xin việc. Phần lớn cơ hội đến từ mạng lưới quan hệ được xây dựng bền bỉ qua nhiều năm làm nghề. Với chị, đó là một “portfolio sống”, không nằm trên giấy mà thể hiện qua các dự án thực tế.

Dù xuất hiện khá thường xuyên trên mạng xã hội, Thanh Dân xem đây như một “portfolio online”, nơi chị kể câu chuyện nghề nghiệp bằng hình ảnh, video và phản hồi từ cộng đồng. Nhiều đối tác đã hiểu rõ giá trị của chị trước cả khi gặp mặt trực tiếp.

Trong công việc, Thanh Dân sẵn sàng lùi lại phía sau. Tại Nàng Thơm Communications, chị trao quyền cho đội ngũ trẻ – những người nhạy bén với văn hóa số và xu hướng mới. Vai trò của chị là hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro và kiểm soát tài chính, tạo không gian để sự sáng tạo được phát huy.

Với Thanh Dân, đó không chỉ là cách vận hành doanh nghiệp, mà còn là triết lý làm nghề: giữ cái tôi vừa đủ, chia sẻ giá trị và đặt hiệu quả thực tế lên trên hào quang cá nhân.