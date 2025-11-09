NTK đứng sau thành công của “Bắc Bling” tung BST mới phá cách khiến giới mộ điệu thời trang choáng ngợp

BST “Kẻ mộng du” của NTK Cao Minh Tiến đang được rất nhiều người yêu thời trang mong mỏi, bởi mỗi mùa mốt NTK lại đem đến những hơi thở mới mẻ, những câu chuyện khiến giới mộ điệu thời trang không khỏi ngạc nhiên.

Những mùa trước, Cao Minh Tiến đã đem lại hình ảnh mang đậm yếu tố dân gian của làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh trong "Đủng Đỉnh" hay văn hoá tín ngưỡng thờ Mẫu trong "Thoải Mộng", hay những nét đẹp của vùng núi Tây Bắc được khắc họa rõ nét và đầy mới lạ trong "Ẳn Xư MờẤy O".

Với BST năm nay, công chúng vẫn sẽ nhìn thấy một âm hưởng truyền thống đâu đó qua chất liệu gấm truyền thống, những kỹ thuật thêu đính tỉ mỉ đặc trưng mà Cao Minh Tiến thường sử dụng. Ngoài ra BST còn thể hiện rõ nét tâm hồn của một người hoạ sĩ khi Cao Minh Tiến mang hội hoạ sơn mài truyền thống, nghệ thuật ghép vải của người dân tộc kết hợp với xu hướng mốt và tính thời đại của thời trang vào từng thiết kế.

Tổng quan cả bộ sưu tập toát lên một vẻ đẹp hoang dại, đầy huyền bí, sự mới lạ có phần khó hiểu trong kết cấu trang phục sẽ làm cho BST trở nên kỳ bí. Xuyên suốt sẽ là kỹ thuật trang trí, xử lý chất liệu vô cùng tinh tế. Hình ảnh của một "Kẻ Mộng Du" với tâm hồn nghệ sĩ được tái hiện rất riêng, rất rõ nét.

NTK Cao Minh Tiến

BST “Kẻ mộng du” hứa hẹn đem đến cho giới mộ điệu thời trang một Cao Minh Tiến vừa lạ vừa quen, vừa truyền thống vừa hiện đại.