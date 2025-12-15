Tuấn Hưng sau biến cố: “Ngày nào tôi cũng làm thơ, viết văn, viết nhiều lắm, viết liên tục”

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng thu hút sự chú ý khi ra mắt album "Chạm" với 5 ca khúc về tình cảm gia đình, vợ chồng, bạn bè... Đặc biệt là về người mẹ vừa qua đời chưa lâu của anh. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, những ca khúc mới anh viết trong thời gian gần đây đều xuất phát từ cảm xúc thật của chính mình. Nam ca sĩ khẳng định: “Tất cả những gì tôi viết đều là cảm xúc thật, không vay mượn từ bất cứ nơi đâu".

Thừa nhận bản thân đang thay đổi sau biến cố mẹ qua đời, Tuấn Hưng nói anh bắt đầu sợ những nơi đông người. Ngay cả những buổi tụ tập bạn bè, nam ca sĩ cũng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn rồi tìm cách về sớm. “Nhiều khi ra chỗ đông người một lúc thôi là tôi trốn về, loanh quanh chơi với các con, làm nhạc rồi thu âm. Đấy đang là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này", Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo Tuấn Hưng, việc ở nhà nhiều hơn không khiến anh buồn chán mà ngược lại còn mang lại cảm giác an toàn và hạnh phúc. “Ở nhà, không đi ra ngoài chơi, chơi với con mà tôi không thấy buồn, ngược lại còn thấy vui", nam ca sĩ nói.

Tuấn Hưng cho biết, hiện anh để điện thoại ở chế độ không làm phiền để dành trọn thời gian cho gia đình và âm nhạc. “Tôi sợ nhỡ cầm điện thoại lên nghe, bạn rủ đi lại phải gật đầu vì nể, mà thật sự những cuộc vui đó không giống với cảm xúc của tôi lúc này,” anh thẳng thắn.

Những biến cố trong cuộc sống cũng khiến Tuấn Hưng nhìn lại khái niệm tình bạn. Với anh, tình bạn không nằm ở những tương tác hay lời khen trên mạng xã hội mà là sự có mặt đúng lúc khi mình gặp chuyện. “Không cần một cuộc điện thoại, chỉ cần xuất hiện khi mình gặp biến cố, thế là đủ,” nam ca sĩ bày tỏ.

Nói về vị trí của mình trong âm nhạc hiện tại, Tuấn Hưng cho rằng dù có ý kiến nói các ca khúc của anh đã cũ nhưng thực chất chúng vẫn luôn có chỗ đứng riêng: "Tôi nghĩ mình vẫn là một nghệ sĩ có nhiều sức ảnh hưởng trong phòng karaoke. Ở một sân khấu âm nhạc có thể những bài hát của tôi đã cũ hoặc nhiều người nghĩ ông này hát bao năm vẫn thế nhưng trong phòng karaoke, tôi nghĩ mọi người có chọn 10 bài thì chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng. Với cả đám cưới kiểu gì chẳng có "Nắm lấy tay anh" hay "Gấp đôi yêu thương" nên vị trí của Tuấn Hưng bây giờ có lẽ là đo đếm ở phòng karaoke hay đám cưới", Tuấn Hưng hài hước.

Sau những biến cố trong cuộc sống, Tuấn Hưng cho biết anh tìm được sự cân bằng ở lĩnh vực mới đó chính là sáng tác: “Ngày nào tôi cũng làm thơ, viết văn, viết nhiều lắm, viết liên tục. Tất cả những gì tôi viết đều rất sát với cảm xúc thật, là sự nhìn thẳng chứ không qua tưởng tượng hay ẩn dụ", Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, việc viết giúp anh giải tỏa cảm xúc, giữ được mạch sáng tạo và tinh thần tích cực trong quãng thời gian sống chậm, hạn chế ra ngoài. Tuấn Hưng tin rằng mạch cảm xúc của mình đang rất tốt và anh muốn tận dụng tối đa để sáng tác, làm nhạc và chuẩn bị cho những dự án tiếp theo về tình người, quê hương và đất nước.