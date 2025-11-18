Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoà Minzy tiếp tục chuyển khoản 264 triệu đồng mà không cần suy nghĩ

Hành động chi 264 triệu đồng để bình chọn cho Hương Giang tại Miss Universe 2025 của ca sĩ Hòa Minzy đã khiến mạng xã hội dậy sóng.

Chiều 18/11, mạng xã hội đồng loạt lan truyền loạt hình ảnh chụp màn hình giao dịch và tin nhắn của ca sĩ Hòa Minzy. Nội dung cho thấy cô đã chuyển khoản 264 triệu đồng để trả phí bình chọn cho hoa hậu Hương Giang ở hạng mục Beyond The Crown tại Miss Universe 2025. 

Theo đó, những hình ảnh này được Dương Phước Bảo Lâm, quản lý hiện tại của Hương Giang, đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Hiện cuộc thi Miss Universe 2025 đang đi đến giai đoạn then chốt. Các thí sinh có dự án cộng đồng ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ sẽ được bình chọn để vào Top 3 – kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào lượng vote của người hâm mộ toàn cầu.

Hoà Minzy tiếp tục chuyển khoản 264 triệu đồng mà không cần suy nghĩ- Ảnh 1.

Đối với đại diện Việt Nam Hương Giang, đây là thời điểm quan trọng khi lượng bình chọn thay đổi từng giờ. Cộng đồng fan trong nước đang dồn nhiều công sức để đưa dự án Commitment to Diversity của Hương Giang tiến sâu hơn ở hạng mục mang ý nghĩa nhân văn này.

Giữa lúc cuộc đua khốc liệt, hành động của Hòa Minzy lập tức khiến người hâm mộ bất ngờ và xúc động. Từ trước đến nay, nữ ca sĩ luôn nổi tiếng là người sống tình cảm và thường xuyên âm thầm hỗ trợ đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc chơi lớn chuyển khoản tới 264 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn để bình chọn cho Hương Giang vẫn là con số khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Không dừng lại ở việc chuyển khoản, Hòa Minzy còn đăng dòng trạng thái với nền đỏ nổi bật trên trang cá nhân để hỏi thăm và kêu gọi mọi người chung tay bình chọn cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Hành động này của nữ ca sĩ được xem là một trong những lời động viên tinh thần lớn với Hương Giang trong thời điểm nước rút. 

Hoà Minzy tiếp tục chuyển khoản 264 triệu đồng mà không cần suy nghĩ- Ảnh 2.

Nhiều khán giả cho rằng, đây không chỉ đơn thuần là sự ủng hộ dành cho một đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn thể hiện tình cảm chân thành, bền chặt giữa hai nghệ sĩ.

Dưới phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng và sự nhiệt tình của giọng ca "Rời bỏ", đồng thời gửi lời chúc Hương Giang giữ vững phong độ và đạt kết quả cao ở Miss Universe 2025.

Việc một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Hòa Minzy chủ động kêu gọi, ủng hộ đã tạo động lực lớn cho cộng đồng fan Việt. Hiện cuộc bình chọn cho hạng mục Beyond The Crown vẫn đang tiếp tục, người hâm mộ đang kỳ vọng nguồn năng lượng tích cực này sẽ giúp Hương Giang tiến gần hơn tới thành tích nổi bật tại Miss Universe 2025.

