Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn

08-11-2025 - 20:53 PM | Lifestyle

Hoà Minzy vô tình để lộ chuyện Văn Toàn đã có bạn gái, netizen ngỡ ngàng “plot twist” cực gắt.

Trên mạng xã hội, Hoà Minzy mới đây khiến dân tình rần rần khi khoe đã trả cho Văn Toàn 300 triệu đồng, sắp chính thức "tất toán" khoản nợ từng là chủ đề cực hot giữa cả hai. Hoà Minzy hài hước viết: "Cũng đến ngày phải trả nợ rồi - chủ nợ khổ nhất Việt Nam. Ủa hôm trước status xây nhà, xin đồ em đã chặn nó rồi ai gửi cho nó đấy, làm nó ráo riết đòi nợ em đây. Còn 1 khoản bé bé nữa thôi là hết nha bạn. Cuối năm tôi vui thì tôi trả nốt".

Và như một thói quen, bên dưới phần bình luận, netizen thi nhau "đẩy thuyền" Hoà Minzy - Văn Toàn. Có người trêu: "Thay vì trả sao không lấy luôn chủ nợ?", nữ ca sĩ liền đáp cực khéo: "Tại không có yêu chủ nợ. Đơn giản thế mà anh cũng hỏi!".

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn- Ảnh 1.

Văn Toàn và Hoà Minzy là cặp bạn thân đình đám showbiz Việt

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn- Ảnh 2.

Hoà Minzy gửi tiền trả nợ Văn Toàn

Không chỉ vậy, Hoà Minzy còn cho biết trả nợ cho Văn Toàn xong cô nàng còn đi lấy chồng. Tưởng đâu chỉ là màn "tung hứng" vui vẻ, thế nhưng điều khiến dân tình chú ý hơn cả là ở phần tương tác sau đó, Hoà Minzy được fan nhắc khéo: "Tội nghiệp cho Văn Toàn đang bị chấn thương không đi đá bóng được. Em Hoà về chăm sóc cho Văn Toàn đi em!" - và nữ ca sĩ liền trả lời khiến ai nấy giật mình: "Toàn có người yêu Toàn chăm. Em không có chăm nha".

Câu trả lời nhẹ tênh nhưng lập tức gây "bão" mạng, bởi đây là lần đầu tiên Hoà Minzy vô tình xác nhận Văn Toàn đã có bạn gái. Bình luận của cô khiến dân mạng nửa bất ngờ, nửa tiếc nuối cho "chiếc thuyền" Hoà Minzy - Văn Toàn vốn được yêu mến suốt nhiều năm.

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn- Ảnh 3.

Phía dưới bài viết, cư dân mạng rôm rả: "Ủa, vậy là Toàn có bồ thật rồi hả trời?", "Hoà Minzy vừa dập thuyền, vừa khui tin luôn, chị chơi lớn quá!", "Tình bạn Hoà Minzy và Văn Toàn vẫn đáng yêu như xưa, chỉ là không có 'tình yêu' thôi"... 

Từ sau khi công khai mối quan hệ bạn bè thân thiết với Văn Toàn, Hoà Minzy và nam cầu thủ thường xuyên trêu chọc nhau trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền". Nhưng với chia sẻ mới nhất này, có lẽ "con thuyền Toàn - Hoà" chính thức… cập bến tình bạn thật rồi!

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn- Ảnh 4.

Văn Toàn và Hoà Minzy tương tác hài hước

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn- Ảnh 5.

Hoà Minzy làm lộ bạn gái Văn Toàn- Ảnh 6.

Nhận được tin nhắn có nội dung này, người dùng cần xóa ngay lập tức

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy

Đây là căn nhà nhiều đồ dùng nhưng gọn nhất mà tôi từng thấy Nổi bật

1 ngày trước đám cưới Đỗ Hà và thiếu gia: Lộ full 4 bộ ảnh cưới "100 điểm", dàn sao Việt nôn nao đổ bộ

1 ngày trước đám cưới Đỗ Hà và thiếu gia: Lộ full 4 bộ ảnh cưới "100 điểm", dàn sao Việt nôn nao đổ bộ Nổi bật

Thu nhập 80-100 triệu/tháng vẫn phiền não

Thu nhập 80-100 triệu/tháng vẫn phiền não

20:19 , 08/11/2025
Nỗi lo lớn nhất hiện tại của Trấn Thành

Nỗi lo lớn nhất hiện tại của Trấn Thành

18:36 , 08/11/2025
Không nhận ra bãi biển đẹp nhất Việt Nam

Không nhận ra bãi biển đẹp nhất Việt Nam

18:15 , 08/11/2025
Danh sách tăng lương 2026 không có bạn, đây là 5 cách để vẫn giàu bền vững

Danh sách tăng lương 2026 không có bạn, đây là 5 cách để vẫn giàu bền vững

17:15 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên