Bí ẩn sau đôi mắt đẹp mơ màng của "tiểu Lưu Diệc Phi"

Vương Sở Nhiên là 1 trong những mỹ nhân Cbiz nổi bật thế hệ mới, thậm chí còn có biệt danh "tiểu Lưu Diệc Phi" do sở hữu gương mặt xinh đẹp hao hao đàn chị. Cô có đôi mắt trong sáng và giàu biểu cảm, ánh nhìn mơ màng và thu hút. Chính vì vậy, khán giả đã được phen "sốc lên sốc xuống" khi Vương Sở Nhiên tiết lộ cô cận thị đến 6 diop.

Mỹ nhân sinh năm 1999 chia sẻ rằng thị lực của cô kém đi chủ yếu do những thói quen xấu khi đi học, như sử dụng điện thoại trong bóng tối và nằm nghiêng khi xem video. Những thói quen này dần dần làm suy giảm thị lực của Vương Sở Nhiên, cuối cùng dẫn đến tình trạng cận thị hiện tại.

Ảnh: Tenor

Vương Sở Nhiên có đôi mắt rất đẹp (Ảnh: Tenor)

Nhưng thực tế, cô cận đến 6 diop (Ảnh: Kbizoom)

Ngạc nhiên hơn cả là Vương Sở Nhiên không phẫu thuật LASIK như nhiều ngôi sao khác. Vào những ngày bình thường, cô đeo kính gọng. Khi quay phim, chụp ảnh và tham dự các sự kiện thảm đỏ, nữ diễn viên đeo kính áp tròng. Thi thoảng khi tham dự sự kiện, cô vẫn dùng thuốc nhỏ mắt - hành động ít thấy công khai ở các ngôi sao.

Vậy lý do gì khiến Vương Sở Nhiên không phẫu thuật LASIK để bớt bất tiện trong công việc và cuộc sống? Hóa ra lý do nằm ở 1 bộ phim kinh dị. "Tiểu Lưu Diệc Phi" từng xem phim Final Destination , trong đó có một cảnh phẫu thuật mắt kinh hoàng. Điều này đã để lại sự sợ hãi sâu sắc trong Vương Sở Nhiên, vì vậy cô từ chối trải qua các cuộc phẫu thuật mắt tương tự.

Dù vậy, fan vẫn đồng tình rằng Vương Sở Nhiên có đeo kính cận hay không thì vẫn rất xinh đẹp và thu hút. Cô có đôi mắt trong sáng, ánh nhìn mơ màng rất đẹp cùng visual "bất bại". Chính vì vậy, chiếc kính cận không thể làm khó được nhan sắc của nàng tiểu hoa sinh năm 1999.

Ảnh: Kbizoom

Chiếc kính cận không thể làm khó được nhan sắc Vương Sở Nhiên (Ảnh: Kbizoom)

Ảnh: Kbizoom

Cô không phẫu thuật mắt mà chọn đeo kính áp tròng khi làm việc (Ảnh: Kbizoom)

Vương Sở Nhiên sinh ngày 21/1/1999 tại Thượng Hải, Trung Quốc, là một nữ diễn viên và ca sĩ nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải – một trong những trường nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc và nhanh chóng gây ấn tượng với nhan sắc thanh thoát, trong trẻo, thường được khán giả ví von là "tiểu Lưu Diệc Phi" hay "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới". Với chiều cao 172cm và vẻ đẹp tự nhiên, Vương Sở Nhiên đã trở thành biểu tượng nhan sắc của thế hệ diễn viên trẻ.

Sự nghiệp của Vương Sở Nhiên bắt đầu từ năm 2017 với vai phụ Liễu Tích Âm si tình trong bộ phim cổ trang hài hước Tướng Quân Tại Thượng , giúp cô nhận được sự chú ý rộng rãi. Sau đó, Vương Sở Nhiên tiếp tục khẳng định tài năng qua các tác phẩm như Thanh Bình Nhạc, Yến Vân Đài, Thượng Thực . Đỉnh cao đến vào năm 2023 với vai chính trong Nghe Nói Em Thích Tôi, Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi và Ngọc Cốt Dao . Năm 2024-2025, cô đánh dấu bước tiến mới khi góp mặt trong Khánh Dư Niên 2. Gần đây, tại sự kiện Scream Night 2025 của iQiyi, cô trở thành tâm điểm với nhan sắc lộng lẫy và tính cách thân thiện, thu hút hàng chục triệu lượt thảo luận.

Về đời tư, Vương Sở Nhiên nổi tiếng kín tiếng và tập trung vào sự nghiệp. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Dương Dương sau khi hợp tác trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi năm 2023, nhưng cả hai chưa từng xác nhận. Với tài năng đa dạng, nhan sắc cuốn hút và sự nỗ lực không ngừng, Vương Sở Nhiên đang là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của điện ảnh Trung Quốc, hứa hẹn nhiều dự án bùng nổ trong tương lai.

Ảnh: Baidu

Ảnh: Baidu

Vương Sở Nhiên là gương mặt sáng giá trong dòng phim cổ trang (Ảnh: Baidu)

Nguồn: Kbizoom